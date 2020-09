Isabel Rábago estalla en las redes sociales: "No tengo hijos porque no me da la real gana"

Twitter se ha convertido en el confesionario de Isabel Rábago (45 años). De forma tajante y sincera, la presentadora suele compartir en esta red social lo que siente y piensa, generando, muchas veces, polémica entre sus seguidores. Esta vez no ha sido la excepción y la que fuera concursante de Supervivientes ha querido aclarar públicamente las razones por las que no es madre.

"Voy a contestar de una manera fina... No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos. Porque mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre. No queremos hijos... ¿Algún problema? No sé, pregunto...", escribió Isabel Rábago la noche de este miércoles, provocando un sinfín de reacciones por parte de los tuiteros. Si bien fueron muchos los que apoyaron sus comentarios, otros tantos aseguraron que la única intención de la presentadora era "buscar polémica y llamara la atención". Y es que, en palabras de varios usuarios, nadie le había pedido a la televisiva explicaciones al respecto.

En pocas horas, el mensaje de Rábago supero los 2.000 'me gusta' y alcanzó cientos de retuits y comentarios. Entre ellos, destaca el de Carlota Corredera (46). "Ser madres no es una obligación de las mujeres, es una elección", comentó la presentadora de Sálvame. A lo que la periodista respondió con un emoji de beso.

Voy a contestar de una manera fina..

No tengo hijos porque no me da la real gana.

No tengo instinto maternal alguno.

Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos.

Porque mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre No queremos hijos... Algún problema?

No sé, pregunto...😏 — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) September 9, 2020

Isabel Rábago, que ha decidido no ser madre, está casada desde 2007 con Carlos Rodríguez Ramón, a quien conoció en su época de estudiante en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ambos iban a la misma clase y, según ha contado la propia presentadora, eran inseparables.

"Soy una persona muy afortunada en el amor, es lo más grande que tengo en la vida. Es mi referente, la persona que me pone los pies en el suelo, que me protege, me calma y me cuida", comentó la presentadora a comienzos del verano, en Viva la Vida. "No sería quién soy sin él. No imagino mi vida sin estar a su lado, ni quiero hacerlo, hemos crecido juntos", añadió entonces Rábago que, si bien suele mantener en discreción a su marido frente a las pantallas, en alguna ocasión ha llegado a presumir de él en las redes sociales. De hecho, su última imagen publicada en Instagram es una romántica instantánea junto a su esposo.

Ver esta publicación en Instagram En un lugar de La Mancha... te besé Una publicación compartida de Isabel Rábago (@rabagoisabel) el 9 Sep, 2020 a las 12:37 PDT

Rábago y su pareja se dieron el 'sí, quiero' en la colegiata Santa Juliana de Santillana del Mar, un año después de que Carlos le pidiera matrimonio en Nueva York. En aquel tiempo, la presentadora ya era colaboradora de Telecinco y su marido desempeñaba las funciones de redactor en diferentes programas de La Fábrica de la Tele, como Vuélvete loca. A día de hoy, mientras ella continúa como colaboradora titular de muchos formatos de Mediaset, él ha cerrado recientemente una etapa laboral como redactor en un programa de Telemadrid.

[Más información: Isabel Rábago se sincera en 'Viva la vida': de su paso por el PP a la relación con su marido]