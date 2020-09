Miki Nadal, de nuevo enamorado: así es Helena Aldea, la empresaria con la que 'olvida' a su ex

Miki Nadal (52 años) está enamorado. El humorista y colaborador del programa Zapeando, en La Sexta, ha decidido darle una segunda oportunidad al amor después de su turbulento y complicado divorcio de la campeona olímpica de tiro, Carola Escámez (34), contencioso que todavía no tiene visos de acabar, como ha podido conocer JALEOS. Va para largo. No obstante, Miki vuelve a sonreír en medio de la marejada y la causante de esa felicidad se llama Helena Aldea, una alicantina de profesión periodista y empresaria. Este medio ha podido conocer algunos detalles de esta flamante historia de amor que se está escribiendo desde la discreción habitual que acostumbra Nadal.

Tal y como avanzaba ABC y ha podido ampliar este medio, el cómico está muy feliz e ilusionado. Siempre tiene una sonrisa en la cara, pero ahora es diferente, desliza una persona de su entorno. Cuenta este informante, además, que han sido "unos meses muy duros" para él, entre tantos litigios con Escámez y con una hija de por medio. Pero hoy Miki parece otro. La irrupción en su vida de Helena ha sido determinante. Su historia comenzó hace unos meses, según se informa, y ambos han ido conociéndose poco a poco, sin prisas. En esa línea, se explica que ambos "están muy integrados" en la vida del otro.

Ver esta publicación en Instagram Lunes fluorescente en @zapeando 1636. Una publicación compartida de Miki Nadal (@nadalmiki) el 13 Jul, 2020 a las 7:58 PDT

No se esconden, pero tampoco lo pregonan en las redes: "Ni ella ni él lo han hecho antes y no lo van a hacer ahora". No es su estilo. Hace unos días fueron captados por el medio anteriormente citado paseando por las calles de Madrid. En las fotografías se puede ver, sin género de duda, la complicidad que existe entre ellos, y la compenetración. Pero, ¿quién es Helena Aldea? Es una exitosa empresaria que, después de haber estudiado Periodismo, optó por dedicarse al mundo de la moda, de la mano de su hermana Ángela. Ambas, emprendedoras, probaron suerte en el mundo empresarial con su tienda de moda Capriche. Todo un acierto.

Se trata de una marca muy respaldada y de renombre en el mundo de la moda, televisivo y de la farándula. La marca de las mujeres que sonríen, como se define en la web. Helena es la cofundadora, y rostros tan conocidos como Chenoa (45), Cristina Pedroche (31), Mónica Naranjo (46) o Paula Echevarría (43) la han ayudado con sus lanzamientos, y en la página de la tienda es habitual ver a muchas celebrities e influencer luciendo sus diseños. Helena y su hermana comenzaron vendiendo ropa multimarca, pero el pasado mes de noviembre lanzaron su propia colección, Caótica.

Helena es natural de Alicante, y allí tiene su punto de residencia y su tienda, pero es muy habitual verla en Madrid. En la capital tiene buenos amigos y contactos y "es una más" en el entorno televisivo de Miki. Dice alguien que la conoce que rehúye de la fama y que nunca se la verá en el papel couché. Una prueba de esta postura es que sus redes sociales personales son privadas y las únicas que están abiertas al mundo, como es lógico, son las de su tienda.

Su duro litigio con su exmujer

Carola Escámez y Miki Nadal en una imagen de archivo. Gtres

En otro orden de cosas, este periódico ha podido conocer que la situación judicial que libran Miki Nadal y su exmujer, Carola Escámez, se encuentra parada hasta que se celebre en 2021, "el 19 de enero", en concreto, una vista. Hasta entonces, todo está en stand by. Cabe recordar que su historia no se trata de un divorcio baladí. A menos de dos semanas de celebrar su quinto aniversario de boda, la pareja ponía fin a su matrimonio y terminaban de la peor manera. Una ruptura marcada en rojo por la condena judicial al colaborador de La Sexta por un delito leve de vejaciones a Escámez. Tal y como informó en su día este medio, el motivo de esta tensa situación podría haber sido una presunta infidelidad.

A la experta shooter y al humorista les une una hija en común, la pequeña Carmela, nacida en mayo de 2015. Hace dos años y medio, a principios de 2018, Carola volvió a quedarse embarazada. Un íntimo deseo que se vio truncado cuando la joven perdía de manera inesperada al bebé que esperaban. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", anunciaba en su perfil de Instagram.

Pero aquel aborto involuntario no ha sido el único varapalo al que se enfrentó la entonces pareja. Los problemas fueron acumulándose durante la relación. Algunas fuentes fechan sus tensiones incluso meses antes de celebrar su boda, que tuvo lugar el 21 de junio de 2014 en la madrileña finca de Mozanaque. La relación entre Miki Nadal y su familia política tampoco fue jamás demasiado fluida. La madre de la deportista, Carmen Escámez, nunca terminó de aprobar la relación de su hija con el humorista. De hecho, en junio de 2018, Carmen decidió llevar a su hija y a Miki a los tribunales para poder ver a su nieta.

En los últimos meses, la olímpica y Miki habían llevado con absoluta discreción el declive de su matrimonio. Aunque poco entonces de conocerse la separación, Nadal escribía en su perfil de Instagram una frase bastante significativa y que dejaba entrever la ruptura: "Hay momentos clave en tu vida, normalmente después de un fracaso, en los que sólo hay tres opciones para elegir. Tú decides. Sé valiente".

A mediados de junio de este año, este periódico se hacía eco de la nueva ilusión sentimental de Carola. Su nueva pareja se llama Roberto Martín (26). La que fuera miembro de la selección española de tiro al vuelo utilizaba su cuenta de Instagram para publicar la preciosa fotografía de la confirmación en la que aparece junto a Martín. "Deseando ver el mar", fueron las palabras con las que Carola acompañabaa la hermosa instantánea.

[Más información: Una supuesta infidelidad, el motivo de la ruptura entre Miki Nadal y su mujer Carola]