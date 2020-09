Marta López reaparece con una brutal pérdida de peso

Marta López (46 años) ha regresado, por fin, a su puesto de trabajo. La colaboradora volvió este sábado al programa Deluxe, concediendo una entrevista sorpresa y provocando un gran revuelo entre sus compañeros. El pasado 20 de agosto, Mediaset España decidió prescindir de sus colaboraciones en sus formatos de entretenimiento después de que Marta diera un falso positivo en un test de coronavirus -lo de "falso" se supo algunos días después y la decisión del grupo de comunicación fue tomada por prevención-.

La llegada de Marta López al plató de Sábado Deluxe despertó una gran polvareda e impactaba a los tertulianos presentes, no solo por su reaparición triunfal, sino también por su espectacular bajada de peso. Fue Belén Esteban (46) la persona que le preguntó exactamente cuánto había perdido, y López, con la boca pequeña, respondía "entre 12 y 13 kilos". Este detalle, que pasó desapercibido en su entrevista en late night, se abordó más en profundidad este pasado martes en su primera participación en Ya es mediodía tras 23 días en casa.

Marta López en 'Ya es mediodía'.

Alba Carrillo (34), Miguel Ángel Nicolás y Sonsoles Ónega (42) le preguntaban y ella confesaba que su nueva imagen venía provocada por lo mal que lo había pasado en las últimas tres semanas pero también porque justo antes de su despido, ya se estaba a dieta y había perdido unos 8 kilos.

Marta López estaba confusa. Si bien en un principio creyó estar infectada y enferma de covid, la realidad es que el test dio un falso positivo y ella jamás había contraído la enfermedad, por lo tanto, no había podido contagiar a nadie.

"Lo he pasado muy mal, he estado encerrada en casa con mis tres hijos y hay muchos compañeros que no me han escrito ni un mensaje para ver cómo estoy. Gracias a esto ya sé quién es compañero, quién es amigo y quién es nada", apuntaba la tertuliana.

En un plano mucho más íntimo y personal, Marta López aclaraba también cómo habían sido sus días junto a su nueva razón de amor, el malagueño Efrén Reyero (37). Tras haber sufrido un tremendo desamor hace cinco meses, ahora la madrileña sonríe junto al extronista con quien ha disfrutado de unos días de desconexión y descanso en su refugio particular: Punta Umbría -Huelva-.

"Estoy feliz. Después de lo último que me ha pasado -se refiere a su quiebre sentimental con Alfonso Merlos- no le llamo novio ni nada. Le quiero muchísimo, estoy encantadísima con él, pero tenemos una relación más bonita que lo que dicen de novios. Somos amigos desde hace 12 años", afirmaba. Feliz por su regreso a la que ella considera su casa desde hace casi 20 años, Telecinco, Marta López publicaba una foto en su Instagram y lo acompañaba del siguiente texto: "Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que piensan de ti y lo que piensan de ti... no es tu problema".

