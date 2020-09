Pedro Piqueras, en shock, tras darle paso Raquel Mosquera desde 'Sálvame'

En las últimas horas, Raquel Mosquera (51 años) ha revolucionado las redes sociales. ¿La razón? La surrealista transición que hizo de Sálvame a Informativos Telecinco, conducido por Pedro Piqueras (65).

Fue Jorge Javier Vázquez (50) quien animó a la exmujer de Pedro Carrasco e invitada frecuente de Sálvame a despedir el programa y dar paso al periodista. "Vas a tener un privilegio, tienes que dar paso a informativos con Pedro Piqueras. Ahí tu cámara", le explicaba el presentador a Raquel Mosquera, quien cumplió con el reto pronunciando las siguientes palabras. "Vamos a dar paso, señores, al gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del Telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras!".

Mientras Raquel Mosquera hacia el pase se escuchó la carcajada de Lydia Lozano (59) y apareció, incrédulo con lo que acaba de escuchar, Pedro Piqueras. El periodista hizo caso omiso a lo ocurrido y con el rostro serio empezó el informativo. No obstante, los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este momentazo que, a juzgar por su actitud, no le hizo gracia al de Albacete.

"Me he quedado con la misma cara que Piqueras cuando le dio paso Raquel Mosquera", "Raquel Mosquera de risitas dando paso al informativo donde la primera noticia son 240 muertes" o "Raquel Mosquera, a carcajadas, dando paso a Pedro Piqueras para el inicio de los informativos que empiezan por la desagradable situación de la COVID-19 en España. La cara del presentador lo dice todo", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

"Me he quedado con la misma cara que Piqueras cuando le dio paso Raquel Mosquera" ha de ser con los años un clásico a la altura del "ser más feo que Picio" o "te has puesto como el Tenazas". — Germán Temprano (@German_Temprano) September 23, 2020

Raquel Mosquera de risitas dando paso al informativo donde la primera noticia son 240 muertes. Maravillosisimo — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) September 22, 2020

Sin embargo, no todos los mensajes fueron negativos. Varios usuarios se tomaron con humor lo sucedido y apoyaron sus reacciones con memes. "Socorro, adoro a Raquel Mosquera", "No es de locos amar a Raquel Mosquera", "Raquel Mosquera grande, eres mi idola".

En fin, cuanta falta de humor (lo digo por la parte de Raquel Mosquera) Es algo gracioso sin más. No tiene nada que ver sálvame con un informativo, os tomáis cada cosa tan a pecho. Peor es manipular la información como si hacen algunos informativos:) — ÓSCAR💫 (@Osc_26) September 23, 2020

Por estos minutos en la tele hoy Raquel Mosquera se merece un premio Ondas y salir en todos los libros texto hasta el final de nuestros díaspic.twitter.com/rPy21cZVAV vía @cliptter — #LoyalBraveTrue (@H3r3Us3r) September 22, 2020

No es de locos amar a Raquel Mosquera. https://t.co/r6xucRJQCy — Mery R. Salazar (@salazaramala) September 23, 2020

No es la primera vez que ocurre una situación incómoda en el pase de Sálvame a Informativos Telecinco. En verano, Nuria Marín (38) también generó revuelo, ya que bailaba mientras Roberto Fernández abría el telediario con el rostro muy serio por las explosiones de Beirut.

[Más información: La delicada situación empresarial de Raquel Mosquera por 'culpa' del coronavirus]