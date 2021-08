Jessica Bueno presume de su gran recuperación física un mes después de dar a luz a su tercer hijo

El pasado 12 de julio Jessica Bueno (30 años) daba la bienvenida a su tercer hijo, un niño llamado Alejandro que ha completado la familia que ha formado junto al futbolista Jota Peleteiro (30), y que pronto se convertirá en el compañero de juegos perfecto para sus hermanos mayores, Francisco -fruto de la relación de la modelo con Kiko Rivera (37), de 8 años-, y Jota Jr, de 5.

Ahora, tan sólo un mes después del nacimiento del pequeño, la sevillana ha presumido de su espectacular recuperación física y ha contado el secreto de su pérdida de peso en tan poco tiempo. Disfrutando del verano más dulce de su vida, Jessica compartía este pasado miércoles, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía en bañador con su marido causando gran asombro entre muchas de sus seguidoras -como ella misma ha confesado- por el cuerpo del que puede presumir tan sólo cuatro semanas de dar a luz, por cesárea, a su tercer hijo.

En la mañana de este jueves 12 de agosto, dando visibilidad a la realidad postparto, la modelo ha compartido en sus Stories varias imágenes suyas -esta vez mostrando su tripa- para demostrar que todavía no está recuperada al cien por cien. Bueno ha asegurado que no tiene prisa por recuperar su cuerpo anterior a su embarazo, y admite que la barriga, que todavía "no ha desaparecido", es una de sus grandes preocupaciones.

Jessica Bueno mostrando su vientre tras haber dado a luz hace un mes. Redes Sociales

Jessica señala que sabe que "debo ser paciente" y se muestra convencida de que "poco a poco irá desapareciendo".Además, y tras las preguntas de sus seguidoras preguntándole qué ha hecho para recuperarse en tiempo récord, la ex de Kiko Rivera ha desvelado que su secreto no es otro que "comer sano", "mantenerme todo el día ocupada con el pequeño" y "dormir poco por las noches", ya que cada tres horas se despierta para comer.

"Qué felicidad al sentirlo cerca al fin. Ya está aquí Alejandro, mi tercer pequeño", anunciaba Bueno el pasado 13 de julio el nacimiento de su tercer hijo, Alejandro. La modelo compartía una fotografía en la que, visiblemente cansada pero muy emocionada, posaba con su tercer hijo. "Finalmente muchos teníais razón y ha nacido por cesárea, pero los dos estamos bien. Unos días para recuperarnos y pronto estaremos en casa todos juntos", añadió.

Una gran noticia para la modelo sevillana, que elegía la especial fecha de Año Nuevo para desvelar que estaba embarazada de 12 semanas, y que en los próximos meses ampliaría su preciosa familia dando la bienvenida a su tercer vástago, el segundo en común con el futbolista Jota Peleteiro, con el que se casó hace seis años.

Mamá de tres

Con la llegada de Alejandro, la modelo es madre de una familia numerosa, que comenzó con el nacimiento de su primogénito, Francisco, el 7 de noviembre de 2012. Ocurrió un año después de que Jessica y Kiko Rivera iniciaran un intermitente romance. El hijo de Pantoja y la andaluza se conocieron en la edición de Supervivientes 2011 donde comenzaron una bonita historia de amistad que terminó en una relación sentimental y dio como fruto del amor al primer y único hijo de ambos.

Tras su ruptura, Bueno encontró el amor en los brazos del futbolista gallego Jota Peleteiro. Con él vivió, además, una aventura internacional, pues Jessica cambió su vida por completo y se mudó junto a él a Reino Unido, donde jugaba en las filas del Brentford. Después de tres años allí, en octubre se instalaban en Vitoria, donde ya vivieron anteriormente y donde ahora disfrutan de una vida tranquila.

El 28 de febrero de 2016, la modelo traía al mundo a su segundo bebé, el primero junto a su marido. El pequeño, como es tradición en la familia, también recibió el nombre de su padre, José Ignacio, aunque cariñosamente le llaman Jota.

Jessica y Peleteiro se dieron el 'Sí, quiero' en el verano de 2015 en Puebla del Caramiñal, tierra de él, tras dos años de noviazgo marcados por la distancia existente entre la capital hispalense y la capital británica. Y en pleno 2021, ha llegado al mundo Alejandro Peleteiro Bueno, un bebé que revolucionará el verano de sus padres.

