Maya Pixelskaya, la revelación de 'Zapeando': "Pensaba que me echarían a la segunda semana"

Hace un año, Zapeando estrenaba temporada con Dani Mateo (41 años) tomando el relevo a Frank Blanco (45) al frente del programa. Pero esa no fue la única novedad, entre sus incorporaciones destacaba una colaboradora que, aunque ya había aparecido en el espacio, ha adquirido un mayor protagonismo en esta nueva etapa.

Maya Pixelskaya, la 'friki' de la ciencia que toma el apellido de la famosa bailarina rusa Maya Plisétskaya, ha pasado de jugar a videojuegos en streaming a convertirse en una estrella de la televisión en tiempo récord. Aún así, ni se plantea cambiar su nombre artístico para hacerlo más 'accesible'. "Se queda así para siempre, no lo tiene nadie y además rima, es perfecto", confiesa a JALEOS en una entrevista en la que, además, habla de su experiencia en Zapeando, su reciente polémica con Cristina Pedroche (31) y Santi Alverú (28) o sus problemas de ansiedad, entre otros asuntos.

En Instagram se define como pintora, presentadora, diseñadora, jugadora y enumeradora. ¿Qué responde cuando le preguntan a qué se dedica?

Ahora me quedo un poco en blanco cuando me preguntan. Me sigo considerando artista porque antes de empezar a presentar era pintora e ilustradora freelance y me sigo considerando artista, pero realmente ahora lo que hago durante el día es escribir guiones y presentar, así que a fecha de hoy sería guionista y presentadora full time, pero sigo siendo pintora, diseñando mi propia ropa... No se deja nunca de ser artista.

Su carrera en la animación comenzó con la exitosa Arrugas. ¿Por qué lo dejó?

No me gustó demasiado. En España está muy mal pagado y es muy duro, se mueve entre lo más moderno y lo más rancio y yo caí en el lado rancio y me cansé. En el estudio en el que yo estuve había un ambiente bastante machista, había un montón de hombres y éramos solo tres mujeres, no nos sentíamos nada integradas, era un ambiente de testosterona pura. No tengo gratos recuerdos.

En aquel momento, ¿se planteaba acabar en televisión?

Nunca jamás. Siempre he tenido amigos que me proponían hacer cosas en Youtube y yo pasaba, siempre estaba a mis cosas, a mis cuadros y mis videojuegos. Nunca me llamó la atención ponerme delante de una cámara.

¿Cómo aterrizó en televisión?

Fue por casualidad, empecé a hacer un programa en Twitch con unos amigos, en los que jugábamos a Dragones y Mazmorras en streaming, al principio nos veían cuatro gatos y luego empezó a vernos un montón de gente. A raíz de eso me llamaron de Vodafone para hacerme pruebas para un programa de videojuegos, hice las pruebas y me cogieron. Eso fue en 2017 y ahora de repente estoy en Zapeando. ¡Yo no sé qué está siendo de mi vida, pero me lo estoy pasando genial!

Antes de entrar en Zapeando, ¿consumía muchos programas?

Seguía poquísimo. Siempre he sido muy de ver formatos on demand, verlos en Internet cuando me apetece, sobre todo realities. De hecho tengo la tele sin antena desde hace 10 años, lo pongo todo en el ordenador. A veces en Zapeando lo noto cuando hacen referencias al mundo de la tele, pero yo no finjo que me entero, cuando no sé quién es alguien lo digo. Hay que ir con la naturalidad por delante.

¿Se confiesa fan de los realities? ¿Cuáles sigue?

¡Me flipan! Es el género televisivo que más me gusta. No me gustan con famosos, solo con gente anónima. Me veía Gran Hermano, pero no los VIP, también me gusta mucho La isla de las tentaciones y todos los realities americanos de Jersey Shore, Geordie Shore, todas esas cosas me flipan.

¿Se atrevería a participar en alguno?

Creo que nunca entraría en uno, porque además tengo un humor muy negro y el primer día que entrase ya me habrían echado. Tengo un humor para petit comité, al primer chiste estaría en la calle, no tengo filtro para estar 24 horas con una cámara.

¿Es cierto que entró en Zapeando gracias a Dani Mateo?

Estoy leyendo eso mucho por todas partes, pero realmente no sé de donde sale. Yo trabajaba con Dani Mateo en Vodafone Yu y me llevaba muy bien con él. Justo cuando él pasó a presentar Zapeando a mí me llamó el productor ejecutivo para hacerme una prueba, supongo que porque vio lo que hacía en Yu y quizás por lo bien que me llevo con Dani, pero leo unas cosas sobre que él me ha colocado ahí que hasta él debe de estar flipando con su poder (ríe).

Hasta ahora, ¿cómo está siendo su experiencia en el programa?

Yo pensaba que a la segunda semana me iban a largar de ahí. Yo venía de los videojuegos, todo lo que había presentado eran videojuegos, es mi especialidad y pensaba que me iban a echar porque no tengo ni idea de tele. Pero al final propuse una sección sobre el futuro y la tecnología, lo quise llevar a lo que yo controlo de forma divertida para la gente que nos ve. Poco a poco, parece que a los espectadores les gusta, aprenden y se ríen. Estoy feliz porque es un tema que me gusta muchísimo preparar, disfruto mucho hablando de eso y encima en un ambiente tan divertido. Mi experiencia hasta ahora está siendo fenomenal.

¿Cómo fue incorporarse a un plantel de rostros con tanta experiencia en televisión?

Al principio iba cagadísima porque era la 'don nadie', yo llegaba con gente de la talla de Anna Simon, Cristina Pedroche, Miki Nadal, que le veía yo en mi infancia...Pero la verdad es que no tengo ninguna queja. Tengo un recuerdo maravilloso del primer día que me estaban haciendo una prueba de peluquería, yo estaba perdidísima, llegó Miki Nadal y me preguntó "¿Tú quién eres y qué haces?". Le dije "soy Maya Pixelskaya y pinto cuadros". Se sentó conmigo y estuvo media hora viendo mis cuadros y hablando conmigo. Fue un recibimiento impecable. Todos han sido supermajos, pero Miki forever in my heart, me ganó de por vida.

Recientemente ha sido la protagonista de la polémica por la tensión entre Cristina Pedroche y Santi Alverú. ¿Qué ha pasado?

Creo que simplemente son errores tontos, conversaciones que se van un poco de madre y si la tienes con tus amigos en una cafetería a la media hora se ha olvidado. De hecho eso fue lo que pasó entre nosotros, hubo un malentendido y después de mi sección estábamos perfectamente y ese viernes cenamos en DiverXO, estuvimos con Cristina... Pero la gente que ve eso empieza a hacerlo más grande, tampoco ayudan los titulares escandalosos. A mí me ha resultado un aprendizaje porque he visto hasta dónde se pueden escalar estas tonterías, porque realmente no ha pasado nada.

En Instagram pidió a sus seguidores que pensaran dos veces antes de hacer daño. ¿Qué le ha dolido de esta polémica?

A mí no me ha hecho daño nada realmente, pero me dio mucha pena que la gente atacara tanto a David Muñoz, le ponían malas críticas en el restaurante cuando es un profesional increíble, es un genio que tenemos en España y la gente se lo podría pensar un par de veces antes de fastidiar así su trabajo.

Usted ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad, ¿cómo le está afectando esta exposición pública?

Me está poniendo bastante a prueba. Yo tengo depresión y ansiedad, llevo bastantes años medicada y ahora me están retirando la medicación, ahora estoy divinamente pero lo he pasado muy mal. Me gusta que la gente pueda hablar de sus problemas mentales igual que si se rompiera una pierna. Es verdad que cualquier tontería me desencadena ansiedad, al principio lo pasaba bastante mal con las críticas, pero luego me paro a pensar y, si nunca me creo los piropos, ¿por qué me voy a creer las hostias?

¿Le ha servido la televisión como 'terapia de choque'?

Totalmente, a mí me ha servido para hacerme una coraza sin dejar de ser yo misma. Ahora sé relativizar muchísimo y darle a las cosas la importancia justa.

En ese sentido, Cristina Pedroche es experta en aguantar chaparrones. ¿Ha hablado de esto con ella?

No lo hemos hablado, pero les admiro a todos en la distancia, porque si a mí me caen hostias sin ser nadie ellos deben de tener unos privados de Instagram que deben de ser la Tercera Guerra Mundial, yo les observo y aprendo a gestionar esas cosas. A Cristina la admiro muchísimo porque tiene una entereza impresionante, que soporte esas cosas y siga con su sonrisa haciendo su trabajo... ¡Chapó por ella!

¿Tiene en mente algún proyecto futuro en televisión?

Me encantaría hacer una serie documental. Una de mis grandísimas pasiones, además del arte, es la historia y me gustaría llevar a la gente de una forma divertida la historia de España, del increíble patrimonio que tenemos, los edificios, el arte... Tenemos unas historias que ni Juego de Tronos, y mi sueño es poder llevar eso alguna vez a la gente con un buen equipo de historiadores y crear un producto que les entretenga y les haga aprender, me encantaría.

