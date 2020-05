'Masterchef': el arrepentimiento de Saray y la primera repesca desierta de la historia

La octava edición de MasterChef ha dado este lunes una segunda oportunidad a aquellos concursantes que han abandonado las cocinas del programa. Una clásica repesca en la que ha estado presente Saray (27 años), la concursante más polémica de la historia del talent que fue expulsada de forma fulminante tras entregar al jurado una perdiz sin desplumar como plato.

Jordi Cruz (41), uno de los más críticos con la concursante cordobesa, se mostraba escéptico con su vuelta a las cocinas: "Me extraña que estés aquí. Es tu oportunidad para demostrarnos tu pasión por la cocina". Algo a lo que Saray respondía sincera y con un tono bastante más conciliador que cuando se fue: "No soy una persona de tirar la toalla, solo quiero una oportunidad para demostrar que soy una guerrera".

Tras su desplante al programa y al jurado el día de su expulsión, Saray ha querido dejar claro que se siente muy arrepentida por su actitud: "Me siento supermal, me arrepiento tanto de haber sido tan tonta. Quiero que se vea a la verdadera Saray, no a aquella estúpida. Me dio como una embolia mental", lamentaba entre lágrimas.

Pero el programa ha vuelto a hacer historia al no seleccionar a ninguno de los exconcursantes para la repesca, una situación que no se había dado en anteriores ediciones. "Por primera vez en la historia de Masterchef no va a haber ningún repescado. No vamos a permitir que entre nadie en nuestras cocinas por el simple hecho de ser el menos malo. No regalamos delantales blancos", explicaba Jordi después de que los candidatos presentaran sus elaboraciones individuales.

Sin embargo, el jurado volvía a sorprender a los concursantes de Masterchef 8 en la prueba de eliminación, y es que cada uno de ellos contaría con la ayuda de un aspirante eliminado en la fase final del casting, por lo que de la pareja ganadora de la prueba saldría una nueva incorporación a la competición.

Finalmente, Andy y Carlos, comercial gaditano que se quedó a las puertas de entrar, fueron elegidos como los mejores de la prueba, por lo que Carlos se ha convertido en concursante oficial de la edición.

Por otra parte, Sara Lua no conseguía pasar la prueba de eliminación y se convertía así en la nueva expulsada de Masterchef 8 tras una reñida deliberación de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez (52) y Samantha Vallejo-Nágera (50).

