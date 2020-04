De la 'yaya' Juana a la valiente Sonsoles: conoce a los 17 concursantes de 'Masterchef 8'

Los fogones de Masterchef han vuelto a encenderse. La octava edición del programa arrancaba este lunes con una multitudinaria selección de entre los 50 mejores aspirantes que lograron llegar al estreno.

Entre los 17 elegidos finales hay, por supuesto, grandes promesas de la cocina, pero tampoco podían faltar personalidades variopintas, historias personales emotivas y carismáticos concursantes que, desde la primera entrega, han acaparado la atención de los espectadores.

1. Alberto Gras

Alberto ya ha conquistado a una de sus compañeras gracias a su atractivo. TVE

Este barcelonés de 31 años es el guapo oficial de la edición. Exjugador y entrenador de fútbol sala, confiesa que su verdadera pasión es la cocina, aunque nunca se ha atrevido a dar el paso definitivo para dedicarse profesionalmente a ello.

"Lo que me gusta más de la cocina es ver la cara de la gente que prueba mis platos", confesaba al entrar al plató. A pesar de que en la primera prueba obtuvo un delantal negro, finalmente ha logrado ser uno de los 17 concursantes.

2. Luna Zacharias

Luna ha hecho una postura de yoga frente al jurado. TVE

Esta inquieta joven de 29 años es profesora de yoga y procede de la isla canaria de Lanzarote. Le gusta cuidarse y no ha dudado en hacer una demostración en directo de una complicada postura de yoga.

Luna ha protagonizado un tonteo entre fogones con Alberto, a quien le dedicó varias miradas cómplices y piropos: "Estoy que ardo, encima me ponen a este chico al lado que es maravilloso", confesaba. Mientras intenta conquistar a su compañero, lo que sí ha logrado ya es tener el primer delantal blanco de la edición.

3. Mónica Longo

Mónica quiere dejar su trabajo para dedicarse a la cocina. TVE

A sus 48 años, esta asturiana ha sorprendido confesando su pluriempleo: "Por la mañana soy limpiadora y por la tarde camarera". Sin embargo, está dispuesta a dejarlo todo para demostrar sus dotes en la cocina.

Su comienzo en el programa no ha podido ser mejor, y es que su original plato de cachopo de pescado le ha valido para lograr el delantal blanco y convertirse en concursante de pleno derecho a la primera.

4. Juana

⭕ Juana viene de Segovia y, aunque tiene 74 años, sigue trabajando. ¿Creéis que conseguirá entrar en #MasterChef?



▶ https://t.co/mSL43erUXE pic.twitter.com/t8F7qbYwh7 — TVE (@tve_tve) April 13, 2020

La veterana de la edición ha conquistado al jurado y a la audiencia con su desparpajo y su parecido a la fallecida actriz Chus Lampreave. Tiene 74 años y ha cedido a su hijo las riendas de la portería donde trabaja para lanzarse a la aventura de Masterchef.

Juana no estaba dispuesta a pasar desapercibida y apostó por unas almejas a la marinera con solomillo de cerdo para presentarse, explicando que "todos traían merluza o bacalao". Visto el resultado, la estrategia ha sido más que efectiva.

5. Saray Carrillo

Ha luchado como nadie y ha conseguido entrar. Bienvenida a la familia Saray https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/jLHeBClEpy — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

Saray es una chica transexual de 27 años procedente de Córdoba. De etnia gitana, esta educadora social se emocionaba al confesar su dura lucha para llevar a cabo su transición: "Por ser transexual, mis hermanos no aceptaban mi situación. No me permitían acercarme a mis sobrinos", explicaba al jurado.

Sin embargo, poco a poco han ido superando los prejuicios y su familia ha estado junto a ella para ser testigo de una emocionante noticia: es concursante oficial de Masterchef 8.

6. Sito Camacho

Sito ha sido el primer expulsado de la edición. TVE

Poco le ha durado la alegría a Sito de entrar en el concurso. Este trabajador funerario de 38 años lograba una plaza en el programa, pero su tortilla de huevo de avestruz no convencía al jurado, que le convertía en el primer expulsado de la edición.

"Me llevo una experiencia inolvidable y 16 compañeros. Esto para mí ha sido un sueño", se ha despedido emocionado.

7. Iván Comendeiro

Iván cambió sus hábitos y su físico tras sentirse ninguneado por tener sobrepeso. TVE

Iván es entrenador personal y ha accedido a ayudar a Pepe Rodríguez a ponerse en forma. Pero este coruñés de 38 años no siempre lució un cuerpo fit, ya que asegura que estaba "bastante gordito" hasta que decidió apuntarse a un gimnasio después de que, estando de fiesta, una chica saludase a todos sus amigos y no a él.

8. Andy

Andy es un abogado de 26 años que está dispuesto a cambiar la toga por el delantal. Asegura que se siente muy identificado con Nathan, concursante de la quinta edición, aunque si pudiese escoger la identidad de una celebrity tiene clara su elección: "Tamara Falcó, sin duda".

Presumido y pijo confeso, este joven llega dispuesto a demostrar su valía y, a ser posible, emular a su musa y alzarse con el triunfo del concurso.

9. Teresa Sanfeliu

Teresa ha aparecido con un columpio sexual que ha probado con Pepe. TVE

Esta economista de 56 años ha aparecido en las cocinas con un utensilio bastante llamativo. "Es un columpio sexual", explicaba ante la sorpresa del jurado. La aspirante se atrevió a probar su artilugio con Pepe Rodríguez, protagonizando una divertida escena.

De familia de pasteleros, Teresa confesó emocionada que había llevado las cazuelas de su bisabuela para elaborar la crema catalana con azahar que le ha valido para ser concursante oficial.

10. Sara Lúa

Sara Lúa dirige una tienda de vestidos de novia. TVE

Sara dirige una tienda del sector nupcial en A Coruña a sus 33 años, aunque prefiere definir su profesión como "vendedora de sueños". Sin embargo, no parece muy dispuesta a vivir ese sueño, pues asegura que no quiere casarse porque "luego hay mucha gente que se divorcia".

El sueño que sí ha cumplido es el de formar parte de Masterchef 8.

11. Michael Salazar

Donde hay pelo hay alegría. Eso es así #MasterChef pic.twitter.com/OIb50t0a1G — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

Este profesor de inglés procedente de Los Ángeles aportará el toque internacional a la edición. Descubrió España hace 10 años haciendo turismo y se quedó doblemente enamorado: conoció a su actual marido y despertó su pasión por la gastronomía mediterránea.

Si logra ganar el concurso, asegura que montará un restaurante donde "hacer feliz a la gente".

12. Adrienne Chaballe

Adrienne se ha lanzado a bailar sevillanas con Jordi Cruz. TVE

La segunda concursante internacional de esta edición es Adrienne, una belga de nacimiento y sevillana de adopción que lleva 12 años en España trabajando como directora de marketing.

Se define como "muy folclórica" y lo ha demostrado bailando sevillanas con Jordi Cruz, quien no ha podido seguir el ritmo a esta divertida joven.

13. Sonsoles Conde

¡Quién dijo miedo! A por todas Sonsoles, una aspirante que sonríe a la vida en las cocinas de #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/mCMHQl5xvk — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

Esta farmacéutica de Burgos de 43 años ha emocionado a todos los presentes con su conmovedora historia. Un accidente de tráfico cuando tenía 21 años la privó de movilidad en las piernas, pero no de sus ganas de luchar.

"Los límites se los pone cada uno", afirma. Entra a Masterchef dispuesta a demostrar su talento y seguir aprendiendo: "Como yo ya he aprendido desde el dolor, ahora me propongo aprender desde el disfrute".

14. Fidel

⭕ "A riesgo de meter la pata, me gustan los retos difíciles y tú lo eres". 🤟 ¡Fidel ya está dentro de #MasterChef!



▶ https://t.co/mSL43erUXE pic.twitter.com/Ovp7Oi0Gh6 — TVE (@tve_tve) April 13, 2020

Uno de los concursantes más peculiares de esta edición es Fidel, un músico de Rock&Roll de 36 años procedente de Barcelona. Asegura que le falta "un hervor" porque nació con seis meses, pero ha demostrado tener un gran sentido del humor.

Ahora que está dentro del programa, tiene una deuda con Samantha: tatuarse el logo de Masterchef en el ombligo.

15. Rosa García

Es que madre mía, de repente he pensado que estaba viendo una película de Kathryn Bigelow https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/raaNP3lBCk — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

Rosa llega a las cocinas de Masterchef dispuesta a aplicar sus conocimientos como comandante del Ejército del Aire. Y es que, por cómo ella misma define el concurso, hay muchas similitudes con su profesión: "Es un sitio donde la gente forma equipo, donde el espíritu de sacrificio es vital, la entrega es fundamental y el compañerismo es una pasada", ha dicho sobre el programa.

16. Ana Iglesias

Ana tiene su propia marca de pendientes. TVE

Con sólo 24 años, esta madrileña ha decidido emprender su propio negocio creando una marca de pendientes que asegura que gustarán mucho a Samantha. Mientras su empresa despega, sigue trabajando en un restaurante mexicano y ha decidido sumarse a la aventura de Masterchef para explorar nuevos horizontes.

17. José Marí Royo

José Marí se hizo con el último delantal blanco del concurso. TVE

El último delantal blanco de la edición ha sido para José Marí, un mallorquín de 46 años que, aunque es empresario y músico, asegura que la cocina siempre ha estado presente en su vida: "Cocino desde los 10 años y me apasiona".

Con su entrada en el talent, espera sacarle el máximo partido a sus dotes culinarias y seguir aprendiendo de esta profesión.

