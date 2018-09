Isabel Pantoja estalla: sus declaraciones más demoledoras

Isabel Pantoja (62 años) ha roto todos los esquemas al entrar por teléfono en directo en Sálvame. La tonadillera, siempre tan hermética y recelosa de la prensa, ha decidido dar este paso tras descubrir que su hija había concedido una declaración a Mila Ximénez (66) que será publicada la semana que viene.

Cada vez que Pantoja habla corren ríos de tinta, y esta no ha sido una excepción. Opinando sobre su hija, su nieto, Dulce y los supuestos topos que tiene en cantora, la artista ha tenido mensajes para todos, e incluso ha terminado llorando. JALEOS te ofrece una recopilación de sus declaraciones más demoledoras.

1. "Cantora es mi hogar, no es el castillo del Conde Drácula. Yo dejé Cantora por mi hija para irme a Madrid".

2. "Todo lo que le haga a mi hija me va a doler toda la vida".

Isabel Pantoja durante el bautizo de la pequeña Carlota. GTRES.

3. "Mi nieto está con su padre, que es con quien tiene que estar. Él no está solo, que quede muy claro. Y cada fin de semana me toca a mí que soy su abuela materna".

4. "Estoy contenta de que mi hija esté dentro de la casa de Gran Hermano VIP porque por lo menos estoy ahí dentro y sé dónde está".

5. "Mi hija no es la niña de Dulce. Ella tiene su familia en Cataluña que es dónde se tiene que ir".

6. "Perdí a mi hija cuando se le escapó a mi exempleada de hogar".

7. "Una persona (Dulce) que dice que se le ha tratado tan mal, que si ha trabajado miles de horas... ¿Qué hace 20 años en una casa? Eso a los 15 días dice 'mire, señora, que no me encuentro bien, me marcho' y se acabó".

8. " Dulce tenía complejo de nariz (tenía tres veces la nariz que tiene ahora) y la tuve que operar, porque me daba pena porque era jovencita y estaba acomplejada".

9. "Lo que pasa es que el apellido Pantoja da mucho dinero y el señor Vasile (65) lo sabe".

10. "Entro por teléfono gratis, pero para yo sentarme no hay ceros en esa cadena".

11. "El sufrimiento que he sentido solo lo sabe una madre. Una madre que cría a su hija desde los tres meses".

12. "Ella tiene bastantes estudios para hacer lo que quiera, tiene una carrera de inglés con la que puede dar clases".

Isabel Pantoja en abril de este año. Gtres.

13. "Lo de Dulce es una deslealtad absoluta".

14. "Dulce está viviendo de ella y por supuesto del apellido Pantoja".

15. "Es un acoso y una persona no puede vivir acosada".

16. "Quedan muchísimas cosas que decir, tanto que no habrá tiempo... en años".

17. "A mi me prohibieron intervenir en Supervivientes, leeros bien las cositas de donde yo venía. De eso aquí no voy a hablar, pero leeros bien las cosas. Si no, sí hubiera estado con mi hija al igual que estuve con mi hijo, porque para mi los dos son I-GUA-LES (con el tono característico de la tonadillera cuando quiere enfatizar algo)".

18. "No voy a ir a Guadalix (entre risas), ya va a ir su madre biológica". Una información que en ese mismo momento desmintió Carlota Corredera (44).

19. "Yo me siento contigo (a Carlota) a que te tomes conmigo un café y así conozcas Cantora. Nada de grabar. Yo invito a ti como mujer, como persona. Y te digo una cosa, todo lo que hablemos lo tenemos que memorizar. Pero yo sentarme ahí no (en el plato de Sálvame)".

20. "Yo con María Teresa Campos (77) al fin del mundo, pero qué te voy a decir, porque somos dos grandes de España, y eso cuesta mucho dinero". Cuando le preguntó Terelu Campos (53) si se sentaría de nuevo en la televisión si fuera la despedida de su madre de la televisión.

21. "Yo a Chelo la he querido mucho, la quiere mi madre, mis hermanos, mi hija, mi hijo... todos".

Isabel Pantoja en una imagen de archivo. Gtres.

22. "He sufrido muchísimo, muchísimo, y no quiero sufrir más. Vamos a ir poco a poco (a Chelo)".

23. "Yo con Jorge Javier Vázquez (48) no tengo nada, y he aguantado lo inaguantable desde que tenía el tomate. Yo me he portado muy bien con él, mejor de lo que él se ha portado conmigo".

24. "Las habrá limpias igual que yo. Más, no. Yo no voy a decir que me das asco (a Jorge Javier), pero te tienes que poner con el atril, el traje y la corbata con la bandera detrás para pedirme perdón".

25. "La entrevista con Pablo Motos (53) fue de risa. Eso sí, la más vista".

26. "Lo que dijo Jorge Javier sobre mi lo hemos llevado a un juez".

27. "Yo nunca he sido una mala persona. En mi vida".

28. "Yo no he podido mantener lejos a mi hija de todo esto (el mundo del corazón)".

29. "No me gustaría que una madre pasara lo que yo estoy pasando".

[Más información: El mensaje con el que Kiko Rivera muestra su apoyo incondicional a Isa Pantoja]