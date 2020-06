Carola Escámez confirma su relación con el exentrenador de su ex, Miki Nadal

Carola Escámez (34 años), expareja del colaborador de televisión Miki Nadal (52), ha encontrado la felicidad al lado de Roberto Martín (26). Ha sido la propia Carola quien ha confirmado, por fin y tras varios meses de conocerse la noticia de manera oficiosa, su relación con el entrenador personal Roberto Martín (26).

La que fuera miembro de la selección española de tiro al vuelo ha utilizado su cuenta de Instagram para publicar la preciosa fotografía de la confirmación en la que aparece junto a Martín. "Deseando ver el mar" han sido las palabras con las que Carola ha acompañado a la hermosa instantánea donde aparece con su pareja luciendo una amplia sonrisa, fruto de su alegría mutua.

Roberto, por su parte, no ha tardado en responder a la mención directa que Carola le ha hecho citándolo en el texto y etiquetándolo en la imagen. "¿Solo el mar? Dentro de poco, menos de lo que esperamos", ha respondido el personal trainer.

Ver esta publicación en Instagram • Deseando ver el mar • Una publicación compartida de Carola Escámez ™® (@carolaescamez) el 10 Jun, 2020 a las 4:09 PDT

Roberto Martín, casualidades de la vida, conoció a su razón de amor a través de Miki Nadal. El joven, ocho años menor que Carola, fue entrenador personal del tertuliano cuando éste decidió cambiar su estilo de vida e incluir el deporte y la dieta saludable en su día a día. El cómico logró perder 10 kilos en tiempo récord con la ayuda profesional de Roberto. Tras superar su meta, Miki animó a su mujer a contratar los servicios de con su preparador físico. El amor surgió de la forma más azarosa.

Roberto Martín trabaja en la actualidad como entrenador personal en un exclusivo gimnasio del Paseo de la Castellana de Madrid. Es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Europea y entre sus clientes habituales figuran un juez de primer nivel y varios periodistas como la presentadora de Telecinco Laura Medrueño.

El polémico matrimonio de Miki y Carola

A menos de dos semanas de celebrar su quinto aniversario de boda, la pareja compuesta por Miki Nadal y Carola Escámez ponía fin a su matrimonio y terminaban de la peor manera. Una ruptura marcada en rojo por la condena judicial al colaborador de La Sexta por un delito leve de vejaciones a Escámez. Tal y como informó en su día JALEOS, el motivo de esta tensa situación podría haber sido una presunta infidelidad.

A la experta shooter y al humorista les une una hija en común, la pequeña Carmela, nacida en mayo de 2015. Hace dos años y medio, a principios de 2018, Carola volvió a quedarse embarazada. Un íntimo deseo que se vio truncado cuando la joven perdía de manera inesperada al bebé que esperaban. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", anunciaba en su perfil de Instagram.

Carola Escámez y Miki Nadal en una imagen de archivo.

Pero aquel aborto involuntario no ha sido el único varapalo al que se enfrentó la entonces pareja. Los problemas fueron acumulándose durante la relación. Algunas fuentes fechan sus tensiones incluso meses antes de celebrar su boda, que tuvo lugar el 21 de junio de 2014 en la madrileña finca de Mozanaque. La relación entre Miki Nadal y su familia política tampoco fue jamás demasiado fluida. La madre de la deportista, Carmen Escámez, nunca terminó de aprobar la relación de su hija con el humorista. De hecho, en junio de 2018, Carmen decidió llevar a su hija y a Miki a los tribunales para poder ver a su nieta.

En los últimos meses, la olímpica y Miki habían llevado con absoluta discreción el declive de su matrimonio. Aunque poco entonces de conocerse la separación, Nadal escribía en su perfil de Instagram una frase bastante significativa y que dejaba entrever la ruptura: "Hay momentos clave en tu vida, normalmente después de un fracaso, en los que sólo hay tres opciones para elegir. Tú decides. Sé valiente".

