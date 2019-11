3 de 52

Número tres por Madrid. Es uno de los pesos pesados del partido. Vicesecretario de Relaciones Internacionales, fue portavoz parlamentario durante la anterior legislatura. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, con un máster en The Kellog School of Management. Ha trabajado en Arthur Andersen, Schroders y Mckinsey. Ha fundado varias compañías en diversos sectores: televisión, internet, catering, editorial, textil, inmobiliario, etc.