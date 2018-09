El negocio más 'heavy' de Isabel Pantoja: su familia, volcada en la venta de camisetas

El clan Pantoja no deja de generar noticias. Tras un impasse de ausencia, vuelve con más fuerza que nunca. Últimamente, la matriarca, Isabel Pantoja (62 años), parece estar en pleno proceso de catarsis y está saliendo poco a poco de su ostracismo en Cantora. Regresa en breve a los escenarios allende los mares, ha llamado a Sálvame marcando un hito histórico, se deja ver por las calles y hasta en un photocall previo pago. Está claro que Isabel es otra, comienza una nueva vida y no tiene miedo a probar suerte en otras materias que no sean la música. Sabe que vende.

Si bien hace unos meses se embarcaba con su hija Chabelita Pantoja (22) en un proyecto de camisetas llamado Sissy -en honor a la perrita que le regaló Ana Rosa Quintana (62)-, esta empresa naufragó antes de salir, con enfado mayúsculo, cuentan, entre madre e hija por desavenencias. Sin embargo, la Pantoja no se arredra y continúa haciendo caja sacándole provecho a sus emblemática frases de sus canciones. La última empresa que se ha atrevido a lanzar una nueva línea de merchandising ha sido Flamenncore, una tienda online que lleva varias semanas promocionando camisetas de la tonadillera.

Isa Pantoja con la camiseta en el estreno de 'Gran Hermano VIP'. Mediaset

Un marketing en el que, como era de esperar, se ha volcado parte de su familia, desde Kiko Rivera (34) e Irene Rosales (28) a Chabelita y el periodista Luis Rollán (42). De hecho, pese a los problemas entre madre e hija, Isa inauguró la nueva edición de Gran Hermano VIP con la camiseta. Están todos a una, luchando por que el producto salga adelante. Isabel tiene que ser igual de rentable en ropa que en share. De momento, tan solo han creado una línea. Dependiendo de la acogida, se plantearán más creaciones. La camiseta que está inundando las redes sociales del clan Pantoja y, poco a poco, de fans de la folclórica es negra -de diferentes tallas- con un recuadro en rojo en el que se ve a la artista impresa sobre un escenario en pleno arranque. Bajo la imagen, el hito Se me enamora el alma.

Es una producción con evidentes tintes rockeros bajo la marca Metallica, una curiosa fusión entre el flamenco y el rock. Pantoja experimenta otros estilos. Pero, ¿cuánto cuesta la camiseta? Ni más ni menos que 25 euros, 30 si se tiene que enviar fuera de la Península. Un precio que, de seguro, los seguidores de la tonadillera pagarán encantados. Al menos, esta producción de Flamenncore es más económica que aquella que pretendió lanzar la Pantoja bajo el sello de Sissy.

Esos productos costaban 35 euros y, encima, con memorable falta de ortografía tras salir a la luz la camiseta "Comprate una vida", sin la tilde en la o. Ahora, tanto madre como hija han pasado de 'empresarias' a simplemente encabezar la promoción. ¿Veremos en algún momento a Isabel con su propia camiseta? Antes de este nuevo proyecto, Isabel Pantoja ya aparecía en otras muchas camisetas, estas sin su patrocinio. Por ejemplo en la web latostadora.com ya aparece el "dientes, dientes" en sudaderas, o su cara estampada, o la de Paquirrín, o mensajes como Free Pantoja en las que se pide su salida de prisión en tono humorístico, o en Cantora de la vida, o yo mismo me digo ole, o el ante todo soy madre, o Mi pequeño del... con tu piel de ca...

Puestos en contacto con el responsable de Flamenncore, Álex, el "hacedor de camisetas" como él mismo se define, este nos explica cómo surgió la idea: "Soy un diseñador gráfico con 10 años de trayectoria que un día di con este contraste gráfico fuerte de la camiseta. Me puse en contacto con Kiko Rivera y le expliqué el orgullo que significaba para mí que él se pusiera la camiseta. No solo lo hizo, sino que estamos juntos mano a mano en la promoción". Este joven diseñador asegura que las ventas "han aumentado exponencialmente" gracias a las redes y al hecho de que Chabelita saliera en GH con la camiseta puesta. La venta va tan bien que en breve se hará un "catálogo de camisetas" sobre la Pantoja.

Irene Rosales, la mejor 'modelo' para Isabel

Isabel Pantoja y su nuera Irene Rosales han escenificado en numerosas ocasiones la estrecha relación que les une -aunque hay quien habló en un principio de lo contrario- desde que Rosales entrara por todo lo alto en el clan familiar gracias a su historia de amor con Kiko Rivera, padre de sus hijas Ana y Carlota. Parece que es la mujer que lo ha centrado en su vida y, además, una excelente nuera. A la vista está que Irene adora y admira a la Pantoja, por eso no ha dudado en posar para una foto de su Instagram con la camiseta.

Isabel Pantoja junto a Irene y Anabel Pantoja. Gtres

"No me he podido resistir a quedarme sin las camisetas de @flamenncore, y esta en especial 'me enamora el alma'. ¿Os mola?", ha bromeado Irene en su cuenta personal por medio de un ingenioso juego de palabras al tiempo que enseñaba la llamativa prenda a los internautas, en la que aparece una serigrafía con la imagen de Isabel Pantoja y su ilustre apellido asociado al logotipo de la banda de rock Metallica.

Como era de esperar, el tablón de comentarios de la publicación se ha llenado en cuestión de minutos de halagos, felicitaciones, algún que otro chiste y, sobre todo, de preguntas con las que averiguar dónde y cómo se pueden adquirir tan simpáticas camisetas: "Yo quiero una, ¿dónde la puedo comprar? ¡Me encanta!", le ha dirigido una de sus seguidoras. Sin duda, el negocio está cogiendo fuerza y el propio Kiko ya ha anunciado en su red un sorteo para los interesados. Nadie como la familia para reflotar la economía, habrá pensado Pantoja.

