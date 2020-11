Los crueles mensajes sobre su delgadez a una periodista con un cáncer gástrico

La periodista y fotógrafa Olatz Vázquez saltó a la fama nacional el pasado mes de agosto. Nos gustaría contar que esto pasó en reconocimiento a su trabajo, pero realmente lo que hizo que su nombre llegase a las portadas fue el cáncer gástrico que padece porque tardaron en diagnosticárselo por culpa de la pandemia. Se enteró el 9 de junio de que tenía la enfermedad y esta le había provocado una metástasis abdominal.

Relató entonces en El Confidencial que llevaba un año y medio con molestias, teniendo digestiones pesadas que se fueron complicando a medida que pasaba el tiempo. Los médicos le quitaron importancia y le recetaron "mil pastillas" además de mandarle una prueba de aliento "para la que nunca me llamaron". Fue probando con cambios en la alimentación, pero el dolor no cesaba y "me encontraba cada vez más cansada, me fatigaba enseguida y lloraba mucho".

Pensó que quizás le estaba perjudicando ser desplazada en Madrid y en un viaje a Euskadi, su tierra natal, pidió una analítica que evidenció su anemia, pero solo le recetaron hierro para sobrellevarla sin intentar conocer la causa. En febrero pidió la baja y le mandaron una gastroscopia para el 22 de abril, dos meses después. Al decretarse el estado de alarma se la pospusieron hasta junio porque, dijeron, "no es nada grave".

La Leica de Rhodes

Para entonces Olatz ya había perdido cinco kilos y, con su diagnóstico y la quimioterapia, su cuerpo seguiría cambiando radicalmente. Ella, que desde que comenzó hace unos siete años en la fotografía solía hacerse retratos, no quiso perder esa costumbre aunque la cámara no le devolviese la imagen a la que estaba acostumbrada.

Su relato y sus fotos empezaron a ser un crudo y bello testimonio de esta parte de la vida de Olatz y sus seguidores en redes sociales se multiplicaron. No es de extrañar que el pianista británico James Rhodes la eligiese como ganadora del concurso que abrió hace algunas semanas para regalar una cámara Leica. Cuando ella la recibió, subió este par de fotos:

Rhodes la retuiteó y comenzó el aluvión de bochornosos comentarios que nos ha traído hasta aquí. El retuit del pianista, involuntariamente, la expuso a miles de personas que no conocían su historia y se aventuraron a juzgarla: "Un plato de potaje le vendría de cine a la pibita esa" o "¿eres anoréxica" son solo algunos de los comentarios que ella misma ha denunciado.

Si tanto os gusta opinar sobre mi cuerpo, de acuerdo, hablemos de él. Mido 1'66cm y peso 42kg. En los últimos cuatro meses he perdido ocho kilos. ¿Por gusto? No. Por un cáncer gástrico y seis ciclos de quimioterapia. pic.twitter.com/oH8hQZ8VYq — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

Es difícil de entender qué es lo que empuja a una persona a emitir juicios sobre otros, conozca o desconozca su contexto, pero Olatz quiso explicar una vez más por qué a pesar de los cambios que ha sufrido sigue amando su cuerpo:

He tenido que comprarme ropa nueva porque la que tenía me quedaba grande. Pantalones, vestidos y camisetas que me encantaban guardadas en una caja porque mi cuerpo ya no era el mismo. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

He tenido que mirarme en el espejo y reconocerme de nuevo en sus nuevas curvas, nuevos huesos salientes, nuevas proporciones. Me he enfrentado a la báscula cada semana con miedo por ver el resultado. He llorado mirándome en el espejo. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

Lo único que me reconfortaba eran las palabras de mi oncóloga tras las analíticas: "Olatz, estás perfecta". Porque en muchas ocasiones delgadez no es sinónimo de desnutrición. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

He tenido que aceptarme y quererme en un cuerpo nuevo. Y os digo una cosa: lo quiero. Lo quiero con toda mi alma porque está luchando contra un gigante. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

Y lo expongo, sí, porque estoy orgullosa de él; de lo que ha pasado estos últimos meses, de cómo ha afrontado un tratamiento muy agresivo y de cómo, a pesar de todo, me sigue pidiendo correr, saltar, bailar y disfrutar. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) November 24, 2020

Aunque continuaron las valoraciones negativas en las respuestas, lo cierto es que la inmensa mayoría de tuiteros se han volcado con ella haciéndole llegar un chute de ánimo para continuar haciendo frente a los envites de la enfermedad:

Yo es que alucino con que, independientemente de que tengas o no una justificación médica para cambiar de peso, haya personas que se atrevan a hacer ese tipo de apreciaciones a otras personas.



Es un comportamiento que me escandaliza.

Ánimo y fuerza, bonita. — rociiiio__ ⚖ (@rocccio9) November 24, 2020

Ánimos Olatz a cada uno la quimioterapia le sienta de manera diferente, tu adelgazas yo engordo, lo importante ahora mismo es matar al bicho ya tendremos tiempo de volver a nuestra normalidad, nuestro peso nuestro pelo nuestras cejas nuestras pestañas

Lo importante es vivir 😘 — 🇪🇦 Karmela (@sanaracaroja62) November 24, 2020

Te mando un abrazo. Definitivamente, es una sociedad enferma que solo acepta cuerpos normativos y si te sales de ello (para arriba o para abajo) ya se creen con derecho de ofender.

Me da rabia. Ojalá recuperes muy pronto y no dejes de abrazarte a ti misma 😊 — 🐣 Ari 🐙 (@Ari_Reinventada) November 24, 2020

Hay gente muy salvaje por el mundo, dispuesta a decir cualquier cosa que se le ocurre por la cabeza. Tú tienes cáncer, pero y si no fuera así. Acaso la anorexia, por ejemplo no es una enfermedad?? Tanto juicio barato me parece peligroso. Ánimo, Olatz!!!💜💪 — Corde Palo (@palomanavaz) November 24, 2020