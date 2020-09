Alfonso Merlos y Alexia Rivas rompen su polémica relación tras cinco meses

Alfonso Merlos (41 años) y Alexia Rivas (27) han roto su relación sentimental después de cinco meses juntos. La que se convirtió en la relación estrella del confinamiento a raíz de aquella pillada indiscreta en casa de Merlos, bautizada como el Merlos Place, ha decidido poner punto final a su breve e intensa historia de amor, como ha confirmado la propia Alexia. "Sí, Alfonso y yo ya no estamos juntos". La que fuera reportera de Socialité ha apostillado que desde hace dos semanas ya no viven juntos.

Sostiene en la revista Semana, que avanza la información, que su relación sigue siendo "maravillosa" pese a todo: "Los dos estamos bien a pesar de que como pareja ya no estamos juntos. Puede que, incluso, nos veáis juntos alguna vez porque nos llevamos muy bien y siempre va a ser así". Eso sí, Rivas no ha querido desvelar los motivos de la ruptura: "Hay temas que prefiero no tocar". Prudente y reservada, la que fuera compañera de María Patiño (49) ha desvelado que, tras abandonar el chalet de Alfonso Merlos, en la actualidad vive en un buen barrio de Madrid.

Alexia y Merlos en una imagen tomada el pasado mes de mayo. Gtres

Desea centrarse en ella misma y retomar su carrera, como explica en la citada publicación: "Me estoy planetando el futuro, en primer lugar, reconstruyéndome a mí misma, porque he pasado un momento complicado y tengo que pensar mucho en mí y en mi salud". Con respecto a su profesión, el periodismo y el corazón, asegura que siempre ha sido una enamorada y que cuenta en su haber con una "larga trayectoria" más allá de Socialité. Han sido meses complicados para ella, en los que, incluso, llegó a interponer una demanda contra La fábrica de la tele, productora de Mediaset donde trabajaba: "Por supuesto, sigue adelante".

Su historia y 'caída en desgracia'

Marta López (46) y Merlos mantenían una relación sentimental hasta que el 23 de abril de este año todo lo cambió. El abogado Merlos se encontraba realizando una colaboración en directo con el programa Estado de Alarma de YouTube, de manera inesperada, una mujer en bikini que no era su pareja, irrumpía justo en plano. Poco tardó en desvelarse la identidad de la joven. Ella era Alexia, reportera del programa Socialité de la misma cadena en la que trabajaban todos.

El bautizado como Merlos Place, alusión directa a la mítica seria americana de los 90, entregó al grupo Mediaset España las audiencias más altas de la última década. La casualidad quiso que el primer día que Sálvame trató este asunto, dedicándole las cinco horas completas del programa, estuvieran celebrando sus once años en antena. El aniversario vino con una alegría inesperada: récord histórico de audiencia gracias al culebrón del confinamiento. Solo la versión Tomate anotaba un colosal 21,4 por ciento de cuota y 3.139.000 espectadores.

Ver esta publicación en Instagram También hay que aprender a agradecer lo que no fue. 💫♾ Una publicación compartida de ALEXIA RIVAS (@alexiaarivas) el 16 Dic, 2019 a las 8:38 PST

A raíz de ahí todo se precipitó: Alexia abandonó su puesto de trabajo en Socialité por baja médica primero, luego demandó a la productora y cerró relaciones con Mediaset. Merlos, por su parte, tampoco corrió mayor suerte. El escándalo de su presunta infidelidad, los posteriores vídeos donde se le veía besándose en público con diferentes mujeres y los comentarios respecto a sus secretos de alcoba provocaron que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el organismo en el que era Director de Comunicación desde 2017, tomara cartas en el asunto.

El día 20 de mayo, la Junta de Gobierno se reunió para valorar si rescindían el contrato de colaboración con Trocadero Comunicación S.L., la empresa a través de la cual Merlos estableció su vinculación con el Colegio y por la que cobraba 181.000 euros brutos anuales. Además, la ruptura del contrato no implicaría ninguna indemnización para el afectado, pues no existía ninguna cláusula que especifique este tipo de compensación. Finalmente, el 16 de julio, Confilegal publicaba que el ICAM decidía acabar su relación con la mercantil Trocadero Comunicación, S.L., de la que es principal propietario Alfonso Merlos. Su marcha del ilustre colegio se hizo efectiva el pasado 15 de septiembre.

