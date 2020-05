Polémica en Canal Sur: se filtra el sueldo de Mariló Montero y su bronca con los trabajadores

Mariló Montero (54 años) no está pasando por su mejor momento profesional en Canal Sur. De hecho, todo hace indicar que su regreso al canal autonómico ha supuesto una auténtica revolución interna y toda una sublevación. La polémica la persigue y los trabajadores de la cadena, sus compañeros, le han declarado la guerra filtrando su situación de privilegio y el sueldo que percibe mensualmente. Se han cansado de callar. Y es que, pese a que su programa 5.C El debate fue cancelado por escasa audiencia -habiendo reunido tan solo a 476.000 espectadores sumando todas sus emisiones-, Montero sería 'la intocable' para los jefes.

Al menos, eso es lo que denuncian los trabajadores y el PSOE de Andalucía. Tal y como avanza Informalia, la exmujer de Carlos Herrera (62) libra una guerra con sus propios compañeros de cadena, los cuales han desvelado el abultado sueldo que percibe. Sus emolumentos oscilan en torno a 4.200 euros al mes, aunque en marzo su nómina pudo haber alcanzado los 5.500 euros. Teniendo en cuenta la delicada e inestable situación económica y política que atraviesa la cadena autonómica, son muchos los que 'condenan' fuertemente el desembolso de tales cantidades de dinero, sobre todo teniendo en cuenta que Montero no ha alcanzado los objetivos de audiencia que se esperaban con su fichaje.

Mariló Montero en una imagen promocional de su extinto programa '5.C El Debate'. RTVA

Otra medida que está siendo muy criticada: el hecho de reubicarla en la cadena tras cancelar su programa. Álvaro Zancajo (41), director de contenidos de Canal Sur, le dio otra oportunidad en los informativos diarios para que realizara entrevistas desde su domicilio durante el confinamiento. Esto ha generado un gran revuelo político, pues el PSOE entiende que la de Navarra está favoreciendo a la derecha y sirviendo de altavoz de Vox al entrevistar a miembros afines a dicho partido. Asimismo, el periodista y senador Miguel Ángel Vázquez ha destapado la gran bronca que habría protagonizado Mariló con el jefe de iluminación del canal.

Sigue al rojo vivo el conflicto en @canalsur TV. A la dimisión de todo el equipo de producción se suma una gran bronca entre Mariló Montero y el jefe de iluminación (incluso se rumoreó su renuncia) y se da por hecho el fichaje de un jefe de realización de Madrid. #Andalucía — Miguel Ángel Vázquez (@mavazquezb) May 25, 2020

"Sigue al rojo vivo el conflicto en Canal Sur TV. A la dimisión de todo el equipo de producción se suma una gran bronca entre Mariló Montero y el jefe de iluminación (incluso se rumoreó su renuncia) y se da por hecho el fichaje de un jefe de realización de Madrid", postea en las redes. Sea como fuere, parece que Mariló es la gran 'repudiada' de la cadena en un momento en que el clima que se vive entre esos muros parece cada vez más denso e irrespirable y las tensiones van en aumento con los despidos que se están llevando a cabo. Una situación límite que ha desembocado en 'motines' internos y que, todo indica, a Mariló no le está afectando a nivel laboral.

Mariló, su otra polémica en TVE

Esta situación que está viviendo Montero en Canal Sur no le es, para nada, nueva a la presentadora, pues en 2016, cuando abandonó La mañana de TVE, también hubo desavenencias, en aquella ocasión con la dirección de su programa. Su decisión de anunciar el adiós no la conocía mucha gente; de hecho, algunos de sus compañeros de programa no eran conscientes de su abandono y lo vivieron en directo, como pudo confirmar JALEOS con un trabajador de aquella época.

Entonces, fueron muchos los que se preguntaron el porqué de esa abrupta salida. Mariló pregonaba feliz su trabajo en la pública allá donde fuera, era una de las caras más afincadas de la cadena, se sentía realizada con su trabajo, como hacía ver en diversas entrevistas. ¿Por qué se fue? Se publicó que no se sentía arropada por la dirección del programa, que estaba disgustada por cómo se operaba e incómoda en la última etapa. Informaciones que este periódico ha podido confirmar y ampliar.

"No había precisamente feeling entre ella y la directora que había entonces", se deslizó a este medio. Al parecer, las discrepancias eran más que constantes, un malestar que fue en aumento y Mariló "llegó a quejarse a un superior". Se hablaba de que los últimos meses como presentadora fueron complicados para Mariló y, en cierto modo, para el equipo que hay detrás del programa, "que notaba esa tensión". La palabra acoso se llegó a escuchar por los pasillos, supuestamente empleada por Montero. No se sentía ni respaldada ni cuidada ante los ataques que recibía en las redes.

