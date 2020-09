Alexia Rivas, ¿nueva colaboradora estrella de Telecinco?

Alexia Rivas (27 años) podría estar a punto de iniciar una nueva aventura laboral dentro de la que fue su casa durante más de dos años: Telecinco. Según la información que maneja JALEOS en exclusiva, la periodista está siendo tentada para colaborar en algunos formatos de la cadena grande del grupo Mediaset España. En concreto, hay un gran interés por que la que fuera reportera de Socialité milite en las filas de Viva la vida, el espacio de los fines de semana producido por Cuarzo y presentado por Emma García (47).

Este periódico ha podido averiguar por fuentes de la productora que el nombre de Alexia Rivas suena con fuerza para que ocupe una silla fija bien el sábado, bien el domingo, comentando todos los temas vinculados con el universo del corazón y los realities. Esto es, trabajando en horario de 16 a 20 horas de la tarde, habida cuenta de que desde las 20 hasta las 21, los temas que tratan son de actualidad y sociedad. Rivas se uniría al último fichaje bomba de Viva la vida: Karelys Rodríguez, ex de Cayetano Rivera (43).

Sin embargo Alexia Rivas no lo tiene nada claro aún. Ella ha desvelado en infinidad de ocasiones su deseo por volver a trabajar en televisión y ha augurado su regreso a la profesión que eligió por pura vocación: el periodismo. Lo que este diario ha podido saber también es que por parte de Rivas no hay demasiado interés en decir que sí, por el momento, a ninguna oferta de trabajo como tertuliana. Y ese "no" tiene su base en dos grandes argumentaciones.

La primera de ellas es que Alexia Rivas no se encuentra con ganas de volver al mundo del corazón. Con más de 133.000 seguidores en Instagram, la joven leonesa ahora vive apasionada por el sector de la moda, la belleza, el estilo de vida y los viajes: está convertida en toda una influencer. El segundo de sus grandes obstáculos es que tiene demandada a la productora La Fábrica de la Tele -que generalmente opera para Mediaset- y también al grupo de comunicación. Por lo que, si en algún momento aceptase la mencionada oferta laboral, debería retirar todas las medidas legales que interpuso.

El pasado 23 de abril, mientras su pareja, el abogado Alfonso Merlos (41), se encontraba realizando una colaboración en directo con el programa Estado de Alarma de YouTube, de manera inesperada, y mientras todo el mundo creía que el también tertuliano político vivía una hermosa relación con Marta López (46), Alexia Rivas irrumpía en plano en el salón de su casa.

Automáticamente, la de Ponferrada pasó de contar noticias a ser noticia. Una piel en la que no terminaba de sentirse del todo cómoda. Alexia decidió callar y tras varias semanas en las que los programas no cesaban de hablar de ella, decidió tomar medidas legales para ver su honor resarcido. Rivas, a través de sus abogados, envió un comunicado donde términos como "hostigamiento", "fustigamiento", "asedio", "humillación", "persecución", "bullying" o "mobbing" se podían leer a lo largo del documento. En el mismo se señalaba a los diferentes programas de televisión producidos por La Fábrica de la Tele como responsables de una "sistemática y prolongada presión psicológica".

Según dejó claro Alexia Rivas en el comunicado, con estos ataques se "constituye un caso gravísimo de violencia psicológica, manifestada a través de reiterados comportamientos, palabras y actitudes antes descritas, que lesionan mi dignidad e integridad psíquica y que degrada mis condiciones de trabajo".

