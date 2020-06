Makoke, sumida en una gran tristeza por la muerte de su madre

Makoke (50 años) sigue con su vida como puede. La colaboradora televisiva está muy triste porque sigue haciéndose a la idea de la pérdida de su madre. La exmujer de Kiko Matamoros (63) está pasando un duro trance aunque sabe que el fallecimiento de su progenitora es ley de vida.

La ruptura con su marido tampoco fue fácil y, después de una relación de casi un año con Tony Spina, ahora se encuentra sola y sin ganas de pensar en el amor. Una de las mejores compañías para ella, en estos duros momentos, es la de su hija Anita Matamoros (18).

Tu hija Anita está disfrutando de su chico aquí, ¿Retomará su vida en Milán?

Mi hija continuará con sus estudios si Dios quiere el año que viene, a través de Skype está haciendo exámenes, trabajos, ella sigue su curso como todos los estudiantes qué están estudiando una carrera y se han quedado a medias. Estoy feliz, la puedo ver, está conmigo, viene todos los días a casa y la verdad es que me hace muy feliz.

Le queda también la intervención quirúrgica.

Sí, por un problema de analítica no puedo operarse, para la cirugía tiene que estar perfecta y por recomendación del médico que me parece súper bien que se tenga todo bien antes del quirófano. No lo han visto oportuno y vamos a esperar, tampoco es una cirugía de urgencia, se lo puede hacer en cualquier momento.

Ha sido muy bien aplaudida la buena relación de Laura y Anita, eso te gustará.

Por supuesto, me encantó cuando me dijo que iba a hacer un directo con Laura, fui la primera que la apoyé, así se lo hice saber a la gente que conocía, informé del directo y yo soy la primera que me alegro, es su hermana. Todo lo bueno para mi hija es bueno para mí.

Hemos pasado mucho tiempo con nuestro yo interno, ¿ganas de enamorarte?

Ahora mismo lo único que quiero es ser feliz, que todo esto se pare y ahora mismo el amor no me ocupa la cabeza ni cinco minutos. No me preocupa nada en absoluto, llevo toda mi vida con pareja, es la primera vez que estoy sola y estoy bien, estoy feliz con mi estado civil aunque por otras cosas estoy triste. No me preocupa.

Triste por qué.

Por lo de mi mamá. Hace un mes y evidentemente es una pena muy grande.

Pero se va la persona pero el recuerdo siempre queda, con la buena relación que teníais.

Por supuesto, va a seguir siempre así pero no deja de ser triste y en esta situación que estamos viviendo es más triste todavía porque sales a la calle, ves un Madrid vacío... pero bueno, de todo se aprende, lo de mi madre es ley de vida, es algo que sabemos desde que nacemos y que todo pasará. Llegarán momentos mejores.

Como compañera de José Antonio Avilés, le das el aprobado.

Yo no tengo bendición de la duda porque siempre he sabido como es José Antonio, no me ha sorprendido nada, bueno un poquito. Yo sabía cómo era, no me ha sorprendido. Por supuesto que a un chaval de 23 años, que se ha confundido, que lo ha reconocido, yo le abro mi persona y le tiendo mi mano para ayudarle.

El programa que le dio la oportunidad de su vida.

Evidentemente no está bien pero bueno, que me voy para casa ya.

¿Crees que se le dará una nueva oportunidad en le programa?

Ojalá sea así, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, por supuesto. Claro que sí.

¿A ti no te ha estafado en ningún momento?

A mí me ha hecho sus mentirijillas, como a todos. No es momento.

¿Económicamente?

No, para nada.

Se hablaba de prisión.

No tengo ni idea pero a mí para nada, yo he sido compañera suya, yo le tiendo mi mano y le doy una segunda oportunidad, por supuesto.

A Kiko y a Marta les veo muy felices.

Me alegro por la felicidad de ellos, la felicidad de ellos será también la felicidad de todos los que nos rodean.

