Descubrimos el lugar secreto donde Juan, el hijo de Juan del Val y Nuria Roca, es una auténtica estrella

De un tiempo a esta parte, el matrimonio compuesto por Juan del Val (50 años) y Nuria Roca (49) se ha convertido en un pack infalible de los medios de comunicación en general y de la televisión en particular. Su vinculación contractual con Atresmedia hace que se les pueda ver en diferentes formatos de las distintas cadenas del grupo, no sólo como colaboradores, sino también como jueces y en el caso de la periodista, como presentadora titular de Family Feud e incluso como sustituta del todopoderoso Pablo Motos (55) al frente de El Hormiguero.

Del Val y Roca siempre han llevado una vida privada discreta, aunque tampoco han titubeado nunca a la hora de hablar de los suyos. De hecho, en declaraciones en exclusiva para EL ESPAÑOL, la valenciana afirmaba lo siguiente: "Todo, dentro de un equilibrio, es maravilloso. Yo entiendo que la gente quiera saber cosas de ti porque a mí me pasa de otra gente a la que yo admiro. Pero también está el derecho a elegir lo que quieres contar, lo que no quieres contar, lo que te quieres guardar... La libertad está por encima de todo. No me cuesta nada contestarte. No tenemos que darnos tanta importancia".

Y puede que sea esa la clave del éxito de la pareja: la naturalidad, la cercanía y la accesibilidad, sin darse "tanta importancia", a pesar de sus gloriosas carreras en los medios de comunicación, en el teatro, en el caso de Nuria, y en la literatura, donde Juan del Val destaca como un notable y laureado escritor. Fruto de su relación, que ya supera la barrera de las dos décadas, nacieron tres hijos: Juan, Pau (15) y Olivia (10).

Su primogénito, su gran orgullo, cumplió 19 años el pasado 19 de julio y, por una simple cuestión generacional, ya no se halla dentro del universo de los influencers de Instagram. Juan del Val Roca es una absoluta estrella de TikTok, la aplicación más utilizada por los jóvenes americanos y que también reina en España por sus vídeos cortos, sus filtros, efectos y sus bailes. Tan sólo en TikTok, Juan ya atesora la cifra de 51.000 seguidores y, atención, 2,4 millones de likes en el cómputo total de sus vídeos.

Juan Jr. está muy centrado en sus estudios, sus amigos, hasta la fecha no se le conoce pareja y en septiembre empezará segundo de Publicidad y Marketing, por lo que, de alguna manera, va a seguir los pasos de sus padres en el sector de la comunicación. Son precisamente ellos, Nuria y Juan, quienes a menudo aparecen como artistas invitados haciendo algún cameo -a veces involuntario- en el TikTok de Juan del Val Roca.

En su cuenta de TikTok, el joven muestra un poco de su día a día: va y vuelve de la universidad en transporte público, realiza algún challenge con sus colegas e incluso provoca que su madre interactúe con él, haciéndola partícipe del ya famosísimo "te falta calle".

La relación de Juan del Val Roca con sus padres es excelente y así lo muestran en sus redes y en todos los momentos en los que la presentadora y el productor son preguntados por sus tres pequeños. El autor de Candela -Premio Primavera de Novela de 2019- dedicó una preciosas palabras a su primogénito cuando cumplió 18 años.

"Esta es una de mis fotos preferidas de siempre. Ese niño tiene ahora 18 años, estudia Publicidad, de vez en cuando se hace viral en TikTok, me roba las camisetas, fuma un poco aunque lo niegue, cocina muy bien y yo estoy orgulloso de él...", escribió Juan del Val sobre su tocayo en versión junior.

