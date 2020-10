Miguel Abellán, a favor del poliamor: "Si la relación es consensuada, ¿por qué no?"

Miguel Abellán (42 años) ha sido uno de los protagonistas de una nueva entrega de Este es el mood, el formato de entretenimiento de Badoo que pone sobre la mesa y da voz a temáticas de interés, especialmente entre los jóvenes. El torero ha participado en el segundo programa de la temporada para hablar de la relación entre la política y el amor, contando su propia experiencia.

El diestro, que desde septiembre de 2019 es Director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha charlado con Amarna Miller (29) sobre cómo cree que influyen los posicionamientos políticos en las relaciones.

"Se liga más vestido de luces que en la política", confiesa Abellán. El traje de luces llama mucho la atención, sobre todo en las personas que ven en la figura de un torero a alguien especial que es capaz de jugarse la vida. Esto trae consigo un aura de misterio, de artista, de persona capaz de algo inverosímil", afirma.

El torero, que dio el salto a la política y actualmente forma parte del equipo del Partido Popular liderado por Isabel Díaz Ayuso (42) en la Comunidad de Madrid, confiesa que el traje de chaqueta no atrae tanto como el de luces: "Aún no lo he comprobado, no me he comido un rosco todavía en política. En la época de luces tuve mi público", comenta.

Sobre si la orientación política supone un problema a la hora de encontrar pareja, Abellán lo tiene claro: "No, hasta no hace mucho era poco conocedor de política, me interesaba bastante poco y nunca me he planteado al conocer una persona enjuiciarla por lo que piense políticamente. Siempre he intentado aceptar que hay personas que pueden sentir diferente a mí".

Miguel Abellán ha charlado sobre amor y política con Amarna Miller. Badoo

El torero, que cuenta que recibió la llamada del presidente del PP, Pablo Casado (39), para contribuir con su experiencia en la tauromaquia a apoyar a este sector, se muestra a favor del poliamor. "Si la relación es consensuada por ambas partes, sean dos, tres o cinco, ¿por qué no? El secreto del ser humano es empatizar con la persona de tu alrededor. No tiene nada que ver von la derecha o la izquierda", defiende.

Comparando la situación política con las relaciones amorosas, Abellán se ha mostrado crítico con la falta de empatía en el sector político: "A veces noto que el político vive como en una burbuja que se aparta un poco de la realidad. Tiene que empatizar con el ser humano, con el trabajador del día a día, con sus problemas".

[Más información: La discreta vida de Isabel, exmujer de José Tomás: su rutina diaria tras el divorcio]