Iker Casillas, devastado por los incendios que asolan su pueblo, Navalacruz: sus mensajes de apoyo

Desde el pasado sábado, el pueblo de Iker Casillas (40 años), Navalacruz, en Ávila, está siendo devorado por las llamas. Más de 5.000 hectáreas están arrasadas en la zona forestal. Pese a los ímprobos esfuerzos para sofocar el fuego, la Junta de Castilla y León ha declarado el nivel dos de peligrosidad en la zona. En las últimas horas, se ha catalogado este incendio como el mayor del año en España.

Como no podía ser de otro modo, Casillas se ha mostrado muy preocupado y pendiente de la evolución de la situación a través de sus redes sociales, desde donde ha mandado mensajes de ánimo, apoyo y solidaridad. A lo largo de los años, el exmadridista no ha dejado que sus lazos con el pueblo abulense se difuminen y ahora lo ha vuelto a demostrar.

Afortunadamente, Iker no ha vivido de cerca, en primera persona, la dramática situación. Y es que, pese a que hasta hace unos días se encontraba en su pueblo, disfrutando de la familia y de sus amigos de toda la vida, lo cierto es que en los últimos días se ha escapado a una zona costera, alejándose de lo que estaba por acontecer. Eso sí, este extremo no ha impedido que Casillas viva con preocupación y temor cómo las llamas devoran, insaciables, su pueblo, las calles de su infancia.

En esa línea, cabe puntualizar que, de momento, según ha publicado La Razón, a la casa que Iker reformó cuando estaba casado con Sara Carbonero (37) aún no han llegado las llamas. Ni a la suya ni a ninguna otra, pero se ha visto necesario evacuar a un centenar de personas.

En estas horas tan complicadas y cruciales, Iker ha publicado en Instagram dos instantáneas en las que se puede apreciar la situación de la comarca y la pena que esto le provoca al deportista. En la primera de las fotografías se puede ver a un grupo de caballos corriendo por un camino, mientras, al fondo, las llamas consumen el monte.

Con un emoticono de una cara triste y otro en el que aparecen dos manos unidas por las palmas, el madrileño refleja el sentimiento de angustia que le produce la situación. En la segunda de las fotografías, un bombero trata de ayudar a un animal que ha sido dañado por las llamas. Es en esta fotografía en la que Iker anima a los suyos: "No rendirse. Gracias a todos", exclama.

Ante estas devastadoras noticias, numerosos rostros conocidos han querido mostrar su apoyo al futbolista. Compañeros de profesión como Álvaro Benito (44), periodistas deportivos y amigos como Nuria Roca (49), Poty Castillo (61) y Bibiana Fernández (67) han dejado comentarios de ánimo en las publicaciones del exportero.

Según se conoce, la situación de la comarca es crítica y la preocupación de los vecinos aumenta. Navalacruz ha sido el lugar donde Iker ha crecido al abrigo de su familia. Donde ha podido disfrutar del privilegio de ser uno más sin que la fama afectara a su día a día, y donde a día de hoy conserva numerosas amistades. Esto ha provocado que se sienta muy unido a la localidad y le entristezca profundamente los daños que el pueblo está sufriendo a consecuencia de los incendios.

Durante los veranos la visita al municipio ha sido obligada, y en los años anteriores, también se ha podido ver allí a Sara Carbonero y los pequeños, Martín (7) y Lucas (4), disfrutando de la sencillez de la vida rural, aunque fuera por tiempo limitado.

Polémica en Navalacruz

No ha sido el incendio el único motivo por el que se ha alterado el verano del reconocido exguardameta. Hace unas semanas protagonizaba un enfrentamiento que le hizo saltar a la actualidad de la crónica social. Un equipo de Socialité, programa presentado por María Patiño (49), se desplazó durante dos días a la localidad para hablar con el exportero y sus vecinos. Sin embargo, se encontraron con un escenario que no esperaban, tal y como explicó la reportera que vivió los hechos.

Cuando Iker Casillas se percató de la presencia de las cámaras, según el relato, no le hizo ninguna gracia y le incomodó bastante. Se puso "tenso". Miró desafiante a la cámara, se quitó la mascarilla y se dirigió a los reporteros. "¿Me estáis tomando el pelo?", "Dejadme tranquilo", "Que me grabes me toca tres cojones". Al día siguiente, fueron los propios amigos y conocidos del deportista quienes se enfrentaron a la prensa, y el propio Iker inició un directo en Instagram donde retrasmitió la situación.

