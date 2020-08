Isabel Rábago estalla contra Montse Suárez tras cuestionar sus conocimientos de Derecho

Isabel Rábago (45 años) es una de las colaboradoras más controvertidas de Mediaset. La cántabra es una habitual de los platós, y es que su capacidad para tratar temas diversos relacionados con la política y el corazón la convierten en un gran valor para la cadena en la que trabaja, Telecinco. Este martes participó en el programa Ya es Mediodía, donde habitualmente comenta las noticias de la prensa rosa, pero en esta ocasión se sentó junto a la abogada Montse Suárez (47) para tratar el que es el tema central de este verano: la marcha de España del rey Juan Carlos I (82).

La periodista, que también es graduada en Derecho, dio su parecer sobre el viaje del Emérito a Abu Dabi. Una opinión que contrastaba con la de su compañera de programa que negaba la veracidad de los argumentos que Isabel exponía. Mientras que Rábago defendía que la estancia del ex jefe de Estado en la ciudad de Emiratos Árabes no suponían costes adicionales a los españoles, Montse no estaba de acuerdo y alegaba que con su estancia en el lujoso hotel en el que se hospeda, el padre de Felipe VI está cometiendo otra irregularidad. Argumento en el que hacía mención a la ley promulgada en 2014, en la que se especifica que el monarca no puede aceptar regalos que superen los usos habituales sociales o de cortesía.

"Parece que no te sabes la ley", dijo la letrada, alusión ante la que Isabel Rábago o dudó en responder bastante molesta, dado que ella también estudió la carrera de derecho. "Los presidentes de las comunidades tampoco pueden hacerlo, ni los alcaldes... además me informan que la suit en la que se aloja Juan Carlos I es presidencial y no se alquila. Está reservada a magnates y monarcas amigos que visitan la ciudad. Y en este caso no estamos hablando de una amistad, si no de una relación de familia de casi 40 años", alegaba la periodista, que orgullosa de su intervención la ha subido a sus redes sociales.

Hoy me lo he pasado súper bien en #YaEsMediodía (1) pic.twitter.com/i4XEjCAPpr — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) August 11, 2020

Las dos mujeres comenzaron a debatir sobre hasta qué punto se puede determinar como 'cortesía' los regalos u obsequios que recibe el Emérito, una discusión en la que las dos mujeres se lanzaron algunos dardos que aludían a un aspecto más personal. "Isabel, de verdad, no voy a discutir un texto legal contigo", le decía Montse a su adversaria dialéctica, a lo que esta respondió: "Ni yo contigo". Lo cierto es que el clima que se desarrolló en la mesa de debate se caldeó hasta el punto de que solo ellas hablaron sobre el tema, situación que dejó en un segundo plano al resto de colaboradores y al propio presentador del programa, Marc Calderó, que sustituye a Sonsoles Ónega (42) durante sus vacaciones estivales.

