Leticia Sabater explica la fiesta ilegal en su chalé: robos, narcos y un 'regalo' debajo del árbol

Leticia Sabater (54 años) se ha sentado este domingo 10 de enero en el plató de Sábado Deluxe, cambiado en su día de emisión por los efectos de la 'borrasca Filomena', para dar explicaciones sobre la fiesta ilegal que tuvo lugar en su casa entre el día 31 de diciembre y el 2 de enero. Más de dos días de celebración del cambio de año, saltándose todas las normas y restricciones impuesta por la COVID-19.

La presentadora y cantante acudió al programa para aclarar lo sucedido y dijo sentirse "muy dolida" por las informaciones que se han contado sobre lo ocurrido en su casa de Villafranca del Castillo, perteneciente al municipio de Villanueva del Pardillo. Sabater aseguró que en su casa hubo "más de 100 personas y 40 ya están identificadas". "Voy a intentar que les caigan multas de más de 500.000 euros", afirmó.

Según la colaboradora, ella alquiló la fiesta a un holandés a través de una web que hace de intermediaria. Negó haber ganado 6.000 euros por el alquiler sino 350, algo que sorprendió a todos los colaboradores que pusieron en duda su testimonio que aumentaba en surrealismo según avanzaba la noche.

Sabater explicó que cuando llegó a su casa se encontró a diez pesonas huyendo de la misma y otras siete que "no se podían mover mucho porque llevaban 48 horas sin dormir". "¡De aquí no se mueve nadie, o llamo a la policía!", gritó la intérprete de La salchipapa a esas personas que, según ella, comenzaron a ayudarle a recoger los muebles más pesados.

Los destrozos

La televisiva ha tenido que desembolsar 20.000 euros par arreglar los destrozos que se ha encontrado en su casa. A lo largo de las 48 horas que duró la fiesta ilegal pasaron por su casa butroneros, narcotraficantes, prostitutas y otros delincuentes fichados por la policía que entre otras cosas se habían dejado una bolsa de cocaína rosa bajo el árbol de Navidad.

Entre las cosas que le han sustraído la artista quiso señalar que le robaron su lencería, un edredón de Versace y los mandos de la televisión. Además, le habían dejado las alfombras hechas trizas, todos los radiadores fuera de sus sitios y la encimera de su cocina rota.

Leticia quiso recordar que ya advirtió al hombre al que alquiló la casa que no se podían realizar fiestas. "Además, en esa casa no se celebran fiestas desde que murió mi madre hace dos años, para mí no tienen sentido", añadió antes de recordar a su hermana fallecida hace unos meses, sanitaria de profesión y pedir perdón a todas las familias afectadas.

