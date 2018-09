Los cinco defectos de Antonia Dell'Atte por los que nadie la soporta en 'MasterChef'

"¡La belleza salvará al mundo! ¡No la vulgaridad! ¡Fuera la hipocresía!". Como si se tratara de un grito de libertad o un canto a la transparencia -con oda a lo bello-, Antonia Dell'Atte (58 años) habla alto y claro para quien encuentre oportuno recogerlo... Por donde pasa, no crece la hierba. O al menos es lo que cuentan algunos de sus compañeros de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Una presunta situación de presión y exclusión laboral denunciada por Dell'Atte que nunca habría salido a la luz si no hubiera sido por sus incendiarias declaraciones a la prensa en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.

"Yo era la única italiana y he sabido que había un pacto para eliminar a la más fuerte. Y esa era yo. Ha sido un gran trauma. Ha habido muchas puñaladas por la espalda", declaraba para la revista Lecturas a la par que dejaba caer la posibilidad de demandar a sus compañeros. Información finalmente desmentida. Pero, ¿por qué ha suscitado Antonia Dell'Atte tanta animadversión entre los aspirantes a Masterchef Celebrity?

1. Interrumpe, corta y habla por encima de los demás

Antonia Dell'Atte en el plató de 'MasterChef'.

Ha sido la tónica habitual de Antonia al menos durante los dos primeros programas emitidos. Las 'maratonianas' jornadas de grabación tiene momentos de silencio, momentos de diálogo, momentos de tensión, momentos en los que los jueces emiten su opinión y otros en que los aspirantes deben escuchar las instrucciones.

En todos esos instantes, Antonia se permite el lujo de desentonar, interrumpir, hablar y sacar de quicio incluso a los jueces. Una situación que también ha llevado al límite a algunos de sus compañeros en innumerables ocasiones, tal y como han llegado a manifestar en público.

2. La altivez por bandera

Antonia Dell'Atte posa en el FesTVal de Vitoria.

La actitud de Antonia Dell'Atte -y solo se emite el contenido muy editado- dista mucho de la de ser una buena compañera, a tenor de las declaraciones de algunos miembros del equipo de MasterChef. En las grabaciones, según ha podido saber JALEOS, Antonia generaba momentos de mal ambiente dentro del propio programa que contaba con la buena voluntad no solo de los trece aspirantes restantes sino también de los tres jueces y la propia presentadora.

"Yo soy talent y los demás han hecho mucho show", exclamaba Antonia Dell'Atte en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria: "Me he tomado muy en serio este programa y lo he pasado muy mal. Pensaba que me querían, pero eran cabrones", concluyó.

3. La doble cara de Dell'Atte

Lejos de aparcar la polémica, Antonia sigue avivando la llama en cada post de sus redes sociales en Instagram. "Te adoro, Santiago. Gracias por tus consejos. Me dijo: 'Antonia, tienes que ser más cínica'. Quizá tendría que protegerme más, pero yo lo doy todo en este programa [...] a pesar de...".

Un "te adoro" que según la información a la que ha tenido acceso este periódico no se correspondía con sus comentarios maliciosos e hirientes cuando algunos de los otros aspirantes se giraban a hacer cualquier otra cosa.

4. La intensidad: su tono de voz

Antonia Dell'Atte carga contra sus compañeros de 'Masterchef Celebrity'

Por si todo lo anterior fuera poco, Dell'Atte, además, posee un tono de voz muy característico. Agudo, chirriante y molesto cuando la intensidad aumenta. "Nos tenía locos. Me tenía agotada de todo lo que habla, lo que grita, lo que manda. Se cree en posesión de la verdad", afirmaba Carmen Lomana (70), una de sus grandes damnificadas y a la acusó de ser una "estratega" y "experta en realities".

"Óscar Higares y Carmen Lomana vienen de realities y ellos sabían dónde me podían pinchar. Cuando me he dado cuenta he tocado yo los huevos, he ido a por ellos porque creo que se ha creado algo contra mí y yo no me había dado cuenta", una declaración de intenciones contra dos personas en concreto.

5. El desprecio a sus compañeros

"Yo te estoy diciendo que Carmen viene de reality, Carmen o alguna mano negra han creado esos conflictos, aquí lo digo y nada más. A mí Carmen me cae bien pero claro yo sé cocinar y ella no. Ese es el conflicto. Ella ha tenido la gran suerte de haber sido siempre apoyada por personas que conoce. Mientras que yo me he dejado el alma en este concurso Carmen sabía de qué iba, yo no. Yo he venido inocente, pura y virgen", declaraba Antonia ante los medios.

Si bien es cierto, algunos de sus acompañantes en esta culinaria experiencia han olvidado lo acaecido durante aquellos tediosos días y han preferido mirar hacia otro lado en lo relativo a las convulsas tensiones. No así Antonia, quien en sus publicaciones de Instagram, evita mencionar a determinados compañeros. De los 14 que iniciaron la aventura, la italiana tan solo cita a cuatro de ellos: Santiago Segura (53), Paz Vega (42), Boris Izaguirre (52) y Mario Vaquerizo (44).

