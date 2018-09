Óscar Higares se desmarca de las críticas de Antonia Dell'Atte: "Es surrealista"

La tercera edición de MasterChef Celebrity no ha hecho más que empezar y la polémica ya ha traspasado cocinas y fogones. En el centro de la diana, Antonia Dell'Atte (53 años), quien en la rueda de prensa promocional del programa de Televisión Española disparó contra algunos de sus compañeros, posicionándose como víctima de una situación que ella misma ha tildado de "italianofobia" y "mobbing". En concreto, su objetivo fue claro: Carmen Lomana (70) y Óscar Higares (47).

Los aspirantes de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity' Gtres

Puestos en contacto con el que fuera maestro de la lidia, se muestra "sorprendido" y sin dar crédito ante las acusaciones de Dell'Atte. "Quiero pensar que se trata de una frase sacada de contexto. Y si no, es que yo debo haber estado en otro concurso. No lo viví para nada así", expresa a este periódico. La exesposa de Alessandro Lequio (58) ha declarado que su paso por MasterChef ha sido "traumático. Me han hecho un mobbing horroroso. Creo que les voy a poner una querella por acoso".

En respuesta a esta cuestión, Óscar Higares prefiere desmarcarse y no entrar en terrenos pantanosos: "No entiendo nada. No quiero formar parte de esto. ¡Cómo voy a pensar que va a tomar acciones legales!. Es surrealista. Me parece de coña. Yo no lo he vivido así. Tengo un gran recuerdo del concurso y de los compañeros".

Óscar Higares en la presentación de 'MasterChef Celebrity'. Gtres

Pero, ¿guarda Higares un buen recuerdo de Dell'Atte? "No quiero echar más leña al fuego pero sí me ha sorprendido el titular. Mi paso por el concurso ha sido una maravilloso y no sé de dónde Antonia saca eso". Hace apenas unos días, este digital recogía una información exclusiva en la que miembros del equipo señalaban a Dell'Atte como la responsable de las tensiones generales antes, durante y después de las grabaciones: "Antonia hizo la vida imposible a todo el mundo durante las grabaciones. No se lo puso nada fácil a nadie. Tenía fijación contra Óscar Higares y Carmen Lomana. Pero no solo con ellos, sino también contra el resto de compañeros. Sacó de sus casillas hasta a Pepe Rodríguez (50) -juez y chef-", deslizaron a JALEOS.

"Óscar Higares y Carmen Lomana vienen de realities y ellos sabían dónde me podían pinchar. Cuando me he dado cuenta he tocado yo los huevos, he ido a por ellos porque creo que se ha creado algo contra mí y yo no me había dado cuenta", espetaba la que fuera musa de Armani ante el asombro de los medios que cubrían la rueda de prensa del reality culinario. Pese a ello, Higares prefiere mantenerse en un segundo plano aunque señala que todo esto es "un problema de ella. Con los compañeros, nada. Más allá de los roces normales y de la tensión de las pruebas no he visto nada".

Antonia Dell'Atte. Gtres

Entonces, ¿cómo era Antonia durante las grabaciones? "Somos todos muy diferentes", explica Higares. "Antonia grita mucho, tiene un carácter complicado, es muy intensa... ¿No conocéis a Antonia Dell'Atte? El programa satura. Habla mucho y a veces había que mandarla a callar, pero bueno, siempre en buen tono, igual que también hablaba Mario Vaquerizo (44), y lo mandábamos a callar y sin problema".

