Frank Blanco se sincera: "Me gustaba más el 'Zapeando' que yo conducía"

Tras casi seis años al frente de Zapeando, Frank Blanco fue sustituido por Dani Mateo el pasado mes de septiembre. Ahora el presentador habla por primera vez y con mucha claridad sobre su relación con su sucesor y sobre el programa de La Sexta.

Además, el presentador ha hablado de su próximo proyecto televisivo en TVE, aclarando de paso los rumores que apuntaban a que sería el nuevo conductor del programa Aquí hay madroño en Telemadrid.

¿Cómo está llevando estos dos meses de encierro?

Ahora mejor porque parece que hay un poquito de luz, lo que espero es que seamos responsables y la luz no se apague dentro de unas semanas. Va a depender de nosotros. Ahora bien, pero en éstos días de confinamiento creo que he pasado por todos los estados de ánimo posibles. Algunos ni los conocía.

Frank Blanco presentará 'Typical Spanish' en La 1. RTVE

Se ha hablado de un proyecto para una televisión autonómica.

Se ha hablado mucho de un proyecto para Telemadrid, pero ese proyecto yo no te puedo decir ahora que lo vaya a hacer. Lo que voy a hacer es un programa muy divertido que se llama Tipical Spanish, que va a ser en prime time en televisión española. Eso es lo que televisivamente estoy trabajando ahora. Estoy volcado, porque incluso en éstas últimas semanas, cuando hemos empezado la desescalada, hemos reanudado las grabaciones.

Se llegó a publicar que iba a ser el relevo de David Valldeperas en Aquí hay Madroño, incluso que se había grabado ya algún piloto...

Te voy a contar lo que realmente pasó. A mí hace ya mucho tiempo me contactan y me cuentan que Telemadrid está pensando hacer cambios en su franja posterior a las noticias de segunda edición, en ese momento yo no sé si van a cambiar el programa o si al Madroño le van a dar un giro, pero me cuentan que en todo caso va a haber un cambio y me preguntan si puedo ir a hacer una prueba de cámara y leer unas líneas de un supuesto guión, lo que es hacer una prueba para decidir si te ofrecen un programa o no. Yo voy y hago ésta prueba y hago una segunda prueba, pero de ahí a que se haya cerrado el programa, hay una diferencia. La cosa se quedó en ese punto y me encantó ir a esas pruebas, conocer al equipo que desarrolla ese programa, pero a día de hoy yo estoy haciendo Tipical Spanish en la 1.

Valldeperas dijo que se sentía contento con que usted fuera su relevo. ¿Se ha sentido cómodo en esa prueba?

Es que lo que yo hice no iba tanto en esa línea de crónica social. Lo que yo hice estaba algo alejado del Madroño, que lo conozco poco porque mi programa de radio se inicia a las diez de la noche, con lo cual se solapa y por eso lo he visto alguna vez por curiosidad. Además tengo una relación de mucho cariño con Carmen Alcayde, pero lo que yo grabé se estaba alejando un poco del tono.

Frank Blanco dejó 'Zapeando' en septiembre tras seis años. Atresmedia

¿Qué siente al volver al prime time con Tipical Spanish?

El hacer un programa en prime time desde luego que es el mejor regalo que le pueden hacer a un presentador. Cuando esto te lo ofrecen no le puedes poner pegas, pero es que, al margen de eso, tengo muchas ganas de que en unas semanas salga al aire porque va a venir muy bien para este momento tan duro que estamos viviendo. Es un programa muy divertido, rodeado de celebrities que las vamos a ver haciendo cosas que normalmente no les vemos hacer, disfrutando, haciendo el gamberro, pasándoselo bien cantando, bailando... Es un formato internacional que se ha hecho casi en cuarenta países, en muchos llevan más de diez temporadas siendo líder de audiencia y el formato de Tipical Spanish puede dar una gran sorpresa en la tele este año.

Con nuevo programa en televisión, el programa de radio, la vida familiar en casa... ¿Sigue viendo Zapeando?

Algún día. Algún ratito en éste confinamiento lo he visto. Lo que pasa es que como también tuvieron esas semanas en las que dejaron de emitir, que justo fueron las semanas en las que yo estuve un poco más tranquilo, pues no lo vi todo lo que me hubiera gustado. Pero sí, les he ido siguiendo y le mando algún mensaje a Miki para que se peine.

¿Hay añoranza?

No, no. Añoranza no hay, lo que sí hay es muchísimo cariño con todo el equipo, mis compañeros y hay una amistad que está ahí y que independientemente de que mi labor haya cambiado y haya dejado, pues el cariño permanece.

El presentador asegura que le gustaba más la antigua versión de 'Zapeando'. Atresmedia

El formato también ha dado un giro, ¿qué le parece?

Bueno, a mí me gustaba más el formato de antes. Podría ser políticamente correcto. No pasa nada, no quiere decir que no me guste lo que veo ahora, pero a mí me gustaba más el Zapeando que yo conducía.

Algunos seguidores están pidiendo que se vuelva al de antes y las audiencias están hablando, cada vez más ajustadas con Todo es mentira.

Zapeando es un programa que va a cumplir siete años el próximo noviembre. Los formatos se desgastan e inevitablemente, si llevan mucho tiempo, la gente va por épocas. Yo mismo como espectador o como oyente de radio, hay programas que dejo de escuchar y luego vuelvo, yo creo que forma parte de la normalidad.

¿Y el papel del presentador le gusta?

Yo de Dani no puedo decir nada malo porque somos colegas desde la adolescencia. Yo lo conocí cuando él debía de tener catorce o quince años en Radio Mollet en mi pueblo, que yo soy del Mollet del Vallès y él es de Granollers. Su primera función radiofónica la tuvo en mi radio y Dani y yo hemos tenido relación intermitente, luego lo fiché en Anda ya como colaborador y luego compañeros en Globomedia... Soy consciente que Dani recibe muchas críticas, pero tiene una legión de fans y tiene mi respeto profesional y sobretodo personal, porque es un tío que conozco desde hace muchos años, él sabe que cuenta con todo mi apoyo.

