Chabelita, sobre Isabel Pantoja: "A mi madre le he dado todo, hasta dinero"

Chabelita Pantoja (22 años) no es nadie sin su madre, Isabel Pantoja (62). Su hija es consciente de los beneficios de su relación, y así lo ha dejado claro en la última entrevista concedida a Mila Ximénez (66) que este miércoles publica Lecturas, donde asegura que "le debe todo en esta vida".

Chabelita tiene claro que Isabel, ante todo, la ve como su hija, y eso no lo van a cambiar ninguno de los realities a los que acuda: "Ella va a estar conmigo" en Gran Hermano VIP; y anuncia que la tonadillera ya se ha puesto en contacto con varios grupos de fans par que la apoyen. "Le he dado todo lo que tenía en todos los aspectos", asegura incluyendo incluso el dinero.

Sin embargo, no se olvida de que la situación no ha sido siempre fácil. La ruptura de la cordialidad con su madre comenzó cuando Isabel se enteró que Chabelita había mantenido relaciones con con su primer novio (para lo cual recibió la ayuda de Chelo). "Mi madre se enteró y es cuando me llevó a Cantora, sin comunicación ni nada, y es allí cuando todos se ponen en mi contra. Mi tío, mi hermano y todos".

A pesar del dinero y las facilidades de ser la hija de una artista de la talla de Isabel Pantoja, Chabelita ha comentado que también recuerda algunos momentos muy duros, en especial el día que arrestaron a su madre. "Yo estaba en el cuarto de baño, Dulce no quería que saliese y yo no sabía porqué". Al día después de haber sido arrestada, los principales amigos de la familia se reunieron en su casa "y recuerdo que decían: 'Yo pongo tanto, yo tanto. ¿Cuánto tenemos?'. Querían aportar dinero para la fianza".

Durante los meses que duró su estancia en la cárcel Chabelita prefería coger un avión y venir a visitarla, al menos cuando la avisaban: "Falté a una visita porque no me avisaron, ese fue mi gran dolor".

De esta época el buen recuerdo que le queda es el cariño que siente por Julián Muñoz (69), incluso durante su estancia en prisión: "Cuando salió (de prisión) con un permiso fui con él. Estaba emocionado y yo también porque en esa casa es mi época más feliz. No sé por qué", aunque cree que puede deberse a que "Julián era el que mandaba y no dejaba que nadie se pasara de listo".

Pero a pesar de lo bueno y lo malo que han vivido, la joven asegura que con su madre no habla de estos aspectos. "Hay momentos en los que me da vergüenza hablar con mi madre. Sé que me va a responder y que voy a saltar. Por eso hay muchas veces que no quiero hablarle".

Si hay que hablar de madres, hay que hablar de Dulce, con quien siempre ha tenido una relación muy estrecha desde niña: "De pequeña dormía con ella, hacía mi vida con ella. Pero a los 12 años o por ahí se volvió más exigente conmigo con el tema de los estudios y el colegio".

"Yo también le he dicho muchas veces que es mi segunda madre porque ella y yo nos llevábamos muy mal, pero en la época de Manuel (su primer novio) ella sí me apoyó. Me decía: 'Intento hablar con mamá, pero no quiere. Con 16 años deberías de salir pero, ¿qué hago yo?'", recuerda sobre la época en la que Dulce trataba de interceder con su madre.

El embarazo marcó un antes y un después

Con su familia, el embarazo fue el punto que marcó un antes y un después. Su madre la mantuvo 'cautiva' en Cantora para evitar que los medios pudieran capturar su imagen embarazada. Mientras tanto, su relación el resto de habitantes de la finca empeoraba: "Durante mi embarazo no podía salir a ningún sitio".

La joven relata que cuando conoció que esperaba un hijo su preocupación no fue el ser madre tan joven, sino que Isabel Pantoja conocería lo que había hecho: "Lo primero que pensé cuando hice el test fue: "Mi madre me mata", y le importaba que su madre supiera que "Alberto y yo habíamos hecho 'cositas'".

Pero Chabelita asegura que tampoco era extraño haberse quedado embarazada cuando no le dijeron "nada" sobre protección. "Yo no sabía nada. Mi hermano tampoco me dijo nada, nadie. Sabía algo por mis amigas, pero tampoco mucho porque no las veía".

Nunca ha estado enamorada

Uno de los aspectos más reveladores sobre cómo es Chabelita en la intimidad es que se considera "fría" para muchas cosas, según ella misma desvela en la entrevista. Se considera distante sobre todo en lo sentimental, donde asegura que "enamorado no he estado nunca".

La raíz de sus continuos romances es que necesita estar enganchada emocionalmente a alguien. "No que me quieran, que me hagan caso. No tengo la necesidad de quedar con alguien", simplemente lo que quiere es "hablar con alguien".

Aunque por el momento, se supone que está soltera, porque de Omar Montes no se ha sabido nada más: "No nos hemos vuelto a hablar, pero no sé qué pasará".

