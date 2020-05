Primeras palabras de Makoke tras la muerte de su madre: "No cabe más dolor. Has dejado un gran vacío"

Makoke (50 años) está rota de dolor después de haber perdido a su madre Lourdes este pasado viernes a los 90 años. La noticia era inesperada para todos, ya que el fallecimiento, tal y como se ha asegurado, se ha debido a causas naturales. La madre de la colaboradora vivía en Málaga, lejos de su hija en estas semanas de confinamiento. Aunque siempre han mantenido un contacto telefónico, en las últimas semanas la exmujer de Kiko Matamoros (63) manifestaba su dolor por no poder ver y abrazar a su madre.

Hasta el momento tan solo la hija de Makoke, Anita Matamoros (18), se había pronunciado en un Stories de Instagram, pero este domingo 3 de mayo, Día de la Madre, ha sido la propia colaboradora de Viva la vida quien le ha querido escribir una suerte de carta de despedida en su red social: "Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor, he sido tan afortunada de tenerte... todo lo que nos has dado, ese amor incondicional a tus 6 hijas y a tu marido, te hicieron tan especial, que nos has dejado un vacío imposible de recuperar", ha comenzado su relato Makoke.

En todo momento, ha ensalzado su gran labor como madre y, sobre todo, ese legado de amor que ha dejado en todos: "Siempre estarás ocupando gran parte de mi corazón, la familia que creaste seguiremos tal y como nos dejaste, con tu legado basado en el amor. Tendré siempre en mi memoria tu sonrisa y esa alegría que desprendías, que hacia sentirnos tan bien teniéndote como matriarca. Te quiero infinito, siempre, MAMÁ, espero que me des aliento y fuerza para superar tu ausencia... SIEMPRE ESTARÁS. Gracias".

Pese a que su hija ha estado en el objetivo de los medios de comunicación desde que comenzó su periplo en la televisión siendo 'chica del Telecupón' a principios de la década de los noventa, y más tarde con su relación con Matamoros, Lourdes siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano y no ha participado en el marco mediático.

Gran bache para Makoke

Este bache emocional llega para Makoke en un momento renovado, ya que la exmujer de Matamoros está viviendo una etapa de soltería y de reinvención tras romper su relación sentimental con Tony Spina en diciembre de 2019. "Si hubiera tenido 25 años sería el padre de mis hijos, pero estamos en etapas diferentes", aseguraba entonces Makoke en Viva la vida para apostillar: "La diferencia de edad se nota, al final es un aliciente a que las cosas no funcionen". La tertuliana no quiso entrar en los detalles específicos que causaron su ruptura, pero sí dejó claro que "no existen terceras personas" en esta decisión.

Makoke y Tony Spinase conocieron durante su participación en GH VIP 6, y ya dentro de la casa de Guadalix la conexión entre ambos era más que evidente. Al abandonar el programa, era habitual verles paseando por Madrid en actitud cariñosa, pero hubo que esperar varios meses, hasta mayo de 2019, para que finalmente confirmaran su relación a través de una portada.

En ese momento, la colaboradora de Viva la vida aseguró que hacía "años que no me sentía tan feliz", y hasta ofrecía detalles de cómo fue su primera noche juntos: "Fue muy pasional. La vecina se quejó de los ruidos". Makoke explicó que su relación comenzód e manera oficial el día de su cumpleaños, "el 29 de diciembre. Tony dio el primer paso". Sin embargo, en esa entrevista ya se vio que estaban en etapas diferentes de su vida, ya que él quería formar una familia pero ella no estaba por la labor: "A mí no me gustaría tener más hijos, ya tengo dos y ahora mismo soy muy libre".

