Una supuesta infidelidad, el motivo de la ruptura entre Miki Nadal y su mujer Carola

A finales de la semana pasada saltaba la noticia a los medios de comunicación: el humorista Miki Nadal (51 años) era condenado por un delito leve de vejaciones a su todavía mujer, Carola Escámez. Una delicada sentencia que veía la luz tras el anuncio de su ruptura matrimonial y una hija en común. En el fallo se dictaba que Nadal debía realizar trabajos para la comunidad, si bien su representación legal ya ha recurrido la sentencia en apelación, ya que no es firme.

Ahora, JALEOS ha podido conocer más detalles tanto de la resolución como de la tensa relación que se respira en el ambiente familiar. A través de una fuente de total solvencia, se desliza que esta sentencia ha visto la luz en la actualidad a través de El cierre digital, pero que se decretó "hace un mes". En esa línea, se apostilla que la razón de las vejaciones que el humorista vertió a su esposa se encuentra en una presunta infidelidad de Escámez que habría derivado en una fuerte discusión en el ámbito familiar.

Así las cosas, la fuente a la que ha tenido acceso este periódico quiere puntualizar que no existe ningún tipo de orden de alejamiento contra Miki, como se había publicado; de hecho, el colaborador de Zapeando continúa viendo con normalidad a la hija que tiene en común con Carola. De momento, esta no ha recurrido la orden de alejamiento. Lo que sí ha presentado Escámez es una demanda de divorcio, pero la otra parte, Miki Nadal, no la ha recibido y se desconocen los términos de la misma.

Este medio ha podido confirmar que tanto Miki como Carola intentan mantener la mínima relación personal, y por lo que único que miran es por el bien de la menor que tienen en común. Los únicos que mantienen una comunicación fluida son los letrados de ambos. Eso sí, no se oculta la tirantez entre las partes y ahora solo queda esperar que, una vez recurrida la sentencia, se ratifique esta de instancia o no. Si ocurre, Miki deberá cumplir la pena que le ha fallado Pedro José Arduán Rodríguez, el titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número cuatro de Madrid.

Tal y como informaba Lecturas, tras la ruptura el humorista se ha instalado en un apartamento en el barrio de Sanchinarro, mientras la campeona de tiro al vuelo sigue viviendo en la casa familiar con la pequeña Carmela. Cabe recordar en este punto que las fisuras en el bienestar del matrimonio nacieron desde antes de comenzar el año. Como prueba, las redes sociales de ambos. Acostumbrados a prodigarse con mensajes cargados de amor, desde el 3 de noviembre de 2018 no han vuelto a dejarse inmortalizar juntos. A la espera de que todo se aclare y las aguas vuelvan a su cauce habitual, de momento Carola ha eliminado cualquier rastro del que todavía sigue siendo su marido.

Los 'obstáculos' en el matrimonio

Miki Nadal y su todavía mujer Carola Escámez en un acto público. Gtres

Hay que decir que el matrimonio no ha pasado por sus mejores años en el último tiempo. Uno de los primeros rasgones vino cuando Carola anunció su embarazo en el invierno de 2016. Sin embargo, en enero de 2017 se conoció la noticia de que había perdido el bebé que esperaba: "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo".

Esta frustración se unió a la siempre dificultosa relación del humorista con su familia política. Han sido varias las ocasiones en las que se ha hecho público que los padres de Carola nunca aceptaron a Miki, toda una figura mediática de primer orden que, parece, no encajaba del todo en el engranaje de un clan poderoso tanto económica como socialmente.

Según se ha publicado, y este periódico ha podido confirmar, la madre de Carola era la más exigente con el humorista hasta el punto de que protagonizaron una gran discusión el verano de 2017, y por la que la suegra de Miki pidió el enfrentamiento en los tribunales contra su yerno y su propia hija. Así, el actor y Carola se alejaron de ella e incluso le prohibieron ver a su pequeña Carmela. A pesar de estar muy unidos en esta disputa familiar, la pareja no ha superado sus diferencias, y desde ahora emprenden caminos separados, aunque con la responsabilidad eterna de cuidar del bienestar de su hija en común.

[Más información: Miki Nadal, condenado por un delito leve de vejaciones a su exmujer]