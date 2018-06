La gran preocupación familiar de Raquel Mosquera tras regresar de Honduras

Raquel Mosquera (48 años) lleva unos días en España después de haber estado tres meses en Honduras participando en Supervivientes y su vuelta a la civilización no ha sido todo lo idílica que a ella le hubiese gustado. Tras quedar la tercera finalista, a punto de rozar el premio de los 200.000 euros, la peluquera más famosa de España poco a poco se va habituando a su día a día en Madrid. Sin embargo, por encima de todos los 'bombardeos' informativos hay uno que la tiene especialmente preocupada: la salud de su padre, Jesús Mosquera.

Ella, siempre positiva y zen, ha tenido que enfrentarse a una dura y lacerante realidad. Su padre, ese hombre que ha estado a su vera en los buenos y malos momentos, está ingresado en el hospital a causa de una neumonía. Según ha podido conocer JALEOS, desde que se enteró de esa triste noticia la exmujer de Pedro Carrasco se ha volcado de lleno en el patriarca del clan. Siente debilidad por él, nunca lo ha ocultado. ¿Cómo se encuentra Jesús?, pregunta este medio.

La peluquera. Gtres

"Poco a poco va mejor, recuperándose. En unos días se le dará el alta, pero ha sido un susto grande para la familia", apunta a este medio alguien cercano a la Mosquera. Sin duda, estos días han tenido un especial tono agridulce para el entorno de Raquel, ya que han alternado la felicidad de su regreso con las periódicas visitas al hospital. "Jesús se encuentra mejor, pero lo que más preocupa es que con la edad tan avanzada que tiene siempre que entra al hospital le sacan muchas cosas", remata esta fuente. Afortunadamente, todo hace indicar que el padre de la concursante podrá irse a casa en los próximos días y la familia podrá saborear, por fin, la casi victoria de Raquel en el concurso. Para todos, Raquel es la ganadora, por encima de lo que el voto dictara en la gran final. "Es una auténtica guerrera y lo ha demostrado una vez más. Ya lo hizo cuando superó aquella enfermedad y ahora lo ha vuelto a hacer", apunta, orgullosa, una de sus hermanas.

No debe ser nada sencillo para una persona que padeció trastorno bipolar, y que en la actualidad no puede olvidarse de los medicamentos, concursar en un programa tan extremo como el de la selva: "Con su participación ha callado muchas bocas y prejuicios de personas que no la creían capaz y que incluso se rieron de ella".

Amor, negocios exitosos ¿e impagos?

Raquel junto a Isi. Gtres

Lejos de la maltrecha salud del patriarca, lo cierto es que la Mosquera ha podido reunirse con sus hijos y con el amor de su vida, su marido Isi. Juntos llevan muchos años demostrando que lo suyo es amor por encima de las habladurías y así, juntos, fundaron el restaurante Mosquera, el cual está funcionando como se esperaba. Según ha podido conocer este medio, el local está todos los días "hasta arriba" y en él, aparte de la buena comida, se puede disfrutar de muchas fotos y recuerdos de Raquel en los diferentes programas de televisión. "Nada más entrar se pueden ver marcos con imágenes de Raquel acompañada de Jorge Javier Vázquez (47), por ejemplo, y de ella en algunos platós de Telecinco y con algunos colaboradores", se remata a este medio.

Eso sí, pese a estas buenas noticias la Mosquera tiene que lidiar con un importante escollo económico. "Raquel Mosquera me arruinó", comenzaba diciendo hace unas semanas Ángela Beck en una publicación. La socia de la viuda de Pedro Carrasco en un negocio de extensiones de pestañas le ha interpuesto una demanda en la que le reclama la cantidad de 23.000 euros.

"Si hubiera querido, este problema se habría resuelto de manera amistosa, pero no he tenido más remedio. Raquel es una pesetera, una mujer muy lista y una gran actriz. Siempre quiere dar pena, todo es un papel", afirmaba entonces Beck. Habrá que ver hasta dónde llega esa demanda y qué tendrá que decir al respecto la peluquera.

