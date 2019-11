José María, sobre el presunto abuso sexual a Carlota: "Nos restregamos, ella conmigo y yo con ella"

Novedades en el caso Carlota Prado (26 años) y su supuesta violación en el programa Gran Hermano Revolution a manos de José María, su pareja por entonces. Después de que los presuntos abusos sexuales hayan vuelto a cobrar protagonismo tras la emisión del vídeo -en el que Carlota reacciona al ser informada del hecho-, y de que los anunciantes estén descolgándose del espacio a modo de repulsa, la versión de José María, más allá de la inocencia que proclamó, no había estado tan clara y presente como la de Carlota.

Al contraria que ella -muy activa en redes ante este caso-, él ha optado todo este tiempo por guarecerse y no hablar del tema. Sin embargo, sus declaraciones de entonces ahora han suscitado un especial interés. Y es que, gracias a la declaración que hizo él ante la jueza, a la que ha tenido acceso laSexta, sus palabras no dejan lugar a dudas: "Nos restregamos, ella conmigo y yo con ella". Según su versión, no entiende el asombro que muestra Carlota en el Confesionario, pues ella era consciente de lo que sucedió en la habitación. Al menos, así lo narra él.

José María López y Carlota Prado durante su estancia en 'GH Revolution'.

Por encima de la versión de ella y los concursantes -que desmienten de plano este punto asegurando que ella consumió mucho alcohol-, José María se mantiene en sus trece; responde "sí" ante la pregunta que le formula la jueza acerca de si ella estaba "en perfectas condiciones" en el momento de marras. Así, el exconcursante sostiene que esa noche vio a Carlota bien: niega también que Carlota le hubiera dicho que "no" antes de meterse con ella en la cama.

La jueza insiste: "¿Ella le dice algún tipo de gesto, palabra o indicación de que no quiere?" José María no se apea: "No, no lo recuerdo" y "que no, que yo sepa no, que yo haya vivido eso, no". Sea como fuere, una declaración que nada tiene que ver con la versión de Prado, la cual está en la antípoda: "Él quería mantener relaciones y yo no. Yo me encontraba mal, me estaba agobiando, tenía muchísimo calor". Para terminar con la versión de José María ante la jueza, este reincide: "Los dos estábamos restregándonos, cuando ella deja de restregarse conmigo, yo paro, miro para ver cómo está y veo que está mal. Al poco tiempo se sale de la cama, vomita y le digo al 'súper' que no puede ir ni de coña".

Telecinco se defiende

Carlota Prado en un montaje de Jaleos.

Mediaset España, grupo de comunicación audiovisual responsable de la emisión de Gran Hermano en sus cadenas Telecinco y Cuatro, envió este miércoles por la tarde un comunicado tras el escándalo por el supuesto caso de violación a la concursante Carlota.

El comunicado íntegro, titulado Declaración de Mediaset España sobre la campaña de desprestigio contra Gran Hermano, reza lo siguiente:

Mediaset España lamenta profundamente la confusión creada por la campaña denigratoria contra ‘Gran Hermano’ sobre hechos ocurridos dos años atrás. Las acciones de desprestigio están siendo avivadas de manera desleal desde los espacios y programas informativos de Antena 3, LaSexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales, a los que también se suma el diario La Razón, con el que comparte accionista el grupo editor.

Mediaset España se compromete a trabajar responsablemente para superar esta situación a la mayor brevedad posible, protegiendo uno de los programas preferidos por la audiencia española.

Como es público y conocido, Mediaset España se pronunció desde un primer momento sobre los hechos detectados dentro de la casa de ‘Gran Hermano’ hace dos años. En la declaración oficial se afirmaba que la compañía permanecería atenta a los resultados de la investigación y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas.

Desde nuestro firme y demostrado compromiso en contra de todo tipo de abusos, es preciso recordar que el caso se encuentra en manos de la justicia, en un proceso del que Mediaset España no forma parte ni ha sido llamada a declarar.

Las empresas que han dejado de publicitarse

Desde este lunes 25 de noviembre, 27 empresas han anunciado a través de sus redes sociales y diversos comunicados que dejarán de promocionar sus productos y servicios en los espacios publicitarios del programa Gran Hermano.

