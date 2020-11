Alexia Rivas habla por primera vez tras su ruptura con Alfonso Merlos: "No hice nada malo"

Alexia Rivas (27 años) está retomando su vida social tras su ruptura, a finales del pasado verano, con Alfonso Merlos (41). Su actitud, de hecho, también ha cambiado. Así lo reflejan sus redes sociales, donde suele compartir su día a día.

La periodista ha dejado atrás la discreta imagen que mantuvo durante su relación y se ha atrevido a hablar, por primera vez, sobre el fin de su romance. Además, ha hecho referencia a sus planes de futuro.

Hola Alexia. Hoy venimos al musical Resistiré. Usted ha resistido lo suyo.

Yo creo que al final en la vida son etapas y he tenido lo mío, pero tampoco nadie va a poder con que yo siga adelante. Yo estoy muy contenta, bien, necesitaba un tiempo para reconstruirme a mí misma, estar más tranquila pero muy bien.

Alexia Rivas ha acudido este jueves al musical de 'Resistiré'. Gtres

Nueva vida, ya se acabó su relación, ahora nuevos proyectos.

La vida y sobre todo cuando eres tan joven, al final tengo solo 27 años, es un constante cambio. Abierta a nuevos proyectos, por supuesto con ganas de hacer cosas en televisión y muy contenta, para adelante, súper ilusionada con todo lo que pueda venir.

¿En el amor también?

Sabéis que de esos temas nunca me he pronunciado pero con 27 años qué te voy a decir. Con 27 años si una no está abierta al amor, ya está. No es lo que busco, pero bueno lo que me tenga que traer la vida, me lo traerá.

Tema profesional, hay ofertas sobre la mesa.

Hay cosas, pero no hay nada concreto. Con muchas ganas, necesitaba un tiempo para mí, eso es cierto, necesitaba reconstruirme, estar un poquito con los míos, alejada de todo y para adelante.

Hubo injusticias en ese momento crítico.

Yo no soy juez. Qué voy a decir. Al final se trata de mi persona. Pero bueno, que es lo que digo, no hay que anclarse en lo malo, no hay que regodearse en la pena y la tristeza, al final no he hecho nada malo, soy una chica normal. En mi faceta profesional siempre he dado el máximo, lo seguiré dando y así será. Espero que pronto salgan cosas que me apasionen y que me ilusionen, porque tengo muchísimas ganas de darlo todo.

Alexia Rivas y Alfonso Merlos, en las calles de Madrid. Gtres

Este jueves, casualmente, intervenían quirúrgicamente a Marta López.

No tenía ni idea. Espero que le salga bien, claro.

Ella también sufrió lo suyo.

A mí no me gusta que nadie sufra, por supuesto que no.

Seguro que la otra parte se lo está agradeciendo, su comportamiento.

Al final es hipócrita, fue un tema que desgraciadamente fue muy comentado pero mi postura siempre ha sido la misma. Respecto a eso entiendo que se me pregunte, sobre todo por cómo estoy yo, al final soy una periodista y de repente pasa todo lo que pasa y entiendo que se me pregunte, pero quiero pasar página y continuar hacia adelante.

Cuando se terminó su relación, ¿hubo alguna comunicación con Marta?

No. Obviamente esas cosas me pertenecen a mí, pero no. No he hablado con nadie. Han venido mi hermano y una de mis mejores amigas conmigo y estoy siempre con mi gente.

Con Alfonso actualmente cero relación.

Es que muy bien, no hay ningún problema. Muy bien. Yo muy contenta, hacia adelante y eso, que todavía me quedan muchísimas cosas y súper ilusionada.

