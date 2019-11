Nuria Roca: "No me incomoda hablar de mi matrimonio, pero siempre cuento lo que me da la gana"

Exultante, sonriente y elegante. Con una imborrable sonrisa pintada de carmín en sus labios hacía su aparición Nuria Roca (47 años) este jueves por la tarde en un centro de belleza ubicado en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid. El grupo de clínicas Aevo presentaba un revolucionario tratamiento estético -Gold lifting- en su centro de la calle Ayala y contaba con la presencia de la presentadora y colaboradora de El Hormiguero como embajadora de la casa. JALEOS tuvo la oportunidad de hablar con Roca en exclusiva.

¿Embajadora de un nuevo tratamiento? Está usted estupenda.

¿Perdona? (Risas) Hace falta cuidarse mucho. Siempre es un gustazo y un lujo poder optar a poder tener tratamientos de belleza. Hoy en día se valora mucho más el cuidado permanente diario de la piel que la estética tan invasiva. Se están haciendo tratamientos absolutamente maravillosos.

¿Cuál es la rutina de belleza de una persona con tan poco tiempo como usted?

Tengo cien mil cremas en casa. Me paso como tres cuartos de hora cada mañana poniéndome cremas. Me gusta cuidarme. No me importa que se vea que cumples años, no me importa que se vean arrugas... Sí que es verdad que cuantas menos, mejor, pero para mí lo fundamental es que se note que te cuides. El que tú te cuides es también un respeto para los demás.

¿Algún tratamiento que se haya querido hacer pero por miedo no se haya atrevido?

No soy demasiado miedosa. Suelo probar bastantes cosas pero sí que es verdad que yo, todo lo que sea invasivo lo descarto. Sobre todo en la cara. En el cuerpo a mí me pueden cortar con una sierra eléctrica, me da totalmente igual. Pero la cara es mi herramienta de trabajo. No te digo en un futuro, pero bueno, a mí lo que me gusta es cuidarme y hacerme tratamientos.

Estuvo su marido presentando su libro en Sálvame y tampoco pasan los años por él, ¿comparten rutina de belleza?

(Risas) Nada. Él no hace nada. Sí que te digo que yo me cuido mil pero él es un descuidao, nunca mejor dicho. No se cuida para nada. Siempre le digo: "Hijo, ponte una cremita, ponte algo". Nada, no se cuida.

Su marido presentó Candela, su nuevo libro, ¿ha contribuido usted como en sus obras anteriores?

No, esta vez no. Además, este es el Premio Primavera de Novela. Hoy le han comunicado que se pone en marcha la décima edición ya. Literariamente nos hemos separado. Ya que no nos separamos de verdad, porque nosotros estamos muy bien juntos siempre...

¿Cómo lo hacen para llevar 20 años tan estupendamente bien?

Porque nos queremos, nos gustamos, que es lo más importante en una pareja. Y nos respetamos. ¡Y nos reímos! Eso sí que es fundamental.

Dijo que él se considera "absolutamente feminista", ¿se inculca eso en casa?

Él es feminista porque creo que no se puede ser de otra manera. No es una cuestión de elección. Es una cuestión vital. Ser feminista es tratarnos todos por igual. No es ni mejor ni peor. No se debería ni preguntar ni cuestionarlo.

La veo muy cómoda hablando de su marido, ¿cuál es su relación con la prensa del corazón?

Yo creo que todo, dentro de un equilibrio, es maravilloso. Yo entiendo que la gente quiera saber cosas de ti porque a mí me pasa de otra gente a la que yo admiro. Pero también está el derecho a elegir lo que quieres contar, lo que no quieres contar, lo que te quieres guardar... La libertad está por encima de todo. No me cuesta nada contestarte. No tenemos que darnos tanta importancia.

No le incomoda hablar de su matrimonio, ¿no?

Para nada. También te diré que siempre contesto lo que a mí me da la gana (risas).

Usted ataca mucho a los medios de comunicación online y luego hace una sección completa hablando de ellos, ¿cómo se entiende eso?

Me divierto muchísimo porque es que, a ver, se nos está yendo de las manos una barbaridad... Tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y preguntarnos: '¿qué estamos leyendo?' y '¿qué nos están dando?'. Ahora mismo estamos en una cultura de la inmediatez, de lo negativo, lo malo vende, lo escandaloso y el engaño. La estafa hay que denunciarla. Cuando un titular te está estafando porque te está contando algo que no es verdad y sobre todo está llamando tu atención para que tú entres y simplemente quieren un 'click' y les da igual lo que cuenten... Los que nos dedicamos a los medios de comunicación tenemos que hacer un ejercicio de denuncia importante.

No sé si está al tanto de la polémica que ha salpicado al programa Gran Hermano por una presunta violación que tuvo lugar en directo... Como profesional del medio, ¿cómo observa todo esto?

Con preocupación. A ver, yo creo que todos somos un poco cínicos respecto a los medios de comunicación cuando entramos en un conflicto concreto, que es este. Creo que la forma de actuar seguramente no habrá sido la correcta, y por tanto hay que pedir disculpas, hay que retractarse... Y, bueno, afortunadamente creo que se han pasado muchas pantallas ya respecto a las mujeres, el respeto, el tener en consideración cosas que antes no se tenían. Tenemos que hacer un ejercicio muy honesto respecto a este tema. A partir de ahí, que los anunciantes se retiren del programa, pues bueno... Todo es un negocio. Si de verdad tuviéramos que ser todos éticos, no haríamos nada. Ahí patinamos un pelín, nos llenamos la boca con algunas cosas que quedan bien de cara a la galería pero en otras hacemos la vista gorda... No conozco mucho del caso, no me importaría comentarlo si estuviera más informada pero sí que te digo que muchas veces hablamos de cosas diciendo que somos muy corporativos en algo pero si escarbamos, sale todo.

Estrena programa con Soy una pringada, ¿qué tal fue la experiencia de grabar en Estados Unidos?

La última semana de enero estrenamos Road trip en TNT. Ha sido un viaje en todos los sentidos: emocional, físico, profesional... Muy guay, lo veréis. Va a sorprender.

¿Planes para Navidad?

Bajar a Valencia a pasar Nochebuena y Navidad. En Nochevieja nos iremos fuera con los niños y la segunda parte de las navidades con la familia de mi marido en Madrid.

¿Un deseo para 2020?

Salud. Quizá sea por los años, pero ya he comprobado que sin salud no se puede disfrutar... Ahora bien, todo lo demás extra ayuda. Como dicen por ahí, 'te quita las preocupaciones': eso también es salud.

