El problema que ha hecho que Carmen Lomana abandone el confinamiento y viaje a Marbella

Carmen Lomana (71 años) está siendo objeto de feroces críticas tras publicarse unas fotografías saliendo de la Playa Casablanca de Marbella con atuendo playero. La socialité aparece paseando por uno de los pasillos interiores de acceso a la playa con un caftán blanco, cuando fue 'pillada' por los paparazzis y la acusaron de haber roto el confinamiento entre Madrid y Marbella. Cuando estalló el estado de alarma el pasado 14 de marzo ella se encontraba en su casa de la capital española.

Carmen Lomana, con caftán blanco, camino a la playa en Marbella.

Sin embargo, parece que el motivo de su viaje a la Costa del Sol está justificado, según ha explicado ella misma a JALEOS. Muy indignada por las falsedades que se están diciendo sobre ella, Lomana asegura que "es alucinante lo que escriben algunos". "He tenido que venir a Marbella por un problema bastante gordo. Mi casa se estaba inundando de agua debido a unas filtraciones en el tejado. He estado sin venir muchos meses y las lluvias que entraban por la tejas estaban dañando el interior. Fue un viaje de urgencia. Al morir mi empleada de Covid, que era la que tenía las llaves de casa pues no había nadie que pudiera venir y solucionarlo. Eso es todo y mira la que me han montado. Inventándose que he roto el confinamiento".

Carmen Lomana ha sido una de las famosas más críticas contra aquellas personas que no han cumplido las normas impuestas durante el confinamiento por la pandemia. "¡Y lo que yo digo!"-prosigue Carmen a EL ESPAÑOL- "¿A la gente que le importa lo que yo haga? Me bajo a dar un baño después de estar trabajando todo el domingo en la casa con los obreros, con unas pintas que ni te cuento y empiezan a hacerme fotos y a criticarme. La verdad es que no lo entiendo. Si he venido y la Policía me ha dejado pasar en Atocha, será porque tengo en regla ¿no? Será por algo…Hasta hablé con el ministerio del Interior para venir".

Fachada de la casa de Carmen Lomana en Marbella. EL ESPAÑOL

Carmen quiere dejar muy claro que no esta de vacaciones en Marbella. "Yo no he venido de vacaciones, vendré mas adelante. Quiero apostillar que vine porque esta necesitad imperante". La colaboradora de televisión posee una bonita vivienda al lado de la Mezquita privada del rey Salman, en plena Milla de Oro de Marbella: "Fíjate la que he tenido que montar para evitar el agua que se estaba filtrando dañara muebles y demás….todo un levantamiento de tejado".

El Covid 19 la dejó sin su empleada de hogar de toda la vida y ahora ella se está haciendo con la casa. Carmen también ha aprovechado su estancia en Marbella "para un tema de fotos que tenía que hacer, pero todavía me quedan muchas cosas pendientes". Cuando la celebritie se instale definitivamente en Marbella presentará su último libro en el foro cultural de Encuentros. Su obra ha visto aplazada la presentaciones en todo el territorio nacional debido al coronavirus.

Tejado de la vivienda que tiene en la llamada Milla de Oro de Marbella. EL ESPAÑOL

Cuestión de Estilo es su tercer libro, que para esta época de verano que se acerca, dice que es "una compra segura y entretenida". En este libro da "pautas sobre cómo cómo quererte, cuidarte y cómo andar bien por la vida".A través de sus 192 páginas, la empresaria aconseja, desde su experiencia personal, a mujeres y hombres que exploren y cuiden su higiene, que se quieran por encima de todo, que disfruten del sexo, y que dejen de demonizar la siempre espinosa cuestión de la edad.

[Más información: Carmen Lomana: "Cuando las mujeres tienen una situación económica buena, son menos envidiosas"]