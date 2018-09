Paz Vega habla claro sobre los problemas entre los concursantes de 'MasterChef Celebrity'

Paz Vega (42 años) eclipsó a todos y habló sin tabús. La actriz fue la invitada más elegante a la inauguración de The Barcelona Edition, un lujoso hotel boutique cuyo concepto acuñó hace varias décadas Ian Schrager (72), cofundador junto a Steve Rubell (45) -ya fallecido- de la célebre discoteca Studio 54 de Nueva York. Totalmente de negro y con una sonrisa, tuvo que enfrentarse a la polémica que rodea a MasterChef Celebrity.

La sevillana habló con JALEOS para poner todos los puntos sobre las íes ante los supuestos malos rollos entre los concursantes. En estos momentos, como se suele decir, cada uno habla de la feria como le va en ella: "Lo he pasado muy bien, me he reído, me he divertido y he sufrido. Ha sido una experiencia única que volvería a repetir sin duda alguna. Las vivencias con mis compañeros han sido gratificantes”, comentó con una amplia sonrisa.

Paz Vega, a su llegada a 'The BCN Edition'. Gtres

A pesar los problemas con un miembro del servicio de seguridad, la protagonista de Fugitiva salió airosa sobre lo que se ha estado comentando sobre el programa. Concretamente habló de Antonia Dell’Atte (58) y el mal ambiente que generaba durante las grabaciones a tenor de lo que confesaron a este medio algunos mientras del equipo del programa: "Antonia es maravillosa, impresionante y ha dado mucho juego. Una de las cosas más acertadas de esta edición es el casting porque todos somos muy diferentes y hemos encajado muy bien el uno con el otro. Y Antonia ha sido una pieza fundamental en este puzzle porque es una mujer sin filtros. Hay que amarla así y yo la amo".

Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa para la intérprete sevillana porque "he sufrido en bastantes momentos. Yo me manejo mejor en la ficción, pero aquí no hay un guion y en el reality se reflejan tus miedos e inseguridades y eso me daba cierto vértigo".

En la intimidad, Paz está casada con Orson Salazar, con quien ha formado una familia feliz junto a sus tres hijos, Orson (11), Ava (9) y Lenon (8). Los cuatro llegaron a convertirse en sus 'conejillos de indias' cuando la actriz regresaba a casa de las grabaciones: "Al ser madre siempre has de saber algo de cocina, pero lo que hacía eran platos muy sencillos. Les hacía degustaciones y les gustaba todo, aunque quizá lo decían para que no me viniera abajo", ríe.

Si las situaciones que se ven en el programa están o no teatralizadas, como el desmayo de Carmen Lomana (70), el acoso de los concursantes a Antonia Dell’Atte o los despistes de Mario Vaquerizo (44) es un misterio. Pero JALEOS tiene una primera conclusión por boca de una de sus protagonistas: "No hay ningún problema. Hay cosas sacadas de contexto", asegura Paz.

