El fuerte enfrentamiento entre Lomana y Dell' Atte en 'MasterChef Celebrity'

La 1 de Televisión Española emitió anoche la cuarta entrega de MasterChef Celebrity. El programa gastronómico de famosos contó para el reto inicial con un invitado excepcional, el chef Roberto Ruiz. La primera prueba para los concursantes estuvo marcada por los relevos. Los aspirantes, en parejas, tuvieron que cocinar platos mexicanos.

Algo que a priori parecía sencillo se complicó para los celebs y fueron muchas las parejas que se llevaron la bronca de los jueces. Iván Massagué y María Castro (36 años) fueron criticados por la falta de higiene cocinando. La propia Samantha Vallejo Nágera (48) se negó a probar la creación de ambos: "Os voy a dar la medalla a los más guarros. Nunca he visto un cocinado como el de hoy. Yo no lo voy a probar", espetó la jueza.

Pero, no fueron los únicos aspirantes que desagradaron a Pepe, Samantha y Jordi. Carmen Lomana (70) fue juzgada por no ayudar a su compañero Óscar Higares. La empresaria, por su parte, quiso defenderse ante esas acusaciones: "Cocinar en pareja es complicado. Me da igual que digas que lo ha hecho él solo. Yo también he cocinado y está grabado", alegó Lomana.

Los participantes tenían que cocinar un total de cinco platos, pero Boris Izaguirre (52) y Antonia Dell'Atte (58) solo presentaron cuatro. Para los jueces, las elaboraciones dejaban mucho que desear por lo que Jordi tuvo ganas de expulsarles directamente del espacio: "Empezasteis mal y vais a peor, me dan ganas de echaros ahora mismo, sin prueba de eliminación y sin prueba de equipo".

No todo fueron broncas para los concursantes, pues Ona Carbonell y Paz Vega (42) brillaron y se coronaron como ganadoras de la primera prueba de la noche, seguidos por Mario Vaquerizo (44) y Santiago Segura (53). En la segunda competición todo el equipo de MastherChef Celebrity se trasladó hasta León para hacer un homenaje a la cocina tradicional, con los mejores productos de la región. Los equipos fueron capitaneados por las ganadoras de la primera prueba, Ona y Paz.

El equipo azul, encabezado por Carbonell, tuvo que enfrentarse a varias complicaciones durante la prueba. Uno de los sustos de la noche se produjo debido al despiste de Jaime Nava. El jugador de rugby se olvidó un bol de metal sobre un fuego de las cocinas, lo que provocó que se convirtiera en llamas rápidamente. Los nervios hicieron que Jaime dejara el recipiente al lado de una bombona de butano, pero Pepe, se enfundó el delantal y supo salvar las cocinas apagando el incendio poniendo una tapa de una cacerola. Para más inri, Boris no se acordó de sacar un hojaldre del horno y se le quemó por completo.

Aunque para chispas las que saltaron entre Carmen Lomana y Antonia Dell' Atte, quienes no se callaron y se dijeron de todo en los fogones: "Me tienes harta, me tienes hasta las narices", comentó Lomana. A lo que la italiana respondía: "Eres una cursi y una hortera". Pese a ello, el equipo rojo se coronó como ganador de la prueba de exteriores y Samantha alabó el trabajo de Dell' Atte: "Has clavado el risotto, y eso que es muy complicado". Pepe valoró el trabajo de Paz como capitana: "Has conseguido frenar el caos. Has dado un paso adelante como capitana y se ha notado. Has aportado pasión, seriedad y compromiso. Enhorabuena".

Por lo tanto, el equipo azul compuesto por Ona, Boris, Santiago, Jaime e Iván tuvieron que ponerse los temidos delantales negros de la prueba de eliminación. El reto consistía en cocinar con ingredientes enlatados y contó con Los Javis como invitados. La sorpresa fue tan grata para Boris que se besó con la pareja de directores. Tras la finalización de la prueba, los jueces destacaron las elaboraciones de Boris, Santiago y Ona, mientras que los platos de Jaime e Iván no llegaron a convencer a Samantha, Pepe y Jordi.

Finalmente fue el actor Iván Massagué el cuarto expulsado en esta edición de MasterChef Celebrity. El actor quiso brindar unas bonitas palabras a sus compañeros: "Es un poco lo típico, pero la verdad es que de aquí me llevo a los compañeros. Son todos unos cracks, aunque tiene que ganar una chica, que todas cocinan muy bien".

