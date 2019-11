Raquel Mosquera, toda una 'influencer' en Instagram: sus mejores publicaciones

Casi 100.000 seguidores en su Instagram. En concreto, 98.500 personas siguen las 'aventuras' de Raquel Mosquera (50 años) en su red social. Y la verdad es que no es para menos; la viuda del desaparecido Pedro Carrasco conquista a sus seguidores cada día a golpe de anécdota y promoción.

De hecho, en los últimos meses su Instagram ha experimentado una espectacular subida de seguidores. Bien es cierto que la actividad de la peluquera es mucho más intensa y frenética de un tiempo a esta parte; no suele pasar un día sin que cuelgue un post.

Sea como fuere, Raquel arrasa en la red. Da igual lo que sea que publique; la Mosquera consigue a cada paso más fans y likes. Y es que, la temática de sus publicaciones es muy variada. Lo mismo comparte la imagen de un bello arcoiris, que presume de "maridazo" -como define ella misma a su esposo-, que se deja inmortalizar con sus hijos en una tarde de campo y deporte o en su salón de estética, donde enseña a su hijo a barrer los cabellos del suelo. Porque Raquel es una mujer de gustos sencillos y su red social da buena cuenta de ello.

Uno de los temas que más publica en su cuenta es el estético. Como no podía ser de otra forma, como peluquera y esteticién, la también comentarista comparte con sus seguidores sus tratamientos de keratina, sus nuevas uñas y, cómo no, no duda en publicitar los descuentos que ofrece en su tienda. También suele consultar a sus fans sobre el outfit más adecuado para el día, al que se enfrenta con su consabido optimismo.

Ojo, que en Raquel también hay hueco para las reflexiones profundas. De hecho, no esconde sus inclinaciones religiosas, como en esta ocasión, cuando colgó lo que sigue: "Todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición".

Uno de sus vídeos más divertidos tuvo lugar el pasado verano, cuando Mosquera hizo público un vídeo en el que, en bikini, se introducía en la piscina a ritmo de baile. En las imágenes, Mosquera luce su cuerpo y presume de curvas, sin ningún tipo de retoque, mientras baila antes de sumergirse en el agua de una piscina. "Aquí, luciendo palmito. Sin filtros y sin complejos. Dedicado, sobretodo, a las personas que me quieren y también a las que solo ven en el físico a las personas y no su corazón o sentido del humor", comenzaba diciendo el texto escrito por la televisiva en su publicación de Instagram.

Sin lugar a dudas, y respetando el resto de sus publicaciones en Instagram, el momento más chispeante lo protagonizó Raquel hace unas semanas en su cuenta de Twitter, cuando se grabó a sí misma en la trastienda de su peluquería bailando, con escaso arte y mucha gracia, la canción de Raffaela Carrá (76), Explota mi corazón. Tan gracioso resulta el vídeo que sus seguidores, siempre desde el respeto, hicieron bromas sobre su peculiar baile.

