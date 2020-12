El 'porno-villancico' de Leticia Sabater incendia la Red: los mejores memes

En 2018 fue El polvorrón, en 2019 lo hizo con Trínchame el pavo y ni siquiera en este 2020 ha tenido piedad Leticia Sabater a la hora de publicar un nuevo villancico en su carrera. Papá Noel, You're the Only One es el título de la última canción que ha estrenado este lunes por todo lo alto y cuyo videoclip no ha dejado indiferente a nadie, como suele ocurrir con todo lo que hace la ganadora de La casa fuerte 1- y ella bien que lo sabe.

Luciendo palmito una vez más, Sabater se mete en la piel de una discotequera Mamá Noel que logra ligarse no solo a Santa Claus, sino también a los tres Reyes Magos. Cantando en inglés, acompañada también de dos perretes y de nuevo abusando del croma y las horteradas varias, Leticia bebe champán como si no hubiese un mañana mientras protagoniza varias escenas con tintes sexuales.

De hecho, provoca una erección al Papá Noel más soez de la historia del audiovisual en una escena que promete regresar en nuestras peores pesadillas. Vamos, que Leticia Sabater ha echado el resto en su nuevo vídeo a sabiendas de que se iba a convertir en trending topic. Por último, al finalizar el delirio de colores, turrones, mazapanes y árboles de Navidad, nos envía sus mejores deseos en "este año especialmente difícil":

Tal y como anticipábamos, el nombre de Leticia Sabater se ha aupado a lo más alto del listado de tendencias en Twitter dejando tras de sí una retahíla de memes y chistes como estos:

Leticia Sabater es como las olas del CoVid. Cada cambio de estación aparece para jodernos vivos. pic.twitter.com/SdwKJNdV73 — Satanislavsky (@Satanislavsky) November 30, 2020

Has destrozado mis mejores recuerdos de la infancia. Nunca te lo perdonaré, Leticia Sabater. pic.twitter.com/3KITax8iWs — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) November 30, 2020

Yo cuando veo que Leticia Sabater es tendencia: pic.twitter.com/cNIYpRiDDo — ♠️♥️ Joseju™ ♦️♣️ (@Joseju02) November 30, 2020

Yo cuando veo que Leticia Sabater es tt y que ha sacado un villancico. pic.twitter.com/lU5FoF0V6O — Jarlicuin (@jarlicuinsoyyo) November 30, 2020

-ponme el whisky mas fuerte que tengas

-acabas de ver el vídeo de Leticia Sabater no?

-sin hielo por favor pic.twitter.com/3CHDefjU3R — ferny the beholder (@fernyElSpameao) November 30, 2020

Yo, después de ver el vídeoclip de Leticia Sabater. pic.twitter.com/FD312zA8N2 — Abel Arana (@AbelArana) November 30, 2020

Un chino se come un murciélago y desata una pandemia mundial que termina con Leticia Sabater zumbándose a Papá Noel. — No, gracias (@NoFumoTabaco) November 30, 2020

Acabo de ver un trozo del videoclip que ha subido Leticia Sabater y os juro que pensaba que era una peli porno pic.twitter.com/oM7evPI2xY — Vicky la Vikinga ⚔🪓🛡🏹 (@VGarcy) November 30, 2020

Os reís de Leticia Sabater, pero es la única que podrá decirle a sus hijos que los Reyes Magos son sus padres. pic.twitter.com/nqRUVoBHqT — Llorchs (@LegoLlorchs) November 30, 2020

La gente: "Ya no caben más desgracias en 2020"



Leticia Sabater: pic.twitter.com/6HtH3n0X3o — No, gracias (@NoFumoTabaco) November 25, 2020

Cómo mucho a Leticia Sabater le quedarán 1 o 2 canciones pic.twitter.com/4BNUzrsCQD — Alvaro (@almorenito82) November 30, 2020

Así estoy tras ver lo último de Navidad de Leticia Sabater pic.twitter.com/lF5eRrcahv — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🌈🥸 (@Albert_Edero) November 30, 2020

despues de ver la canción navideña de Leticia Sabater pic.twitter.com/adEboaXVGG — Fiona (@BeaIhreanus) November 30, 2020

Lunes de ojos. Si. De arrancárselos después de lo de Leticia Sabater. pic.twitter.com/SwUqgn8lR3 — Mara (@_TamMc_) November 30, 2020

Teo viendo como Leticia Sabater vuelve a ser TT pic.twitter.com/7BWVNXyH3o — Michel Rbo ●●● (@michel_fabrik) November 30, 2020

Leticia Sabater es a la elegancia y belleza lo que esté gobierno a la buena gestión pic.twitter.com/kDpJBNcodE — Costa54 🇪🇸 (@jgcosta54) November 30, 2020

Madre mía las escenas eliminadas del vídeo de Leticia Sabater. pic.twitter.com/QObLw6sy5Y — El_TylerDurden 🖖👽 (@El_TylerDurden) November 30, 2020

"Lo peor del video de Leticia Sabater es que tiene más de 40 y lleva el pelo largo"



Carolina Herrera. — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) November 30, 2020

Juego: quién aguante más tiempo viendo el videoclip de Leticia Sabater sin echar la pota gana pic.twitter.com/Ez7ffjDNKc — 🦇Bat-uitero🃏 (@Bat_uitero) November 30, 2020

- alguien: es imposible que lo de Leticia Sabater de más asco.



- yo: sujétame el polvorrón cola… pic.twitter.com/Dpw2Ls6QMS — El_TylerDurden 🖖👽 (@El_TylerDurden) November 30, 2020

Pedro Sánchez y el Gobierno sabían hace meses lo del vídeo navideño de Leticia Sabater y no hicieron nada para remediarlo. — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 30, 2020

Esta es mi parte favorita del videoclip de Leticia Sabater. pic.twitter.com/GCwa8FrQPx — Sheila Ljungberg 🇪🇸 (@SheilaLjungber) November 30, 2020

Leticia Sabater ¿no crees que ya hemos pasado mucha fatiga en 2020?

Retira eso parfarvar! — Elsa (@elsitacabello) November 30, 2020

Mariah después de ver lo de Leticia Sabater. pic.twitter.com/xtuLgkuMdV — Isma (@ilomana) November 30, 2020

Ni en la más bizarra y oscura de nuestras pesadillas hubiéramos imaginado que acabaríamos este 2020 con Leticia Sabater apretándose a Papá Noel y los Reyes Magos.



Extinción ya, por favor. pic.twitter.com/cESuuWK4nr — Kikolo (@kikolo777) November 30, 2020

Vuelve Leticia Sabater pic.twitter.com/yGj7Az8bOW — El Palentino radioactivo (@the_manfly) November 30, 2020