Marta López, sobre la ruptura de Merlos y Alexia: "Ya lo sabía. Me consta que se acuerda de mí"

La noticia bomba de este miércoles en las revistas del corazón ha sido la inesperada y sorprendente ruptura entre Alfonso Merlos (41 años) y Alexia Rivas (27). Tan solo cinco meses ha durado esta polémica relación que tanto dio que hablar durante el confinamiento, y que se convirtió en todo un culebrón durante días y semanas. Marta López (46), tercer vértice de este triángulo amoroso -ella era la novia del contertulio cuando salió a la luz el affaire del que era su pareja con una joven reportera, Alexia- ha reaparecido en uno de los programas en los que colabora, Ya es mediodía, y se ha pronunciado por primera vez sobre esta sorprendente ruptura.

Si poder evitar una enorme sonrisa, Marta ha asegurado que "es algo que yo ya sabía. Viene de hace un mes o mes y pico. Lo que pasa es que han estado haciendo el papelón. No sé los motivos de la ruptura, pero Alfonso es un chico majísimo, es un caballero a pesar de lo que pasó conmigo y pienso que a lo mejor se ha podido aburrir un poco". Y añade: "Siempre he dicho que no me parecía bien que hubiese perdido su trabajo por su relación conmigo, pero no volvería con él. Es un chico muy trabajador, y tener todo el día en casa a una señora que no trabaja, pues...". En un momento de su reacción, se dirige a Alexia: "Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar".

Marta López en 'Ya es mediodía'. Mediaset

Ante la pregunta de si volvería con Merlos tras el fin de su relación con la exreportera de Socialité, Marta no ha dudado en exclamar: "¿Yo teniendo a Efrén (37) voy a volver con Merlos? ¡Anda ya!". En ese momento, Miguel Ángel Nicolás ha insinuado que Alfonso sí querría reconciliarse con ella, a lo que Marta, para sorpresa de todos, ha respondido que algo sabía: "No creo que tenga valor. Creo que él estuvo muy enamorado de mí y punto. Y no volvería. Sabe perfectamente lo que pienso y no tiene valor. Pero me consta que se acuerda de mí". ¿Estamos ante la segunda parte de Merlosplace?

Las palabras de Alexia

A través de la exclusiva de Semana, Alexia ha confirmado la ruptura: "Sí, Alfonso y yo ya no estamos juntos". La que fuera reportera de Socialité ha apostillado que desde hace dos semanas ya no viven juntos. Sostiene que su relación sigue siendo "maravillosa" pese a todo: "Los dos estamos bien a pesar de que como pareja ya no estamos juntos. Puede que, incluso, nos veáis juntos alguna vez porque nos llevamos muy bien y siempre va a ser así". Eso sí, Rivas no ha querido desvelar los motivos de la ruptura: "Hay temas que prefiero no tocar". Prudente y reservada, la que fuera compañera de María Patiño (49) ha desvelado que, tras abandonar el chalet de Alfonso Merlos, en la actualidad vive en un buen barrio de Madrid.

Desea centrarse en ella misma y retomar su carrera, como explica en la citada publicación: "Me estoy planteando el futuro, en primer lugar, reconstruyéndome a mí misma, porque he pasado un momento complicado y tengo que pensar mucho en mí y en mi salud". Con respecto a su profesión, el periodismo y el corazón, asegura que siempre ha sido una enamorada y que cuenta en su haber con una "larga trayectoria" más allá de Socialité. Han sido meses complicados para ella, en los que, incluso, llegó a interponer una demanda contra La fábrica de la tele, productora de Mediaset donde trabajaba: "Por supuesto, sigue adelante".

