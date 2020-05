María Castro anuncia que está embarazada de su segunda hija

Aprovechando el Día de la Madre, María Castro (38 años) ha querido compartir una noticia de lo más especial con sus seguidores. La actriz vuelve a estar embarazada y ya no lo podía mantener más en secreto. Con una foto de lo más tierna en la que ya presume de barriga, al lado de su marido y su hija Maia, ha explicado que están muy contentos y que se encuentra de cinco meses, desvelando que lo que están esperando es otra niña.

"Pues sí, hoy es nuestro día, MAMIS. Y no se nos ocurría una oportunidad mejor que ésta, para compartiros la FELIZ noticia: en unos meses seremos CUATRO", ha comenzado desvelando la actriz, para apostillar lo que sigue: "Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra".

"Yo estoy bien, el padre feliz y Maia... ¡con una ilusión mayor que la de la Noche de Reyes!", confiesa María, que cuenta, además, una divertida anécdota sobre su hija, que muy pronto será la hermana mayor: "A ver cómo le sacamos de la cabeza que su hermanita no se puede llamar Moma. Eligió ese nombre a los dos minutos de la noticia, en honor a Momo y cuando se les mete algo en la cabeza...", bromea con el nombre del perro.

Coincidiendo con este día tan especial para las madres, María también ha aprovechado la publicación para mandar un mensaje a la suya y futura abuela: "Mamá, perdóname que hoy te robe tu espacio en mi Instagram para contar esta gran noticia... Como ya sabes, NUNCA podría haber soñado con un referente y una MADRE mejor. Te adoro".

"Conciliar no existe"

En mayo de 2019, Castro atendía a JALEOS durante un acto y así hablaba de la familia y de la dificultad de compaginar el ámbito familiar con el laboral: "Compaginar y conciliar no existe. Hay que buscarse la vida, con unos abuelos que me ayudan, con un padre que echa una mano dentro de lo que puede. La niña es un tesoro y siempre está contenta. Aunque yo no esté y me eche de menos, hablamos mucho y cuando estoy con ella tengo dedicación absoluta. Cuando entro en casa dejo el móvil, la mochila, y me tiro directamente a jugar".

No ocultaba lo enamorada que está de su marido, José Manuel Villalba: "Es osteópata, y ahora hace muchísimos eventos porque fue bailarín y coreógrafo durante muchos años. Hace eventos a nivel creativo con diferentes personas del mundo del espectáculo. Yo creo que el amor se conserva con el trabajo diario, entender, respetar y perdonar al otro porque todos somos diferentes".

