Carmen Lomana, tras la victoria de su hermano con Vox: "De ese personaje no me hables"

Rafael Lomana, hermano de Carmen Lomana (71 años) y finalista del programa Supervivientes en 2014, se ha convertido en diputado de Vox por Albacete, tras lograr 44.237 votos. Este escalador se convirtió en candidato por esta provincia de Castilla-La Mancha tras la renuncia del historiador y profesor Fernando Paz, quien se vio obligado a dimitir por una serie de comentarios homófobos y tras cuestionar el Holocausto.

"De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, y bastante tienen los de Albacete. Así que, no quiero hablar del tema", ha asegurado Carmen Lomana a JALEOS en exclusiva.

La relación entre la socialité y su hermano nunca ha sido buena, sobre todo desde que Rafael entró en Supervivientes. La tensión entre ellos llegó a tal nivel, que en una ocasión incluso intervino la justicia, cuando la socialité fue demandada por su hermano por un delito contra su honor tras unas declaraciones en televisión.

Rafael Lomana será el diputado de Vox por Albacete.

Rafa Lomana es deportista extremo aunque se especializó en el esquí, un deporte que practica desde que era pequeño. Se dio a conocer en 2010 con su participación en el programa de televisión Desafío extremo, presentado por el aventurero español, Jesús Calleja (54), al que justamente conoció en una pista de esquí.

Tras cuatro años trabajando con Calleja, el hermano pequeño de Carmen Lomana comenzó a participar y a presentar otros programas del grupo Mediaset. Uno de ellos fue Energy Snow Lomana and friends, en el que Lomana, junto con otros esquiadores expertos, debían superar retos extremos en diferentes puntos de los Pirineos.

En 2014 dio el gran salto, cuando participó en Supervivientes y logró el segundo puesto por detrás del concursante Abraham García. Tras salir de la isla, Lomana siguió trabajando como entrenador, pero no abandonó el show business, ya que continuó visitando los platós de Sálvame diario y Sálvame Deluxe, entre otros.

Rafael y Carmen Lomana hace años que no tienen buena relación.

Cuando se hizo público que Rafael Lomana sería el candidato de Vox por Albacete, Carmen Lomana quiso distanciarse. La socialité aseguró por Twitter que no quería que la vinculasen con la formación de Santiago Abascal (43) y aseguró que "no tenía intención alguna de votar a Vox. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía".

Candidata por Vox en 2015

Aunque ahora Carmen Lomana reniega de Vox, ella tiene antecedentes en el partido. En 2015, se presentó como número 3 por Madrid al Senado. En este sentido aseveró en Twitter que lo hizo como un favor y fue una equivocación, y le pidió a la prensa y a todos los que la siguen "que nadie me vincule a Vox".

Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a @vox_es. Por hacer un favor me equivoqué. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) March 26, 2019

También recalcó que le apena que su nombre "salga junto al de otra persona vinculada con Vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo".

Sustitución del candidato homófobo

Rafael Lomana entró en Vox sustituyendo a Fernando Paz, que renunció a la candidatura para "no perjudicar al proyecto", tras la polémica por unas declaraciones que hizo en 2013 sobre la homosexualidad. "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología", aseguró en su momento.

Dichas declaraciones no solo no fueron rectificadas, sino que las reafirmó y además defendió que en el matrimonio no caben personas del mismo sexo porque "no son uniones naturales".

