Kiko Rivera regresa a los escenarios: todos los detalles de su vuelta y su abultado caché

Fue el pasado mes de mayo cuando Kiko Rivera (34 años) anunció en su Instagram que abandonaba momentáneamente los escenarios a causa de una depresión. Tras el shock inicial, el hijo de Isabel Pantoja (62) cancelaba todos los conciertos que tenía en cartera como 'Dj' y se centraba en su salud arropado por los suyos. La enfermedad lo alejó del mundanal ruido, barrido previo en sus redes sociales. Sin embargo, últimamente parece que su ánimo sale a flote y la sonrisa vuelve a su rostro. JALEOS ha podido confirmar que sí, Kiko ha dejado sus problemas atrás y los escenarios, la música y sus fans vuelven a estimularlo como antaño.

Kiko ha mudado, le ha ganado la batalla a la depresión, vuelve con renovada imagen a lo que, parece, se ha convertido en su auténtica vocación; pinchar como 'Dj'. Según ha podido conocer este digital, después de un verano trepidante de lucha, trabajo y reuniones, la agenda artística del hijo de la tonadillera comienza a plagarse de ciudades y horarios. Retorna a la brecha. Pero, ¿dónde tendrá lugar ese ansioso retorno a las pistas de Kiko? Será en León, en concreto en las fiestas de San Froilán del próximo 28 de septiembre. Ese día Rivera dará un recital a las 23 horas de la noche en la Área deportiva de Puente Castro.

Kiko Rivera Gtres

El evento, en el que coincidirá con artistas de la talla de Luz Casal (59) y Pablo López (34), tendrá un importante carácter privado, tal como ha podido saber este medio en exclusiva. Casualmente, una decisión que se produce después de los principales problemas que ha arrastrado Rivera tras algunas controvertidas cancelaciones en su carrera y que han provocado, en parte, las protestas de diversos ayuntamientos. Como queriéndose desligar de las arcas y los posibles desencuentros con promotores y alcaldías, Kiko renace con 'garantía privada'. Puestos en contacto con el consistorio de León, con la Concejalía de Fiestas, se anota nada más descolgar: "El señor Kiko Rivera no está contratado por el ayuntamiento, sino por una agencia privada que se llama JPC Producciones. Lo único que se ha hecho desde aquí es colaborar con el que escenario, que será en un lugar público". A la luz de estas informaciones, queda claro que el sueldo que percibirá Rivera tendrá una procedencia exclusivamente privada.

En esas, ¿cuánto dinero se embolsará Kiko por su regreso? Según ha podido conocer este periódico después de hablar con una persona cualificada, los emolumentos de Kiko Rivera no serían nada nimios. Todo lo contrario. "Hay que tener en cuenta que las condiciones de Kiko han cambiado bastante desde que anunció su retirada. Hasta ese momento, su caché oscilaba bastante dependiendo de la localidad o la ciudad, pero ahora no bajaría de 6.000 euros. Por mi experiencia, en León le pagarán entre 6.000 y 9.000 euros. Probablemente, esté entre los mejores pagados de las fiestas de este año". Sin lugar a dudas, el 28 de septiembre tendrá lugar un evento muy importante para Kiko y su familia, su regreso a un escenario, sí, pero, ante todo, simbolizará algo mucho más trascendente y vital: la absoluta mejoría de Kiko y su previsible alta médica.

La sorprendente pérdida de peso de Kiko

Ha sido durante su baja laboral cuando Rivera ha experimentado su mayor cambio físico mientras superaba la depresión. Justo cuando se cumplió el aniversario de su gran cambio de vida, Kiko subió a sus redes sociales una sorprendente imagen en la que muestra cómo ha cambiado en este último año, tras haber logrado perder 42 kilos y tras apostar por su salud y una vida mucho más saludable.

Como no podía ser de otra manera, el 'Dj' quiso agradecer su implicación y trabajo a la clínica que le ha ayudado a conseguir este nuevo estilo de vida: "De un año para otro gracias a la Clínica Bruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo 1 año. 42 kilos separan un año de otro. #newlife #kikorivera"

La 'viacrucis' de su madre para volver a cantar

Así como Kiko tan solo ha tenido que recuperarse de una depresión, su madre lo tiene más complicado. Fue a mediados de febrero cuando los fans de Pantoja en Miami y Puerto Rico se quedaron con las ganas de ver a su cantante favorita mover la cola sobre el escenario y lanzar mensajes encriptados como solo ella sabe. Había muchas ganas de cantar por parte de la folclórica, pero no pudo ser; se quedó con la maleta hecha y el alma rota. Su gira norteamericana se cancelaba de un día para otro. ¿El motivo? Sus antecedentes penales y las rígidas condiciones que existen en Estados Unidos para entrar en el país. Los delitos que la llevaron a prisión en el año 2014 pesaban en su haber más de lo que a Isabel le gustaría.

Isabel Pantoja en imagen de archivo. Gtres

Entonces, Pantoja debe entonar el 'mea culpa' obligatoriamente. Redactar un perdón alto y claro. "Es sabido que la ley norteamericana impide la entrada a quienes hayan cometido un delito de vileza moral, como se le denomina. Hay ocasiones en que los delitos menores suelen quedar un tanto exentos, pero, obviamente, no es el caso del blanqueo de capitales, por ejemplo.

La cárcel es un antecedente elevado", aseguró hace unas semanas a este medio un experto en gestiones de extranjería. En esas, y pese a que Isabel pagó en cárcel su delito y ya quedó en el pasado, estos asuntos no caducan según algunas leyes en América: "La Embajada le pediría en caso de querer viajar lo que le solicitó en su momento; un escrito en el que reconocía el delito y por el que pedía un perdón sincero y un arrepentimiento".

