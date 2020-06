Carlota Prado dispara contra 'GH' en su nueva canción: "¡No me pongáis precio!"

Carlota Prado (27 años), la exconcursante de GH Revolution que denunció haber sufrido abusos sexuales dentro de su edición, la última del reality de Telecinco en su versión anónima, dio el salto a la música hace unos meses creando su propio canal de YouTube: 8INK. Ahora, en esta etapa de confinamiento en la que la joven ha tenido tiempo de inspiración, desconexión y también de amor junto a su pareja, el rapero Rypdal, Carlota ha compuesto un nuevo tema en el que dispara, sin ninguna, contra el programa de televisión al que en los próximos meses llevará a juicio.

A través de los stories de su Instagram, Prado lo ha dejado bien claro: "Segunda canción en español. Supongo que la dedicatoria es evidente. Pronto grabada entera. Esto es solo una pequeña muestra. La partida solo acaba de empezar y por supuesto... Salen blancas". La letra de este tema son unas poderosas rimas en las que deja clara su "posición de poder" e insta a los responsables del programa en el que se hizo famosa a que "no le pongan precio".

Carlota Prado rapeando su nueva canción. Redes sociales

Siento que caigo, siento que me elevo / Esto del ego no es un puto juego / Nunca es tarde, a veces lo creo... Mi mente juega y quema como fuego / ¡Aquí la nena no entra al trapo tan ligero! Aquí la bestia sigue, solo está durmiendo... / Ya toqué fondo y me cansé de los loqueros... Si me estáis mirando, yo miré primero / Que ni lo intente porque ya tengo mi propio credo / Aquí en el ruedo, ya sabes, siempre sobran huevos / Mientras escucho mierda y todos os ponéis tensos... / Yo me relajo y fumo. Yo respiro y pienso. Vivo en el presente. Este es mi momento. Sé que somos muchos, aquí dentro lo siento / No me podéis callar ni explicar los peros. ¡No me pongáis precio! ¡Que no me hagáis más feos! / Recuerda: tengo el golpe más certero. La verdad espera y muerde al cancerbero / Casi muerta y viva, con paciencia espero... / No me insultéis más. Ahora escuchad: ¡JODEROS!

Y tiene sentido esa frase en la que pide que no le pongan precio, pues hace unas semanas, la propia Carlota denunciaba públicamente que Zeppelin TV, la productora de Gran Hermano, le había ofrecido 25.000 euros y desarrollo profesional, se entiende que tras retirar los cargos presentados contra ellos en los tribunales.

Carlota Prado en el confesionario de 'GH Revolution'.

Así lo contó ella misma en su cuenta oficial de Instagram: "Recientemente el abogado de Zeppelin TV contactó con mi abogado para ofrecerme 'NO MENOS DE 25.000 EUROS Y UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL'. 1. No sé con qué intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar, al igual que no quise escuchar la primera oferta de negociación hace meses. 2. La música y el amor me han salvado la vida y lo hago por amor al arte y porque creo que es muy importante transmitir, ya sé que se puede ayudar a través de la música. 3. MI INTEGRIDAD NO ESTÁ EN VENTA. Mi honor aquella noche ya se vendió. 4. Me compadezco y siento verdadera lástima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad".

Su guerra contra GH y José María

José María López y Carlota Prado en 'GH Revolution'.

En la madrugada del 4 de noviembre de 2017 mientras se celebraba la décimo octava edición de Gran Hermano en Telecinco, rebautizada como GH Revolution, la producción del formato organizó una fiesta para los concursantes entre los que se encontraban Carlota Prado y su novio en aquel momento, José María López (27), a quien había conocido allí durante su participación.

Avanzada la noche y tras haber ingerido, presuntamente, algunas bebidas alcohólicas, Carlota, que se encontraba en un claro estado de embriaguez, fue llevada por José María hasta la habitación que compartían. Según la acusación de la fiscalía, Carlota estaba completamente inconsciente en la cama.

En ese momento se produjo un presunto abuso sexual por parte del murciano. Una situación que provocó un cisma en la historia del concurso y que todavía está por resolver en los juzgados. La fiscalía solicita dos años y medio de prisión para José María y una indemnización de 100.000 euros para Carlota Prado de forma solidaria a pagar entre el supuesto agresor y la productora, Zeppelin TV.

