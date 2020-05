Álex Lequio: el último adiós de sus amigos, su empresa y la prensa internacional

La prematura muerte de Álex Lequio a los 27 años de edad, víctima del cáncer, ha dejado consternado y sin fuerza a todo el clan de los Lequio García Obregón. Pero más allá del doloroso sentir de los suyos, el joven empresario ha dejado tras de sí un valioso legado en la familia que él mismo eligió: sus grandes amigos.

Por su carismática personalidad y su especial forma de ser, aquella que todo el que lo conoció destaca sobremanera, no es de extrañar que Álex Lequio fuera de esas personas que conservaba amigos desde la infancia. Amistades que han permanecido a su lado en los momentos más importantes de su vida y que por las circunstancias que atraviesa España a causa del coronavirus, desafortunadamente, no pudieron ir a darle el último adiós el pasado sábado 16 de mayo a su discreto entierro.

Donde sí han querido decir 'hasta siempre' a Álex es en las redes sociales. Desde sus amigos a su socio, pasando por la prensa internacional: todos ponen en valor la figura del joven valiente que se fue demasiado pronto.

1. Sus mejores amigos

Álex Lequio en el centro junto a sus amigos Álvaro Santillán y Kun. Redes sociales

Álvaro Santillán era uno de los mejores amigos de Álex Lequio desde pequeños. El joven ha comentado en varias ocasiones con sumo orgullo que eran besties desde 1994, cuando tanto él como el hijo de Ana Obregón (65) tenían tan solo dos años. En su emotiva despedida ha destacado su inteligencia, su sana ambición y su generosidad. "Este señor del medio es de las mejores personas que he conocido en mi vida, por no decir la mejor. He tenido la suerte de compartir cosas espectaculares, y he aprendido muchísimo de él. Lo conozco desde los tres putos años y le tendré siempre en mi corazón. El que no le haya llegado a conocer, espero que ahora le conozca, porque es la persona mas inteligente, especial, autocrítica, ambiciosa, amorosa y tierna que he conocido en mi vida. Espero que todo el mundo llegue a tener un Aless en su vida", firmaba en su hermosa misiva.

Álex Lequio junto a su amigo Kun.

"Te conocí un 31 de octubre de 2008", comienza relatando en otro post su íntimo amigo Kun. Y prosigue: "Aquel día, cuando supe que estarías, ciertos prejuicios asaltaron mi cabeza, como a tantos otros antes y después de mi. Sin embargo, tardaste literalmente un minuto en borrarlos de mi cabeza. Nunca había sentido una conexión tan rápida con alguien. Aquella noche fue la mejor noche de mi vida. [...] Ese fue el inicio de una de las amistades más puras que he tenido. Siempre hemos sido un par de payasos. Nuestro humor estúpido, nuestras palabrejas, nuestros acentitos... ¡Vaya par de personajes!", ha recordado el joven para continuar con unas palabras de agradecimiento.

Álex Lequio y su amigo Kun. Redes sociales

"Gracias por acogerme incontables días en tu casa, gracias por incontables charlas y reflexiones, gracias por incontables momentos imposibles de olvidar. Has sido un ingrediente fundamental en mi felicidad. [...] Pero esto no acaba aquí, hermano. Te has llevado un trocito de mi alma y pienso volver a recuperarlo, ¡cabrón! Solo le pido a quien sea que este detrás de esta vida que tenga otra preparada para volver a vivirla juntos. Porque ha sido corta. También le pido tener el 1% de valentía que has tenido tu enfrentándote a esta mierda. ¡Eres un puto, héroe! Odio escribir mierdas en Instagram pero es que tú te mereces el más profundo de mis tributos. Siempre estarás con nosotros. Con tu familia y con tu gang sosito. Hasta que volvamos a encontrarnos. ¡Te quiero!", concluye.

2. Su socio

Álex Lequio junto a su socio, Nacho F. Ansorena. Redes sociales

Nacho F. Ansorena, socio fundador de Polar Marketing junto a Álex Lequio ha dicho adiós a quien fuera su gran amigo y compañero de trabajo con las siguientes palabras: "Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías. Daba igual dónde y cómo, Nueva York, Barcelona, Madrid o un puto garaje, siempre luchabas con una sonrisa. Así es el eterno y amargo recuerdo con el que nos dejaste: sonriente, luchador. Descansa en paz hermano, da recuerdos ahí arriba".

3. Su empresa

La despedida de Polar Marketing a Álex Lequio.

"Polar es una familia, y como en todas las familias, cada miembro forma y formará siempre parte de los demás. Ahora nos guiarás como nuestra particular Estrella Polar, seguiremos tu estela con tu ejemplo de lucha, fuerza y superación, pero sobre todo estarás siempre presente en nuestros corazones. Hasta siempre, Aless. Gracias por convertir tu sueño en nuestra realidad". Con esta bonita carta se despedían de Lequio desde las redes sociales de Polar Marketing, la agencia de marketing digital que fundó el propio Álex en 2014.

4. La prensa internacional

Alessandro Lequio junto a su hijo Álex. Redes sociales

La noticia del fallecimiento de Álex Lequio ha traspasado fronteras. Entre otras, la publicación alemana Bunte ha dedicado un espacio ubicando al hijo de Alessandro Lequio (59) en la sección de royals ('realeza'). Los periodistas germanos hablan de la "tragedia" del joven al que tildan de "primo en segundo grado del rey Felipe VI" y razón no les falta. Álex era descendiente del rey Alfonso XIII. La infanta Beatriz, primogénita del monarca, se casó con Alessandro Torlonia. De aquel matrimonio nacieron cuatro hijos. La mayor de aquellos vástagos fue Alessandra Vittoria Torlonia de Borbón, madre de Alessandro Lequio, y abuela de Álex.

