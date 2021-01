Miki Nadal y Carola Escámez vuelven a citarse en los juzgados: los detalles de este importante contencioso

Miki Nadal (53 años) y su todavía mujer, Carola Escámez, se han dado cita de nuevo en los juzgados. El todavía matrimonio se encuentra aún en pleno proceso de divorcio desde que anunció su ruptura en junio de 2019, tras cinco años de relación y una hija en común. Un aciago y delicado asunto que se vio recrudecido y, por fin, tiene visos de hallar un final. Según la información que maneja en exclusiva JALEOS, ambos se han dado cita en los juzgados este pasado martes 19 de enero para fijar las medidas definitivas de su divorcio en una vista.

La sentencia, que todavía no se ha fallado y se espera que tenga lugar en las próximas semanas, tiene que ver única y exclusivamente con su separación. Solo se abordaron, pues, intramuros, pruebas documentales. Miki y Carola se han vuelto a ver las caras tras unos meses donde todo quedó en stand by. El juicio tuvo lugar a las 12 de la mañana en el juzgado número 4 de violencia de género de Madrid. A la cita, la otrora pareja acudió por separado, con sus respectivos letrados y no se necesitó de ningún testigo, como ha podido confirmar este periódico.

El todavía matrimonio en una imagen de 2017. Gtres

El tiempo, se cuenta, va pasando para bien y las heridas cicatrizan. Miki está "mucho mejor", ha pasado un tiempo mal, pero va remontando. "El trabajo y su relación con Helena han sido fundamentales", confía un buen amigo suyo. Se refiere esta fuente a Helena Aldea, la mujer que enamoró al humorista en 2020. Cabe recordar que la historia entre Miki y Escámez no se trata de un divorcio baladí. A menos de dos semanas de celebrar su quinto aniversario de boda, la pareja ponía fin a su matrimonio en junio de 2019 y terminaban de la peor manera. Una ruptura marcada en rojo por la condena judicial al colaborador de La Sexta por un delito leve de vejaciones a Escámez. Tal y como informó en su día este medio, el motivo de esta tensa situación podría haber sido una presunta infidelidad. A la experta shooter y al humorista les une una hija en común, la pequeña Carmela, nacida en mayo de 2015. Según cuenta a este medio una persona de total solvencia, la relación de Miki con su hija "es buena". Afortunadamente, pese a la situación bélica y enconada que libran los mayores, la menor no se ha visto envuelta. Hace dos años y medio, a principios de 2018, cuando su historia de amor parecía haber cogido velocidad de crucero, Carola volvió a quedarse embarazada. Un íntimo deseo que se vio truncado cuando la joven perdía de manera inesperada al bebé que esperaban.

"Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", anunciaba en su perfil de Instagram. Pero aquel aborto involuntario no ha sido el único varapalo al que se enfrentó la entonces pareja. Los problemas fueron acumulándose durante la relación. Algunas fuentes fechan sus tensiones incluso meses antes de celebrar su boda, que tuvo lugar el 21 de junio de 2014 en la madrileña finca de Mozanaque. La relación entre Miki Nadal y su familia política tampoco fue jamás demasiado fluida.

La madre de la deportista, Carmen Escámez, nunca terminó de aprobar la relación de su hija con el humorista. De hecho, en junio de 2018, Carmen decidió llevar a su hija y a Miki a los tribunales para poder ver a su nieta. En los últimos meses de su relación, la olímpica y Miki llevaron con absoluta discreción el declive de su matrimonio. Aunque poco entonces de conocerse la separación, Nadal escribía en su perfil de Instagram una frase bastante significativa y que dejaba entrever la ruptura:"Hay momentos clave en tu vida, normalmente después de un fracaso, en los que sólo hay tres opciones para elegir. Tú decides. Sé valiente".

Casi con total seguridad, más allá incluso de los trámites del divorcio, lo que supuso un auténtico cisma entre Miki y Carola fue la condena por un delito leve de vejaciones que la segunda interpuso contra el primero. En el fallo se dictaba que Nadal debía realizar trabajos para la comunidad. Entonces, a este medio se informó que la razón de las vejaciones que el humorista vertió a su esposa se encuentra en una presunta infidelidad de Escámez que habría derivado en una fuerte discusión en el ámbito familiar. Aquello derivó en una demanda de divorcio que hizo más farragoso el litigio. Desde entonces, intentan mantener la mínima relación personal, y por lo que único que miran es por el bien de la menor que tienen en común. Eso sí, no se oculta la tirantez entre las partes.

Miki y Carola 'rehacen' su vida

Miki Nadal y su exmujer Carola Escámez en una imagen de 2016. Gtres

Se decía antes que el tiempo va pasando y recolocando todo. Así es, incluso ha resarcido los corazones de los protagonistas. Por un lado, a mediados de junio de 2020, este periódico se hacía eco de la nueva ilusión sentimental de Carola. Su nueva pareja se llama Roberto Martín (26). La que fuera miembro de la selección española de tiro al vuelo utilizaba su cuenta de Instagram para publicar la preciosa fotografía de la confirmación en la que aparece junto a Martín. "Deseando ver el mar", fueron las palabras con las que Carola acompañaba la hermosa instantánea.

Roberto Martín, casualidades de la vida, conoció a su razón de amor a través de Miki Nadal. El joven, ocho años menor que Carola, fue entrenador personal del tertuliano cuando éste decidió cambiar su estilo de vida e incluir el deporte y la dieta saludable en su día a día. El cómico logró perder 10 kilos en tiempo récord con la ayuda profesional de Roberto. Tras superar su meta, Miki animó a su mujer a contratar los servicios de con su preparador físico. El amor surgió de la forma más azarosa.

Miki, por su parte, meses después, en septiembre, se dejaba fotografiar con una nueva pareja, Helena Aldea, una alicantina de profesión periodista y empresaria. Su historia se fraguó poco a poco, sin prisas. No se han escondido, pero tampoco lo pregonan en las redes: "Ni ella ni él lo han hecho antes y no lo van a hacer ahora". No es su estilo. Aldea es una exitosa empresaria que, después de haber estudiado Periodismo, optó por dedicarse al mundo de la moda, de la mano de su hermana Ángela. Ambas, emprendedoras, probaron suerte en el mundo empresarial con su tienda de moda Capriche. Se trata de una marca muy respaldada y de renombre en el mundo de la moda, televisivo y de la farándula. La marca de las mujeres que sonríen, como se define en la web.

