La cita más especial de Nuria Roca y Juan del Val ya tiene fecha: su gran noche repleta de piropos y recuerdos

Desde que Nuria Roca (49 años) presentó El Hormiguero para cubrir la baja de Pablo Motos (54) hace unos meses, Atresmedia volvió a apostar por ella como conductora de programas y actualmente vive uno de los mejores momentos de su carrera. Este éxito ha llegado, además, en una gran etapa vital que afecta a su esfera más personal, esa que comparte con su marido, Juan del Val (50), y sus hijos, quienes se han convertido en objetivo de los medios y causan gran interés entre el público.

El matrimonio forma una de las parejas más sólidas del panorama televisivo y siempre ha mantenido su relación en un discreto segundo plano, dando protagonismo a sus carreras profesionales hasta que ficharon por El Hormiguero y se convirtieron en colaboradores de la sección de tertulia más polémica dentro del programa. Desde ese plató de Antena 3 y con Motos como espectador de excepción, el matrimonio desveló que son una pareja abierta y demostraron su grandísima química en pantalla y detrás de ella.

Ahora que la temporada del late night de Pablo Motos ha terminado, este próximo 13 de agosto Nuria y Juan volverán a ponerse juntos ante las cámaras para deleitar a la audiencia con sus pullas, bromas y piques de matrimonio cómplice que tanto gusta a los telespectadores. Será en el programa Family Feaud, el espacio televisivo que ha estrenado recientemente Roca en Antena 3.

En la próxima emisión del formato se producirá el encuentro de la pareja, ya que el escritor acudirá como parte del equipo de El Hormiguero, que se enfrentará a los representantes del formato de La Sexta Zapeando.

En la promoción que ya anuncia la próxima entrega del concurso, Nuria se muestra muy clara: la conductora advierte que aunque presenta al equipo de su marido como compañeros -puesto que ella también es colaboradora del access de Motos-, se va a comportar de manera "absolutamente imparcial".

Sin embargo, a lo largo de este corto clip son varias las veces que se hace alusión a la relación que une a Juan y Nuria fuera de los platós. Y es el escritor quien se atreve a romper el hielo y no puede evitar halagar la profesionalidad de su esposa: "Qué bien presentas, cariño", le dice en un momento del programa, a lo que la presentadora reacciona con una amplia sonrisa.

Esto no es todo, el plato fuerte llega en una de las partes del programa que gira en torno a las primeras citas. En este momento, la presentadora es tentada por su marido a recordar cómo empezó su relación, un encuentro que se produjo hace 22 años. Entonces, la televisiva pone en duda que su marido quiera recordarla realmente. Y es que no es la primera vez que Juan relata esta cita y no se trata de una velada al uso.

El matrimonio, en una foto de archivo. Gtres

Cuando Juan acudió a presentar la novela Delparaíso reveló cómo persiguió su encuentro con la valenciana. Según contó, mientras él trabajaba como redactor en la revista MAN descubrió a Nuria presentando el programa Waku Waku y fue entonces cuando se quedó prendado de su elegancia. Su estrategia pasó por proponer entrevistarla para la publicación en la que trabajaba y tras varias negativas, Juan decidió tomar la vía más directa y se presentó en el plató de Televisión Española en el que Nuria se encontraba grabando el especial de Nochevieja: "En el medio del escenario estaba un ser de luz con un vestido plateado. Y pensé: Es la mujer más guapa que he visto en mi vida", detalló el escritor durante su paso por El Hormiguero.

El anuncio del programa deja sin resolver la duda de si Juan se atreve a rememorar de nuevo el encuentro que ha marcado su futuro, por lo que habrá que esperar a este viernes para descubrir todos lo detalles de esta catódica cita que ha protagonizado el matrimonio.

Juan del Val y Nuria Roca, junto a dos de sus hijos, en Cádiz este verano. Gtres

Nuria Roca se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas profesionales de su carrera y no solo tiene en marcha Family Feud, sino que este verano está preparando La Roca, otro proyecto que estrenará en otoño. La cara menos amable de este aluvión de trabajo es que la mantiene alejada de su familia y solo ha podido disfrutar unos cuantos días de sus hijos y su marido que se encuentran descansando y reponiendo energías en la exclusiva urbanización de Sancti Petri, en Cádiz.

