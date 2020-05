Nuevo golpe para Lequio: su cuñado, hermano pequeño de María Palacios, sufre una grave enfermedad

No se están viviendo momentos demasiado dulces últimamente en el seno de la familia Lequio. La prematura muerte de Álex, hijo de Alessandro Lequio (59 años) y Ana García Obregón (65), a los 27 años de edad, víctima del cáncer, ha dejado desolados y sin aliento al núcleo duro del clan aristocrático. Pero en estos días se ha podido conocer que un nuevo e inesperado golpe los ha azotado con fuerza haciendo que sus cimientos vuelvan a tambalease.

Borja Palacios, hermano pequeño de María Palacios, cuñado de Alessandro Lequio, está enfermo y se encuentra en estos momentos recibiendo tratamiento médico, según informa la revista ¡HOLA! en su último número impreso publicado este pasado miércoles. JALEOS ha contactado con Natalia Palacios, hermana de María y Borja, y ha declarado a este periódico que el joven "se encuentra bien, está estable".

María y Borja Palacios en el entierro de Álex Lequio este pasado sábado en Madrid.

El fallecimiento de Álex Lequio ha dejado un gran vacío también en el corazón de Borja, pues desde que María Palacios llegara a la vida del conde Alessandro hace ya más de 20 años, ambos, por su proximidad en la edad -tenían casi la misma-, siempre se han considerado e incluso llamado "hermanos".

Su vínculo ha sido muy estrecho desde que sus familias se cruzaran por el inmenso amor que se profesan María y Alessandro, pero la realidad es que la adversa situación de su enfermedad los unió aún más. Por eso, las palabras de despedida de Borja Palacios a su hermano pequeño Álex cobran especial sentido y el mensaje adquiere una carga aún más emotiva.

"Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu "hermano mayor". Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! Love you! (Te quiero)", ha escrito Palacios.

Borja Palacios y su hermana María al volante en el entierro de Álex Lequio.

Por sus lazos familiares y el inconmensurable amor que sentía por quien él consideraba un hermano más, Borja Palacios fue una de las pocas personas que acompañó a María, Alessandro y Ana Obregón el pasado sábado en el discreto entierro de Álex Lequio.

Borja Palacios es uno de los cuatro hijos de Julio Palacios Faci, propietario de una empresa de automóviles y otros vehículos de motor, y Pina Milla. Esta pareja de la alta sociedad española contraía matrimonio en 1976 y pocos meses después llegaría al mundo su primera hija: María, quien en 1999 conocería a Alessandro Lequio en Palma de Mallorca y con quien pasaría por el altar en el año 2008 en una espectacular boda celebrada en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenta en Segovia.

A pesar de llevar casi 21 años emparentada con una de las sagas más famosas de España, la prudencia y la discreción siempre ha sido la marca que ha identificado no solo a María Palacios sino al resto de su familia, incluyendo sus padres y sus hermanos.

Sus otros tres hermanos son Carla, Natalia -Licenciada en Derecho, madre de tres hijos y dueña de la floristería Muscari, ubicada en la calle Claudio Coello, en el corazón del barrio de Salamanca en Madrid- y Borja. Éste último, que es el niño de los ojos de sus hermanas y su madre, es economista, con un MBA (Master of Business Administration) en el EAE Business School y un máster en Digital Business en ESIC, fundó la empresa Saint John Shoes en 2012 y trabaja desde hace más de tres años como Asset Manager en Azora, compañía de inversiones inmobiliarias.

Borja y María Palacios llegando al entierro de Álex Lequio.

Los cuatro hermanos Palacios Milla están muy unidos desde niños y todos, también junto a Alessandro, se han convertido en una piña ante la batalla más férrea de Borja, que ha tomado como ejemplo a seguir a Álex Lequio: valientes guerreros en la incansable lucha por su vida.

