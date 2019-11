Así es la nueva ilusión de Carola Escámez, ex de Miki Nadal: entrenador y ocho años menor que ella

La ex pareja y el joven entrenador, en un montaje de JALEOS

Tras unos meses convulsos marcados por un mediático juicio, Carola Escámez (34 años) se ha vuelto a ilusionar. La todavía mujer del humorista Miki Nadal (52) ha rehecho su vida con su entrenador personal, ocho años menor que ella. Tal y como ha informado a JALEOS una fuente cercana a la pareja, la ex deportista olímpica ha iniciado un nuevo romance con Roberto Martín (26), el ex preparador físico del que fuera su pareja durante los últimos cinco años.

La pareja se conoció gracias al cómico, el mismo que tendrá que hacer frente a una condena por vejaciones leves a su todavía esposa. Hace un año, Miki Nadal se proponía enfrentarse al reto de adelgazar. El cómico lograba perder 10 kilos en tiempo récord con la ayuda de Roberto. Tras el éxito de su drástico cambio, el televisivo animó a Carola a entrenar con su preparador físico.

A partir de ahí, el deportista y la atleta entablan una buena relación de amistad. Antes de Carola, el joven mantuvo una relación seria durante años. "Estuvo mucho tiempo con su novia de toda la vida. Lo dejaron en las navidades del año pasado pero yo creo que no ha habido cuernos", ha espetado el amigo de la pareja.

Según dicha fuente, el madrileño y la ex campeona de tiro al vuelo todavía no viven juntos pero ocasionalmente se ven en el piso que tiene la deportista, ubicado en la plaza de Alonso Martínez.

Roberto Martín trabaja como entrenador personal en un exclusivo gimnasio de la Castellana. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte por la Universidad Europea. Entre sus clientes habituales figuran un juez de primer nivel y varios periodistas como la presentadora de Telecinco Lauara Medrueño. "Es un tío muy majo, deportista, bastante preparado y extremadamente ordenado", comenta la citada fuente.

Ambos comparten la pasión por el deporte. Carola es hija del ex futbolista del FC Barcelona Julio Alberto (61): "Su padre es íntimo amigo de Diego Maradona(59). Se conocieron cuando el argentino pasó por el club blaugrana". Además, ambos son dados a mostrar en sus respectivos perfiles su rutina de entrenamiento. De hecho, los dos corrieron juntos la última San Silvestre Vallecana. Precisamente, fue Roberto el que preparó a la deportista.

La historia de amor truncada de Miki y Carola

A menos de dos semanas de celebrar su quinto aniversario de casados, la pareja ponía fin a su matrimonio. Una ruptura marcada por la condena del colaborador de Zapeando por un delito leve de supuestas vejaciones a Escámez. Tal y como informó en su día JALEOS, el motivo de esta tensa situación podría haber sido una infidelidad.

Al deportista y el humorista les une una hija en común, la pequeña Carmela, nacida en mayo de 2015. Hace dos años, el matrimonio decidía aumentar la familia. Un deseo que se vio truncado cuando Carola perdía el bebé que tanto deseaban. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", anunciaba en su perfil de Instagram.

Este no solo ha sido el único varapalo que ha tenido que superar la pareja. De hecho, ambos venían afrontando numerosos obstáculos desde el inicio de su historia de amor. Meses después de celebrar su boda el 21 de junio de 2014 en la madrileña finca de Mozanaque, propiedad de los marqueses de Alburquerque, se extendieron varios rumores sobre la posible desaprobación del romance por parte de la familia de Carola. La madre de la deportista, Carmen Escámez, nunca ha visto con buenos ojos la relación de su hija con el humorista. De hecho, en junio de 2018 Carmen decidió llevar a su hija y a Miki a los tribunales para poder ver a su nieta.

En los últimos meses, la olímpica y Miki habían llevado con absoluta discreción el declive de su matrimonio. Aunque Nadal escribía el 2 de mayo en Instagram una frase bastante significativa, que dejaba entrever la ruptura: "Hay momentos clave en tu vida, normalmente después de un fracaso, en los que sólo hay tres opciones para elegir. Tú decides. Sé valiente".

