Estas son todas las empresas que retiran su publicidad de 'GH': consulte la lista completa

Las empresas que no se anunciarán más en 'Gran Hermano', en un montaje de JALEOS.

Cada vez son más las empresas que han decidido desvincularse de Gran Hermano después de que hace unos días volviera a primera línea la supuesta violación que sufrió en 2017 la ex concursante Carlota Prado (26 años) en la casa de Guadalix de la Sierra a manos de su pareja sentimental por entonces, José María (26).

1. Fi Network

La primera marca que quiso desvincularse del reality fue Fi Network, operador global de comunicaciones. Lo anunciaba el lunes por la tarde en su perfil de Twitter. "Desde Fi Network rechazamos enérgicamente cualquier tipo de abuso o violencia sexual, así que hemos decidido retirar la publicidad de Gran Hermano como repulsa al presunto caso de violación ocurrido en el programa", publicó la empresa en Twitter, junto a un contundente comunicado.

Desde Fi Network rechazamos enérgicamente cualquier tipo de abuso o violencia sexual, así que hemos decidido retirar la publicidad de Gran Hermano como repulsa al presunto caso de violación ocurrido en el programa. pic.twitter.com/NX7PkWC4r5 — FI NETWORK (@FiNetwork) November 25, 2019

Una decisión que fue aplaudida por un cúmulo de usuarios. "Gracias por escuchar. Os honra esta decisión", ha escrito un usuario. "Gestos así son los que harán una sociedad concienciada y justa. Empresa comprometida que predica con el ejemplo. Así si FiNetwork", añadía otro.

2. Nestlé

La compañía de Jacques Reber también se ha querido rescindir su colaboración con el programa. Varios internautas presionaban a la empresa a través de Twitter para que eliminaran sus anuncios del reality. Una petición conjunta que acabaron por satisfacer.

"Hola, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias", escribía la compañía.

Hola @Nestle_es he consumido sus productos desde niña porque mi padre trabajaba en su empresa!



A partir de ahora voy a dejar de compraros porque os anunciáis GH, donde se apoya el bullying y se encubre un presunto caso de violación!#CarlotaNoEstasSolapic.twitter.com/G094jNSKtm — Miss Wolfie Saavedra (@_mrs_wolfie) November 25, 2019

3. Carretilla

La marca de conservas, los especialistas en verduras desde 1875, ante la presión recibida, decidía eliminar sus anuncios del programa.

"¡Hola! A partir de lo sucedido, hemos decidido retirar la publicidad de este programa", anunciaba la empresa a través de su perfil de Twitter. Una decisión que ha sido respaldada por varios usuarios aunque algunos consideran que no es suficiente este gesto. "Con no anunciarse en gran hermano no se acaba la lacra de violadores", escribía un internauta.

Hoy es el #diacontralaviolenciadegenero, pero es una causa con la que debemos estar comprometidos todos los días del año. pic.twitter.com/2ByTn3fp7m — ElCarretillero (@ElCarretillero) November 25, 2019

4. Postres Reina

La familia Reina, que fundó la empresa hace más de 80 años, también es otra de las compañías que han eliminado cualquier tipo de vínculo con Gran Hermano.

"Buenas tardes, tras este incidente hemos tomado la decidido de retirar la publicidad en este programa, un saludo", anunciaba Postres Reina en su cuenta de Twitter. Un tuit que ya cuenta con más de 500 likes.

5. Nescafé

Este martes, la marca de café instantáneo informaba de su decisión de dejar de anunciarse en el reality a través de un tuit que envió una internauta. "Hola María, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias", escribía en su perfil donde cuenta con más de 76 mil seguidores.

Hola @Maria06544272, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias. — NESCAFÉ (@Nescafe_ES) November 26, 2019

6. MediaMarkt

Aparte de focalizar su estrategia de comunicación en el Black Friday, MediaMarkt comunicaba en su perfil de Atención al cliente su desvinculación con el programa de Jorge Javier Vázquez (49 años).

Después de responder a varios usuarios insatisfechos, la marca se posicionaba públicamente. "MediaMarkt Iberia rechaza cualquier tipo de agresión o acto violento y, por esta razón, ha solicitado la retirada inmediata de su publicidad de la franja de emisión del programa de Gran Hermano VIP. Un saludo", escribían.

MediaMarkt Iberia rechaza cualquier tipo de agresión o acto violento y, por esta razón, ha solicitado la retirada inmediata de su publicidad de la franja de emisión del programa de Gran Hermano VIP. Un saludo — MM Atención Cliente (@MediaMarktAC) November 26, 2019

7. SegurCaixa Adeslas

El seguro médico comunicaba este miércoles que dejaría de vincularse con el programa. Como el resto de anunciantes, lo comunicaba a través de su perfil de Twitter.

"Solicitamos el retiro de vuestra publicidad en GHV por permitir vejaciones entre sus concursantes y en repulsa al abuso sexual ocurrido hace 2 años en GH. Deseamos que por vuestra dignidad, actuéis en consecuencia. Gracias", pedía a Adeslas un usuario."Hola. Te informamos que SegurCaixa Adeslas ha retirado la publicidad de este programa. Un saludo", respondía inmediatamente la compañía.

Hola. Te informamos que SegurCaixa Adeslas ha retirado la publicidad de este programa. Un saludo. — Adeslas Atención al Cliente (@ClientesAdeslas) November 27, 2019

8. Affinity Petcare

Minutos más tarde, desde Affinity Petcare, multinacional de alimentos para perros y gatos, la sexta mayor compañía a nivel mundial en la industria de la comida para mascotas, también ha confirmado la retirada de su publicidad de los espacios relativos a Gran Hermano.

Buenas tardes, desde Affinity Petcare también hemos decidido retirar la publicidad de nuestras marcas en el programa Gran Hermano. ¡Saludos y gracias a ti por leernos! — Affinity Petcare (@Affinitypetcare) November 27, 2019

9. Holaluz



La compañía de servicios públicos de electricidad, Holaluz, también ha anunciado a través de sus redes sociales que no promocionará más sus productos en el reality. "En nuestro caso también hemos retirado nuestra publicidad", han comentado.

Buenos días, en nuestro caso también hemos retirado nuestra publicidad. — Holaluz (@HolaLuzcom) November 27, 2019

10. Milar Comelsa

La cadena de electrodomésticos valenciana, ha comunicado este miércoles a través de varios tuits en su perfil que ha decidido retirar sus anuncios de Gran Hermano. "Buenas tardes, aclarar que ya no tenemos contratada más publicidad con este programa", han escrito.

Buenas tardes, aclarar que ya no tenemos contratada más publicidad con este programa. Un saludo — Milar COMELSA (@MilarCOMELSA) November 27, 2019

11. GSK

La empresa británica de productos farmacéuticos también decidía afrontar la presión recibida en sus redes sociales sobre la vinculación de la compañía con la supuesta violación."En GSK estamos comprometidos con el respeto y la integridad y no toleramos ningún tipo de abuso o violencia de género; por eso, ayer 26 de noviembre ordenamos retirar de manera inmediata nuestra publicidad de Voltadol, Parodontax, Sensodyne, Rhinomer y Corega en Gran Hermano".

En GSK estamos comprometidos con el respeto y la integridad y no toleramos ningún tipo de abuso o violencia de género; por eso, ayer 26 de noviembre ordenamos retirar de manera inmediata nuestra publicidad de Voltadol, Parodontax, Sensodyne, Rhinomer y Corega en “Gran Hermano”. — GSK España (@GSK_ES) November 27, 2019

12. Nespresso

La marca que publicita George Clooney ha comunicado que dejará de anunciarse en Gran Hermano. "Hola, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias",comunicaba.

Hola, rechazamos totalmente cualquier tipo de abuso o violencia de género y hemos decidido retirar la publicidad en estas circunstancias. — Nespresso España (@NespressoES) November 26, 2019

13. Nissan

También el fabricante japonés ha anunciado que no tendrá más vínculos con el reality. "Debido a las informaciones sobre los presuntos hechos acontecidos, desde NISSAN reiteramos nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia de índole sexual. Por ello hemos cancelado nuestras emisiones publicitarias en el programa de Gran Hermano", ha escrito en su perfil de Twitter.

14. Tous

La familia catalana se ha sumado a la lista de empresas que se han desligado del programa. La marca joyera, fundada en 1920, ha informado que se desvinculará de Gran hermano. "Desde TOUS rechazamos y condenamos la violencia machista, así como cualquier abuso o discriminación. Por ello, hemos decidido retirar la publicidad de la franja horaria de emisión del programa de Gran Hermano en España. Muchas gracias".

Desde TOUS rechazamos y condenamos la violencia machista, así como cualquier abuso o discriminación. Por ello, hemos decidido retirar la publicidad de la franja horaria de emisión del programa de Gran Hermano en España. Muchas gracias. — TOUS Jewelry (@tousjewelry) November 27, 2019

15. Telepizza

La cadena multinacional de origen español ha informado que retirará sus anuncios del programa. "Desde Telepizza España hemos ordenado la retirada de publicidad durante la emisión del programa Gran Hermano. Rechazamos tajantemente cualquier tipo de agresión sexual o manifestación de violencia de género, por lo que damos por finalizada nuestra colaboración con este programa".

Desde Telepizza España hemos ordenado la retirada de publicidad durante la emisión del programa Gran Hermano. Rechazamos tajantemente cualquier tipo de agresión sexual o manifestación de violencia de género, por lo que damos por finalizada nuestra colaboración con este programa — Grupo Telepizza (@telepizza) November 27, 2019

16. Schweppes

La marca internacional de bebidas carbonatadas ha querido sumarse a la lista. "Schweppes rechaza cualquier tipo de violencia de género, y por ello, ha tomado la decisión de retirar su publicidad en el programa de Telecinco "Gran Hermano VIP", ha informado.