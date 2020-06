María Palacios vuelve al trabajo: fecha y hora de su primera aparición 'pública'

El silencio ha sido la máxima que ha reinado en la vida de María Palacios (43 años), esposa de Alessandro Lequio (59), desde tres días antes de que falleciera Álex, el hijo de su marido, fruto de su relación pasada con Ana García Obregón (65). La periodista sentía una gran debilidad por el joven empresario, que no solo era el hermano de su hija, Ginevra Ena (3), sino que ella misma lo veía y quería como a un hijo propio.

Pero el tiempo pasa, la vida sigue y, poco a poco, la familia de Álex al completo está tomando el rumbo habitual de su día a día. 15 días después de su prematuro fallecimiento, el 28 de mayo, el Alessandro se incorporaba a su puesto de trabajo como colaborador de El programa de Ana Rosa. No hubo dramas -Álex siempre huyó de él-, tan solo hubo un inmenso apoyo por parte de sus compañeros y de su jefa, Ana Rosa Quintana (63) que aquel día, de forma extraordinaria, quiso quedarse en el club social para arropar al aristócrata italiano.

María Palacios en una imagen de archivo. Gtres

Ahora le toca el turno a María Palacios. La comunicadora, que trabaja al frente del departamento de expansión internacional de la revista ¡HOLA! desde hace casi 10 años, realizará su primera aparición pública como profesional de los medios. Será este miércoles día 17 de junio a las 18 horas de la tarde a través de la cuenta ¡Hola! Live en una conexión en directo con la doctora Aurora Garré. La presentadora hará una entrevista en profundidad a la médico, medical marketing manager de Isdin, donde charlarán sobre la fotoprotección de cara al verano.

Si bien es cierto, falta menos de una semana para que la estación estival irrumpa con fuerza en nuestro país -y en todo el hemisferio Norte- y tras los meses de confinamiento a causa del coronavirus hay que cuidarse de los rayos solares más que nunca. Cabe recordar que desde su puesto de trabajo, María Palacios no solo realiza entrevistas sino que presenta varios programas online con ilustres invitados del mundo del corazón, la moda, la belleza y el estilo de vida.

Álex Lequio, el segundo hijo de su esposo, que murió el pasado 13 de mayo con 27 años a causa del cáncer que padecía, no solo ha sido el gran motivo de su silencio en este tiempo sino que además protagonizó una de las entrevistas más emotivas en su programa. En la primavera de 2016, el joven empresario presentaba una de sus iniciativas solidarias y, junto a María Palacios, no escondía su ilusión por conocer a Ginevra, 'Gin' -como la llamaba él, pronunciado Yin- la que iba a ser su hermana y también ahijada.

María Palacios entrevistando a Álex Lequio para 'La red social de María' de ¡HOLA!

"Lo estoy viviendo con ganas. No podía esperar que mi hermana nazca en mejores manos. Esta es mi hermana, por cierto -apuntó, señalando a la barriga de embarazada de María-. Está ahí dentro, me está escuchando. Y la verdad es que estamos entusiasmados. Soy un loco de la educación, así que ya tengo pensado a qué universidad va a ir. Me encantaría que estudiara, aunque, obviamente, la decisión es suya. Estoy ya pensando cómo reunir recursos económicos para poder ofrecerle esa educación a mi hermana", afirmaba Álex Lequio, con ilusión, ante la mirada dulce de María Palacios.

La otra lucha de María Palacios

María Palacios y su hermano Borja en el entierro de Álex Lequio.

A pesar de pertenecer a una de las sagas familiares más mediáticas de España y pese a su trabajo público en un medio de comunicación, María Palacios siempre se ha caracterizado por ser una mujer prudente y discreta. Especialmente en los asuntos relativos a la privacidad de los suyos. En la misma semana en la que perecía Álex Lequio, se conocía que su hermano pequeño, Borja Palacios, sufre una grave enfermedad por la que está recibiendo tratamiento médico en estos momentos.

María, la primogénita del matrimonio compuesto por Julio Palacios Faci y María Milla, conocida cariñosamente por todos como Pina, es la mayor de cuatro hermanos. Detrás de ella llegaron Carla, Natalia y el benjamín, su debilidad, Borja. Precisamente éste último, por compartir aficiones, ambiciones y casi la misma edad, era gran amigo de Álex desde que tenían 8 años.

En sus primeras citas con Lequio, María llevaba a su hermano pequeño mientras que el conde llevaba consigo a su hijo. Borja, de cuya salud está constantemente pendiente su hermana María, fue una de las pocas personas que pudo despedir a Álex Lequio el sábado 16 de mayo en el Tanatorio de La Paz - Tres Cantos de Madrid.

En sus redes sociales privadas, Borja Palacios escribía esta hermosa carta al que él consideraba su hermano un hermano más, Álex: "Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu "hermano mayor". Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! Love you! (Te quiero)".

