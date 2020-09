Tres años sin la 'influencer' Celia Fuentes: el adiós de su padre "para estar con ella" y el recuerdo de su madre

Una mañana de septiembre de 2017, en vísperas de la llegada del otoño, España amanecía con una trágica noticia que conmocionó a toda la sociedad. La joven influencer Celia Fuentes, que semanas antes había sido gran protagonista de la pequeña pantalla al participar en el concurso de Sara Carbonero Quiero Ser, aparecía muerta en su casa en extraña circunstancias. Poco después se desvelaba que, con solo 27 años de edad, decidió quitarse la vida debido a la presión que sufría por su profesión en las redes sociales.

Se cumplen ya tres años de aquel fatídico día, un suceso que sigue muy presente en la mente de aquellos adolescentes que comenzaban a interesarse por la innovadora profesión de influencer, y en la de sus amigos y colegas de 'gremio'. Aless Gibaja comentaba entonces que la joven sufría "continuas depresiones", y esta misma semana, su también amiga Marta López Álamo confesaba que "la obsesión de Celia por aparentar ser todo perfecto y por las críticas llegó a un punto excesivo".

Sin embargo, nada puede compensar el profundo dolor que sintió su familia al conocer la triste noticia. Y es que la joven aparecía colgada de la escalera de su vivienda con una sábana, y fue hallada por su padre, un general del Ejército ya retirado.

Desde entonces, cada día, el bello rostro de Celia y su simpatía permanecen en la retina de su familia, en el corazón de su hermana y de forma incondicional en los sueños de su madre.

Su hermana Carmen permanece en silencio desde entonces pero en aquel momento compartió su dolor públicamente: "Querida hermana, me has soltado, me has dejado. Te has ido. Me has roto. No tengo palabras para describir el estado en el que me encuentro. Sólo sé que mi pregunta de ¿dónde está tu fuerza? Se dio la vuelta, y la mía te la llevaste. Son muchos momentos en los que te salvé, siempre que pasaba algo llamabas a Carmen, y Carmen siempre estuvo ahí para ayudar, pero te fallé, hermana. No pude salvarte. Y se me va la poca fuerza que me queda al pensar que tal vez pude hacer algo para que esto no ocurriera". Una carta desgarradora que evidenciaba la impotencia de la joven.

Ahora, más de 1.000 días después, su madre, Pilar tampoco es capaz de olvidar a su hija. Sigue presente en su vida. Desde el adiós de su pequeña cuenta los días de su ausencia. En los primeros meses, compartía puntualmente mensajes para ella.

El vacío que dejó en sus padres fue inmenso e irreparable. Por eso, en el primer aniversario de su muerte, su madre hizo pública una carta en la que impregnó su dolor, pero también quiso utilizar el texto como una especie de comunicado para tranquilizar a su hija, en el que le hacía saber cómo se encontraban sus amadas mascotas.

Pero si hay algo que se respira en la carta es el amor incondicional de una madre a su hija y sus deseos de volver a abrazarla: "Hasta que volvamos a estar juntas, me conformaré viéndote en mis sueños".

Pero un nuevo golpe azotaba poco después a la familia. El final del verano se ha convertido en una fecha trágica para los Fuentes Crespo. Prácticamente dos años después de la muerte de Celia, su padre fallecía y aumentaba el vacío de la matriarca del clan.

Desde entonces, Pilar afirma que posee "dos ángeles en el cielo que la cuidan y le dan fuerzas para seguir adelante". La mujer aún comparte fotografías de los dos en los que se refiere a ellos como "sus dos amores", y ya cuando su marido falleció quiso compartir públicamente que él "quería reunirse con su hija" y les pidió a ambos que le dejaran "un hueco a su lado para cuando llegara su momento".

Pilar, pese a los recuerdos que no quiere olvidar, está recibiendo el apoyo masivo de sus amigos y también aún de los admiradores de la influencer. Muestras de cariño con las que está consiguiendo sonreír, tal y como hace cuando la noche se adueña de la ciudad y ella mira al cielo, donde hay una estrella que brilla más que las demás. Esa es, según ella, su hija.

Una madre que ha vivido dos duras pérdidas pero que está siendo un ejemplo para muchos por la bella forma en la que los recuerda y la fortaleza que está mostrando para hacer su vida homenajeando paso a paso a sus seres celestiales.

